Pubblicazione: 17 novembre alle 08:30

Una discussione nata per l'utilizzo del bagno si è trasformata in uno degli scontri più accesi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Protagoniste Valeria Marini e Guendalina Tavassi, che durante la puntata di lunedì 16 novembre 2026 si sono ritrovate faccia a faccia dopo giorni di tensioni, ma a far precipitare la situazione è stata un'accusa particolarmente grave pronunciata dalla showgirl: secondo Valeria, Guendalina avrebbe bestemmiato all'interno della Casa. Una dichiarazione che ha provocato la reazione immediata della concorrente e costretto Ilary Blasi a intervenire per chiarire quanto fosse realmente accaduto.

Tutto è cominciato quando la conduttrice ha deciso di affrontare le continue discussioni tra le due protagoniste del reality. Negli ultimi giorni, infatti,, soprattutto per questioni legate alla convivenza e alla gestione degli spazi comuni. Il bagno della Casa era diventato uno dei principali motivi di scontro, visto che, accusando la coinquilina di trattenersi troppo a lungo e di non rispettare le esigenze degli altri concorrenti.

Una situazione apparentemente banale, ma che aveva progressivamente alimentato il nervosismo tra le due, già protagoniste di confronti particolarmente accesi nelle settimane precedenti. Durante la diretta, Guendalina Tavassi ha spiegato di avere una condizione personale che la costringe a utilizzare frequentemente il bagno, lamentando il comportamento della showgirl. Secondo la sua ricostruzione, Valeria avrebbe continuato a bussare alla porta anche quando lei aveva effettivamente bisogno di restare all'interno.

"Sei una bugiarda" 🔥 #GFVIP https://t.co/7ntyacBC9u — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 16, 2026

“Ho spiegato di avere una patologia, ci scherzo, ci rido, ma io devo andare in bagno e ogni volta che devo andare lei viene e bussa”, ha dichiarato Guendalina, cercando di chiarire le ragioni del proprio comportamento. Il confronto, però, ha preso una direzione completamente diversa quando Valeria Marini ha pronunciato una frase che nessuno si aspettava. “Guendalina ha bestemmiato”, ha affermato la showgirl, introducendo un'accusa che, se confermata, avrebbe potuto avere conseguenze importanti per la permanenza della concorrente nel reality.

La reazione di Tavassi è stata immediata e visibilmente contrariata,, accusandola di inventare una circostanza particolarmente grave. “Io non ho mai bestemmiato in vita mia”,, sostenendo che la coinquilina stesse raccontando una falsità. La concorrente ha poi ricordato altre espressioni offensive che, a suo dire, Valeria le avrebbe rivolto durante le precedenti discussioni. La tensione è aumentata ulteriormentedi interrompere la propria esperienza nel programma.

“Se si inventa queste cose io me ne vado”, ha dichiarato davanti a Ilary Blasi, facendo capire di non essere disposta ad accettare un'accusa del genere. A quel punto è intervenuta direttamente la conduttrice, che ha comunicato agli spettatori il risultato delle verifiche effettuate dalla produzione. Ilary Blasi ha spiegato che il Grande Fratello Vip aveva controllato il materiale disponibile, senza trovare alcuna prova della presunta bestemmia, un chiarimento fondamentale, arrivato proprio mentre lo scontro sembrava destinato a diventare ancora più duro.

Cesaraaaa 😂 #GFVIP https://t.co/AH7cONGcNd — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 16, 2026

“Abbiamo verificato, non abbiamo trovato niente di quello che ha detto Valeria”, ha precisato la conduttrice, aggiungendo che non risultavano filmati o registrazioni audio nei quali fosse possibile ascoltare la frase contestata. Blasi ha ribadito la posizione della produzione, spiegando che i controlli non avevano permesso di confermare quanto sostenuto da Marini. Questo significa che, sulla base delle verifiche comunicate durante la diretta, non esistono elementi a sostegno dell'accusa rivolta a Guendalina Tavassi. La produzione non ha quindi confermato che la concorrente abbia pronunciato una bestemmia.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, fonte: YouTube

Il caso rappresenta l'ultimo capitolo di una convivenza sempre più complicata tra, protagoniste di discussioni frequenti e di reciproche accuse. Già durante la puntata del 9 novembre, le tensioni erano emerse in maniera evidente quando, sostenendo che le due concorrenti fossero cambiate dopo aver conquistato un posto in finale. In quell'occasione,aveva parlato di atteggiamenti che considerava poco rispettosi, mentre, accusando a loro volta la showgirl di mantenere una posizione di superiorità nei loro confronti.

Anche Selvaggia Lucarelli era intervenuta nella discussione, contribuendo ad alimentare un confronto che aveva lasciato strascichi nei giorni successivi. La nuova lite è arrivata inoltre in una fase particolarmente delicata del reality, con la finale sempre più vicina e i concorrenti chiamati ad affrontare nuove eliminazioni. La puntata del 16 novembre ha infatti riservato un clamoroso colpo di scena proprio a Valeria Marini, che, dopo essere stata protagonista della furiosa discussione con Guendalina Tavassi, ha dovuto abbandonare definitivamente la Casa.

La showgirl è stata infatti eliminata al termine di un televoto flash, che l'ha vista sfidare Federica Morello e Alessandro Varsi. A decidere il suo destino è stato il pubblico, decretando così l'uscita di una delle protagoniste più conosciute di questa edizione. Un verdetto arrivato poche ore dopo le accuse rivolte a Guendalina, che avevano costretto Ilary Blasi a intervenire per chiarire quanto accaduto. La presunta bestemmia di Guendalina Tavassi non ha trovato alcun riscontro nelle verifiche effettuate dalla produzione, ma a lasciare il Grande Fratello Vip è stata proprio Valeria Marini, eliminata attraverso il voto dei telespettatori. Una conclusione decisamente inaspettata per una serata già caratterizzata da tensioni e discussioni, che cambia gli equilibri della Casa proprio a pochi passi dalla finale.