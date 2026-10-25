GF Vip, Sonia Bruganelli difende Alex Belli e punge Roncaccia: “Ce ne vogliono dieci per fare un Alex”

Pubblicazione: 25 ottobre alle 09:15

Il Grande Fratello Vip continua a far discutere anche fuori dalla Casa, e questa volta a intervenire è stata una voce che conosce molto bene le dinamiche del reality. Sonia Bruganelli ha deciso di rompere il silenzio dopo l'acceso confronto tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, schierandosi apertamente dalla parte dell'attore e riservando parole decisamente meno lusinghiere al suo rivale. Un intervento che non si limita ai due protagonisti della discussione, ma coinvolge anche gli altri concorrenti, con una riflessione sul ruolo dei personaggi più esperti all'interno del programma.

E a rendere tutto ancora più interessante c'è un particolare: la posizione dell'ex opinionista è molto diversa da quella espressa dadurante l'ultima diretta. Tutto, quando il rapporto già complicato traè arrivato a un punto particolarmente delicato. I due concorrenti, protagonisti di diversi attriti nei giorni precedenti, si sono ritrovati faccia a faccia davanti agli altri inquilini e. Al centro della discussione c'era una nomination fatta danei confronti di, che l'attore aveva presentato come un tentativo di spronare il compagno a partecipare maggiormente alla vita della Casa.

Una motivazione che Alessandro non aveva accolto positivamente, dando origine a una serie di provocazioni reciproche. Durante il confronto, Roncaccia ha messo in discussione la carriera dell'attore, chiedendogli perché, se fosse stato davvero così affermato nel mondo del cinema, si trovasse ancora a partecipare al Grande Fratello. Belli ha risposto chiamando in causa il rapporto tra Alessandro e Piera Meloni, arrivando a mettere in dubbio la sincerità del loro legame. A quel punto Roncaccia ha ricordato il passato televisivo dell'attore e la sua discussa esperienza sentimentale in una precedente edizione del reality.

“Ce ne vogliono 10 di Roncaccia per fare un Alex Belli” ha detto la Queen Sonia Bruganelli. Aggiungerei che ci vogliono 10 palettare per fare una Sonia Bruganelli 🔥 #gfvip https://t.co/AY3ZycjmO9 — Amanda_2.0 (@Ami201918) October 24, 2026

Le parole hanno provocato una reazione particolarmente accesa di Alex Belli, che si è alzato avvicinandosi al rivale. Gli altri concorrenti sono intervenuti per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, mentre Ilary Blasi ha richiamato entrambi all'ordine. La conduttrice ha sottolineato che il confronto, anche quando molto duro, non dovrebbe mai arrivare a sfiorare la violenza. Una scena che ha inevitabilmente diviso il pubblico, alimentando discussioni anche sui social. Ed è proprio in questo clima che Sonia Bruganelli ha deciso di intervenire attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram.

L'ex opinionista del, che conosce bene Alex Belli anche per la sua precedente partecipazione al programma, ha espresso un giudizio molto chiaro sul contributo dei due concorrenti. “Ce ne vogliono dieci di Roncaccia per fare un Alex Belli all'interno della Casa del Grande Fratello”,, senza lasciare molti dubbi sulla propria preferenza. Un'affermazione destinata a far discutere, soprattutto considerando che il rapporto tra i due protagonisti è già

Ma l'intervento di Sonia non si è fermato qui: Bruganelli ha allargato il discorso all'intero cast, mettendo in discussione il peso dei concorrenti più giovani nelle dinamiche del programma. L'ex opinionista ha precisato di essere da sempre favorevole a offrire spazio alle nuove generazioni, sottolineando quanto sia importante permettere ai ragazzi di trovare la propria strada e costruire un percorso personale. Allo stesso tempo, però, ha osservato che in questa edizione sarebbero soprattutto i personaggi più esperti a rendere interessanti le vicende della Casa.

"Io Roncaccia lo conosco,sapete che programmi fa d'estate? Lui è una macchina da guerra e quando uscirà fuori di qui di Piera non gliene fregherà niente. Svegliati Piera"👑 FINALMENTE ALEX BELLI DICE QUELLO CHE TUTTA ITALIA PENSA DI RONCACCIA🔥 #GFVIP https://t.co/K4wAArEutE — ❤️Erika❤️zia di penny✨❤️💐 (@BiasiErika) October 23, 2026

Per spiegare il proprio punto di vista, Sonia ha chiamato in causa quattro protagonisti molto diversi tra loro: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Valeria Marini e Alex Belli. Quattro concorrenti che, secondo lei, rappresentano una componente fondamentale del programma, grazie a personalità forti e alla capacità di creare situazioni capaci di attirare l'attenzione del pubblico. Nel suo intervento, Bruganelli ha descritto Marina come perfida, Guendalina come isterica, Valeria Marini come stellare e Alex Belli come mitomane.

, utilizzate per sottolineare quanto ritenga riconoscibili e televisivamente efficaci questi personaggi. Il giudizio sui concorrenti più giovani, invece, è stato decisamente più severo. Pur ribadendo che tutti i partecipanti hanno un ruolo all'interno del reality, Sonia ha lasciato intendere che, senza i veterani, l'edizione perderebbe gran parte della propria forza. Una posizione che non riguarda soltanto Roncaccia, ma che sembra chiamare in causa una questione più ampia: quanto contano davvero l'esperienza e

Secondo Bruganelli, almeno in questa edizione, la risposta appare piuttosto evidente. L'ex opinionista considera Alex Belli uno dei concorrenti più importanti, indipendentemente dalle polemiche che accompagnano il suo comportamento. E proprio questo aspetto rende particolarmente interessante il confronto con quanto accaduto durante la diretta. Selvaggia Lucarelli, attuale opinionista del reality, aveva infatti espresso un giudizio molto diverso sull'attore. Durante la discussione tra Belli e Roncaccia, la giornalista aveva contestato l'atteggiamento di Alex, osservando che neppure lui, a suo parere, fosse riuscito a distinguersi particolarmente all'interno della Casa.

cmq osservazione tecnica ma anche focaccia sa il fatto suo di reality la mossa di alzarsi e mettere le mani in tasca perché se la situazione fosse degenerata avrebbe potuto dire io ero tranquillo non l’ho toccato avevo le mani in tasca addirittura https://t.co/jIrXew4ew2 — roRi (@fuorifila) October 24, 2026

“Non mi sembra che Alex Belli stia dando granché in questa Casa”, aveva commentato Lucarelli. Una valutazione che contrasta nettamente con quella di Sonia Bruganelli, per la quale l'attore rappresenta invece uno dei punti di forza dell'edizione. Le due, del resto, non sono estranee a confronti e divergenze nel mondo della televisione. Entrambe hanno avuto un ruolo importante nei programmi di intrattenimento italiani e si sono ritrovate più volte al centro di discussioni pubbliche, anche durante l'esperienza condivisa a Ballando con le stelle. Questa volta, però, non si tratta di un botta e risposta diretto tra Bruganelli e Lucarelli, ma di due interpretazioni profondamente differenti del comportamento di uno stesso concorrente. Da una parte c'è chi ritiene che Alex Belli sappia alimentare le dinamiche del reality e tenere alta l'attenzione del pubblico.

Roncaccia al Grande Fratello Vip, fonte: YouTube

Dall'altra, chi considera il suo atteggiamento meno incisivo di. Due modi diversi di interpretare un programma nel quale le discussioni, le alleanze e i rapporti personali rappresentano una parte fondamentale del racconto. Nel frattempo,continua ad avere conseguenze. Dopo la puntata,ha raccontato ad alcuni compagni che, secondo la sua versione, Alex avrebbe anticipato l'intenzione di arrivare a uno scontro durante la diretta., facendo emergere nuovi interrogativi sulla spontaneità delle discussioni tra i concorrenti.

Al momento, però, si tratta del racconto di Roncaccia, che non basta da solo a stabilire se il confronto fosse stato effettivamente cercato o preparato in anticipo. Quello che appare evidente è che Alex Belli è tornato a essere uno dei personaggi più discussi del Grande Fratello Vip, proprio come era accaduto durante la sua precedente esperienza nel programma. Il suo modo di vivere il reality, spesso caratterizzato da dichiarazioni teatrali, confronti accesi e rapporti complessi con gli altri concorrenti, continua a dividere il pubblico. E le parole di Sonia Bruganelli dimostrano quanto questa capacità di attirare l'attenzione possa essere interpretata in maniera differente.

Per alcuni rappresenta un elemento fondamentale dello spettacolo, per altri rischia di trasformarsi in una presenza eccessivamente ingombrante. Ma la vera questione potrebbe riguardare proprio il confronto tra i veterani e i concorrenti più giovani, sempre più evidente nelle dinamiche della Casa. Se personaggi come Valeria Marini, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Alex Belli sembrano conoscere perfettamente i meccanismi televisivi del programma, i nuovi protagonisti stanno ancora cercando di costruire una propria identità davanti alle telecamere.