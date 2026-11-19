Pubblicazione: 19 novembre alle 15:38

Una Fiat 600 Hybrid con sedili massaggianti, cinquemila euro in contanti e un fiume di lacrime davanti al tabellone. È il bottino con cui Paola ha lasciato lo studio de La Ruota della Fortuna nella serata del 18 novembre 2026, conquistando uno dei premi più ambiti del game show condotto da Gerry Scotti. Una vittoria che sa di impresa, costruita con precisione chirurgica e una dose di sangue freddo che ha lasciato tutti a bocca aperta.





Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, fonte: Mediaset

, Paola ha dimostrato che la fortuna premia chi sa giocare le proprie carte. E lei, le carte giuste, le ha sapute scegliere una per una, senza sbavature. Il gioco finale, dedicato al tema Aurora, si è trasformato in una dimostrazione di come l'intuito e la strategia possano andare a braccetto quando la posta in gioco si fa seria.: Gerry Scotti accolto in studio dai Fortuna Six sulle note di I Like Chopin di Gazebo, un tuffo negli anni Ottanta che ha strappato al conduttore un momento di genuina commozione. "Che tocco di nostalgia, ragazzi, così mi fate piangere. Mi riportate a quando facevo il disc jockey io, 40 anni fa",Accanto a, si sono sfidati Veronica, impiegata nella logistica, e Mattia, capocantiere nella cantieristica navale proveniente da La Spezia. Prima di iniziare la gara vera e propria, Scotti ha dedicato un complimento a Samira Lui, l'assistente di studio che sfoggiava un elegante completo marrone scuro.

Proprio nel momento decisivo. Il primo ostacolo era il 3+1, una prova in cui la scelta delle lettere può fare tutta la differenza tra la vittoria e una cocente delusione. La campionessa ha optato per una combinazione che si è rivelata azzeccata: "La L di Livorno, M di Milano, la C di casa e la I di Imola". Una sequenza che ha illuminato buona parte del tabellone, rendendo la soluzione quasi immediata. Il riferimento era ad Aurora Ramazzotti, la figlia nata dall'amore tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, personaggio noto del panorama televisivo e social italiano.Quando il tabellone si è acceso confermando la risposta corretta, lo studio è esploso in un boato. "Non ci credo",, mentre le lacrime iniziavano a scendere copiose. Il marito l'ha subito raggiunta al centro dello studio per abbracciarla, e persino Gerry Scotti, abituato a vedere di tutto in anni e anni di conduzione, le ha offerto un fazzoletto con quel gesto paterno che lo ha reso celebre., che si vanno a sommare ai sedicimila euro conquistati nel corso della puntata. Un bilancio complessivo di tutto rispetto per una campionessa appena al secondo giorno di gara, che ora torna in studio con un premio importante già in tasca e la voglia di continuare la sua avventura sotto i riflettori.