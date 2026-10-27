Grande Fratello Vip, nuovo scontro tra Alex Belli e Roncaccia: Selvaggia Lucarelli interviene, poi le scuse

Pubblicazione: 27 ottobre alle 08:00

La tensione nella Casa del Grande Fratello Vip continua a salire e questa volta neppure l'intervento di Selvaggia Lucarelli è bastato a mettere tutti d'accordo. Durante la puntata di lunedì 26 ottobre, Alex Belli e Alessandro Roncaccia sono tornati a confrontarsi dopo la durissima discussione della precedente diretta, quando gli altri concorrenti erano dovuti intervenire per separarli. Ma quello che inizialmente sembrava un chiarimento tra due inquilini si è rapidamente trasformato in uno scontro che ha coinvolto anche Piera Meloni e Alessandro Varsi, tra accuse personali, dubbi sulla sincerità di una relazione e parole che hanno fatto infuriare l'attore. Fino a un finale che, almeno per uno dei protagonisti, ha riservato una sorpresa.

haa raggiungere la Nuvola, dove i due hanno rivisto le immagini della precedente lite. Un confronto che aveva già evidenziato quanto fossero diventati difficili i loro rapporti, soprattutto dopo le critiche rivolte dall'attore al comportamento del giovane concorrente.ha ribadito di aver cercato soltanto di, accusandolo di trascorrere troppo tempo a dormire e di partecipare poco alle dinamiche del reality. Secondo, il ragazzo avrebbe bisogno di mostrare maggiormente la propria personalità, anziché limitarsi a vivere il rapporto sentimentale che sta nascendo con Piera.

Ed è proprio la relazione tra Roncaccia e Piera a diventare uno dei principali motivi dello scontro. L'attore ha espresso apertamente i propri dubbi sulla coppia, arrivando a sostenere che i due potrebbero lasciarsi ancora prima di tornare alla vita di tutti i giorni. A infastidire Alex è stato anche quanto accaduto nelle ore precedenti alla puntate. Dopo aver scoperto che Piera e Megan avevano trascorso la notte nella Voliera, Belli ha criticato Roncaccia per non aver avuto un gesto di attenzione nei confronti della ragazza, come portarle un caffè o darle il buongiorno.

Arriva la risposta di Roncaccia alle accuse di Alex #GFVIP https://t.co/mXYl1I1mHk — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 26, 2026

Una considerazione che il giovane non ha condiviso, spiegando di non dover seguire gli orari o le aspettative di qualcun altro per dimostrare il proprio interesse. “Fuori dalla coppietta tu non esisti”, ha quindi dichiarato Alex, accusando Roncaccia di non riuscire a emergere come concorrente indipendente. La replica non si è fatta attendere. “Visto che ti annoia tutto, apri la porticina e vai a farti una passeggiata”, ha risposto Roncaccia, invitando l'attore a smettere di giudicare continuamente il comportamento degli altri.

Belli è poi tornato sulla discussione della precedente puntata, spiegando di essersi sentito provocato su questioni che riguardavano la sua vita privata. “È stata toccata la mia famiglia, mio figlio, un'edizione di anni fa, sfido chiunque a non reagire”, ha dichiarato, sostenendo che. L'attore ha quindi aggiunto un'altra frecciata al giovane romano: “Non basta essere alto 1,90 per essere l'ottavo Re di Roma!”. La situazione è diventata ancora più complicata quandoha raggiunto i due concorrenti nella Nuvola, prendendo posizione in difesa di Roncaccia.

La ragazza ha respinto le critiche di Belli, spiegando di non essersi sentita trascurata dal compagno e contestando soprattutto le sue osservazioni sul sostegno ricevuto dalla coppia all'esterno della Casa. Alex aveva infatti insinuato che alcuni inquilini evitassero di criticare Roncaccia e Piera per paura delle reazioni dei loro sostenitori. “Il discorso dei fandom, sei tu Alex il primo che commenti gli aerei, sei tu che parli di queste cose”, ha replicato Piera, accusando l'attore di prestare fin troppa attenzione ai messaggi inviati dal pubblico.

"Non casco a queste provocazioni" 🔥 #GFVIP https://t.co/xP9FE7CfDE — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 26, 2026

A quel punto è intervenuta Selvaggia Lucarelli, che ha sorpreso i protagonisti del confronto schierandosi, almeno inizialmente, dalla parte di Alex. L'opinionista ha infatti ammesso di trovare poco interessante l'evoluzione del rapporto tra Roncaccia e Piera, sostenendo che la loro frequentazione sembri essersi fermata. “La vostra storia non decolla”, ha commentato, senza nascondere la propria delusione. “Mi dispiace se non ti appassioniamo Selvaggia”, ha replicato Roncaccia. Piera ha invece spiegato di aver bisogno di tempo, soprattutto dopo la conclusione della precedente relazione sentimentale, e di non voler accelerare artificialmente un rapporto soltanto per soddisfare le aspettative del pubblico.

Selvaggia dice la sua sul rapporto tra Piera e Roncaccia #GFVIP https://t.co/FB1Hxe6vdh — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 26, 2026

Ma, criticando il modo in cui l'attore sta affrontando questa edizione del reality. Secondo l'opinionista, il concorrente cambierebbe atteggiamento troppo frequentemente, passando da momenti di apparente tranquillità a reazioni particolarmente accese. “Hai scambiato il Grande Fratello per un gioco di ruolo”,o, invitandolo a mostrarsi in maniera più autentica.durante la precedente puntata fosse stata alimentata soprattutto dalle parole di Alessandro Varsi, che lo aveva definito un attore da quattro soldi.

Di opinione differente Cesara Buonamici, che ha invece riconosciuto a Belli il merito di essere uno dei concorrenti più attivi della Casa. “Io trovo Alex un super concorrente, se non ci fossi stato tu, i comodini ancora stavano a dormire”, ha dichiarato la giornalista, pur precisando di non aver apprezzato i toni raggiunti nel precedente faccia a faccia. Cesara ha inoltre criticato Roncaccia e Varsi per aver portato la discussione su un piano troppo personale, contribuendo ad alimentare una tensione già difficile da gestire. Il momento più delicato della serata è arrivato proprio con l'ingresso di Alessandro Varsi nella Nuvola.

Il concorrente è stato chiamato a confrontarsi direttamente con Alex dopo le pesanti espressioni utilizzate nei suoi confronti durante la precedente puntata. Varsi aveva infatti definito Belli “bastardo schifoso, viscido e attore da quattro soldi” e, almeno inizialmente, non ha mostrato alcuna intenzione di ritrattare. L'attore ha reagito con evidente irritazione, dichiarando di non voler accettare ulteriori offese. “Io non ci sto a farmi insultare da due ragazzini di 25 anni”, ha affermato, decidendo di interrompere il confronto e allontanarsi dalla Nuvola. Una scelta che sembrava destinata a chiudere la discussione senza alcuna possibilità di chiarimento, ma poco dopo, è arrivato il gesto che nessuno si aspettava.

Roncaccia ed Alex Belli, fonte: YouTube

ha raggiunto nuovamentee, dopo aver cercato di ridimensionare le proprie parole, gli ha chiesto scusa, arrivando a stringergli la mano. “Io scherzavo”, ha sostenuto il giovane, una spiegazione, soprattutto alla luce della durezza delle accuse pronunciate poco prima. La stretta di mano ha comunque permesso ai due di concludere il confronto con un primo segnale di distensione, anche se resta da capire quanto durerà questa tregua.

Ben diversa, invece, la situazione tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia dopo la rissa dei giorni scorsi. Le critiche dell'attore alla relazione con Piera, unite alle accuse sulla scarsa partecipazione del giovane al gioco, hanno reso ancora più evidente una distanza che sembra difficile da colmare. E mentre Selvaggia Lucarelli ha dimostrato di non voler concedere sconti a nessuno, la puntata ha lasciato aperta una domanda: la stretta di mano tra Belli e Varsi rappresenta davvero l'inizio di una tregua oppure è soltanto una pausa prima del prossimo scontro?