GF Vip, lite furiosa tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi: l'accusa di bestemmia fa intervenire Ilary Blasi
Lite furiosa al GF Vip tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi: l'accusa di bestemmia scatena lo scontro, poi Ilary Blasi interviene e chiarisce l'esito delle verifiche.
Una discussione nata per l'utilizzo del bagno si è trasformata in uno degli scontri più accesi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Protagoniste Valeria Marini e Guendalina Tavassi, che durante la puntata di lunedì 16 novembre 2026 si sono ritrovate faccia a faccia dopo giorni di tensioni, ma a far precipitare la situazione è stata un'accusa particolarmente grave pronunciata dalla showgirl: secondo Valeria, Guendalina avrebbe bestemmiato all'interno della Casa. Una dichiarazione che ha provocato la reazione immediata della concorrente e costretto Ilary Blasi a intervenire per chiarire quanto fosse realmente accaduto.
Una situazione apparentemente banale, ma che aveva progressivamente alimentato il nervosismo tra le due, già protagoniste di confronti particolarmente accesi nelle settimane precedenti. Durante la diretta, Guendalina Tavassi ha spiegato di avere una condizione personale che la costringe a utilizzare frequentemente il bagno, lamentando il comportamento della showgirl. Secondo la sua ricostruzione, Valeria avrebbe continuato a bussare alla porta anche quando lei aveva effettivamente bisogno di restare all'interno.
“Ho spiegato di avere una patologia, ci scherzo, ci rido, ma io devo andare in bagno e ogni volta che devo andare lei viene e bussa”, ha dichiarato Guendalina, cercando di chiarire le ragioni del proprio comportamento. Il confronto, però, ha preso una direzione completamente diversa quando Valeria Marini ha pronunciato una frase che nessuno si aspettava. “Guendalina ha bestemmiato”, ha affermato la showgirl, introducendo un'accusa che, se confermata, avrebbe potuto avere conseguenze importanti per la permanenza della concorrente nel reality.
“Se si inventa queste cose io me ne vado”, ha dichiarato davanti a Ilary Blasi, facendo capire di non essere disposta ad accettare un'accusa del genere. A quel punto è intervenuta direttamente la conduttrice, che ha comunicato agli spettatori il risultato delle verifiche effettuate dalla produzione. Ilary Blasi ha spiegato che il Grande Fratello Vip aveva controllato il materiale disponibile, senza trovare alcuna prova della presunta bestemmia, un chiarimento fondamentale, arrivato proprio mentre lo scontro sembrava destinato a diventare ancora più duro.
“Abbiamo verificato, non abbiamo trovato niente di quello che ha detto Valeria”, ha precisato la conduttrice, aggiungendo che non risultavano filmati o registrazioni audio nei quali fosse possibile ascoltare la frase contestata. Blasi ha ribadito la posizione della produzione, spiegando che i controlli non avevano permesso di confermare quanto sostenuto da Marini. Questo significa che, sulla base delle verifiche comunicate durante la diretta, non esistono elementi a sostegno dell'accusa rivolta a Guendalina Tavassi. La produzione non ha quindi confermato che la concorrente abbia pronunciato una bestemmia.
Anche Selvaggia Lucarelli era intervenuta nella discussione, contribuendo ad alimentare un confronto che aveva lasciato strascichi nei giorni successivi. La nuova lite è arrivata inoltre in una fase particolarmente delicata del reality, con la finale sempre più vicina e i concorrenti chiamati ad affrontare nuove eliminazioni. La puntata del 16 novembre ha infatti riservato un clamoroso colpo di scena proprio a Valeria Marini, che, dopo essere stata protagonista della furiosa discussione con Guendalina Tavassi, ha dovuto abbandonare definitivamente la Casa.
La showgirl è stata infatti eliminata al termine di un televoto flash, che l'ha vista sfidare Federica Morello e Alessandro Varsi. A decidere il suo destino è stato il pubblico, decretando così l'uscita di una delle protagoniste più conosciute di questa edizione. Un verdetto arrivato poche ore dopo le accuse rivolte a Guendalina, che avevano costretto Ilary Blasi a intervenire per chiarire quanto accaduto. La presunta bestemmia di Guendalina Tavassi non ha trovato alcun riscontro nelle verifiche effettuate dalla produzione, ma a lasciare il Grande Fratello Vip è stata proprio Valeria Marini, eliminata attraverso il voto dei telespettatori. Una conclusione decisamente inaspettata per una serata già caratterizzata da tensioni e discussioni, che cambia gli equilibri della Casa proprio a pochi passi dalla finale.