La Ruota della Fortuna: la campionessa vince il premio più ambito, neanche un errore ai tabelloni
Paola vince alla Ruota della Fortuna risolvendo tutti i tabelloni senza errori. L'impresa del 18 novembre 2026 con Gerry Scotti ha emozionato il pubblico.
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Una Fiat 600 Hybrid con sedili massaggianti, cinquemila euro in contanti e un fiume di lacrime davanti al tabellone. È il bottino con cui Paola ha lasciato lo studio de La Ruota della Fortuna nella serata del 18 novembre 2026, conquistando uno dei premi più ambiti del game show condotto da Gerry Scotti. Una vittoria che sa di impresa, costruita con precisione chirurgica e una dose di sangue freddo che ha lasciato tutti a bocca aperta.
La serata era iniziata con l'atmosfera tipica del programma: Gerry Scotti accolto in studio dai Fortuna Six sulle note di I Like Chopin di Gazebo, un tuffo negli anni Ottanta che ha strappato al conduttore un momento di genuina commozione. "Che tocco di nostalgia, ragazzi, così mi fate piangere. Mi riportate a quando facevo il disc jockey io, 40 anni fa", ha confessato lo zio Gerry al pubblico, prima di ringraziare tutti per aver scelto il suo programma.
Accanto a Paola, pronta a difendere il titolo conquistato la sera precedente, si sono sfidati Veronica, impiegata nella logistica, e Mattia, capocantiere nella cantieristica navale proveniente da La Spezia. Prima di iniziare la gara vera e propria, Scotti ha dedicato un complimento a Samira Lui, l'assistente di studio che sfoggiava un elegante completo marrone scuro.
Quando il tabellone si è acceso confermando la risposta corretta, lo studio è esploso in un boato. "Non ci credo", ha commentato Paola con la voce rotta dall'emozione, mentre le lacrime iniziavano a scendere copiose. Il marito l'ha subito raggiunta al centro dello studio per abbracciarla, e persino Gerry Scotti, abituato a vedere di tutto in anni e anni di conduzione, le ha offerto un fazzoletto con quel gesto paterno che lo ha reso celebre.
Oltre all'automobile – una Fiat 600 Hybrid completamente accessoriata – Paola ha portato a casa anche i cinquemila euro del montepremi finale, che si vanno a sommare ai sedicimila euro conquistati nel corso della puntata. Un bilancio complessivo di tutto rispetto per una campionessa appena al secondo giorno di gara, che ora torna in studio con un premio importante già in tasca e la voglia di continuare la sua avventura sotto i riflettori.