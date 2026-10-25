GF Vip, la moglie di Alex Belli difende il marito dopo la lite con Roncaccia: “La famiglia è sacra”

Pubblicazione: 25 ottobre alle 08:00

La lite tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia al Grande Fratello Vip continua a far discutere, ma questa volta a intervenire è stata una persona direttamente coinvolta dalle parole pronunciate durante la diretta. Delia Duran ha deciso di rompere il silenzio dopo l'acceso confronto che ha visto protagonista suo marito, rivolgendo un messaggio pubblico a due concorrenti della Casa e chiedendo che le discussioni televisive non coinvolgano chi si trova all'esterno del programma. Un intervento che arriva a poche ore da una puntata particolarmente movimentata, durante la quale i toni si sono alzati fino a rendere necessario l'intervento degli altri inquilini e della stessa Ilary Blasi.

“Ho seguito la puntata di ieri e non mi è piaciuto quello che è successo. Parlo da moglie di Alex, da mamma e soprattutto da ex concorrente del Grande Fratello”. - Delia Duran

Laha affidato la propria reazione a una storia pubblicata su Instagram, spiegando di aver seguito quanto accaduto nella puntata del 23 ottobre 2026 e di non aver apprezzato il modo in cui si è sviluppato il confronto., che conosce personalmente le dinamiche del reality per aver partecipato a una precedente edizione, ha voluto chiarire fin dall'inizio il motivo del suo intervento:

Parole con cui Duran ha sottolineato di non voler commentare la vicenda soltanto come spettatrice, ma anche come persona che ha vissuto in prima persona le difficoltà della convivenza all'interno della Casa. L'ex concorrente ha infatti riconosciuto che le tensioni possono diventare particolarmente difficili da gestire quando si trascorrono intere settimane sotto lo stesso tetto, lontano dagli affetti e costantemente davanti alle telecamere. Esiste però un limite che, secondo Delia, non dovrebbe essere superato neppure durante le discussioni più accese.

“Conosco le tensioni della Casa e capisco il bisogno di rispondere quando ci si sente feriti. Ma la famiglia deve restare fuori da queste dinamiche”. - Delia Duran

🔴 Storia IG di Delia riguardo a ciò che è successo ieri sera tra Alex e Roncaccia 👏 #gfvip https://t.co/W64DdpETCT — 🎀 (@sara_g_19) October 24, 2026

Un messaggio che sembra riferirsi direttamente a quanto accaduto durante la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, quando Alex Belli e Alessandro Roncaccia sono arrivati a un confronto particolarmente duro. Tutto era cominciato con alcune tensioni nate dopo una nomination. Alex Belli aveva scelto di nominare Roncaccia, spiegando di volerlo spronare a partecipare maggiormente alle dinamiche della Casa. Una motivazione che il concorrente non aveva accolto positivamente e che aveva dato origine a una serie di provocazioni reciproche.

Nel corso della diretta,, accompagnati rispettivamente da Andreas Muller e Alessandro Varsi. Alex ha ribadito di considerare Roncaccia poco coinvolto nella vita del programma, mentre gli altri concorrenti hanno contestato il suo atteggiamento e il modo in cui stava giudicando il percorso dei compagni. A un certo punto, Varsi ha definito Belli un “attore da quattro soldi”,. La discussione si è poi spostata sul rapporto tra Roncaccia e Piera Meloni, con

La situazione è precipitata quando Roncaccia ha richiamato la precedente partecipazione di Belli al Grande Fratello Vip, facendo riferimento alla vicenda che aveva coinvolto l'attore, Soleil Sorge e Delia Duran. “Parla quello che è venuto qua a farsi la storia con la moglie a casa. Sei stato tu a fare questo, non sono stato io”. Una frase che ha provocato l'immediata reazione di Alex. “Io ci sto ancora insieme con quella moglie e ho un figlio, porta rispetto, non ti devi permettere”. L'attore si è alzato avvicinandosi al rivale, mentre gli altri concorrenti sono intervenuti per evitare che il confronto degenerasse.

cmq osservazione tecnica ma anche focaccia sa il fatto suo di reality la mossa di alzarsi e mettere le mani in tasca perché se la situazione fosse degenerata avrebbe potuto dire io ero tranquillo non l’ho toccato avevo le mani in tasca addirittura https://t.co/jIrXew4ew2 — roRi (@fuorifila) October 24, 2026

Anche Ilary Blasi ha deciso di richiamare entrambi, ricordando che le discussioni fanno parte del programma, ma non devono trasformarsi in comportamenti aggressivi. La conduttrice ha invitato i due a mantenere il confronto sul piano verbale, sottolineando che un comportamento così vicino alla violenza non può essere accettato. Un momento che ha inevitabilmente attirato l'attenzione del pubblico, diventando uno degli episodi più discussi della puntata, ma se all'interno della Casa la tensione è stata successivamente contenuta, all'esterno la vicenda ha continuato ad avere conseguenze.

Delia Duran ha infatti deciso di rivolgersi direttamente ad, chiedendo loro di mantenere le discussioni sul piano personale e di non coinvolgere gli affetti degli altri concorrenti. “Alessandro Roncaccia e Varsi, mi rivolgo a entrambi, soprattutto a te, Alessandro: potreste essere miei fratelli. Ve lo dico con rispetto, chiedendovi lo stesso per i nostri affetti”. Un passaggio chenon ha chiesto ai due concorrenti di smettere di, né ha contestato il loro diritto di esprimere opinioni differenti.

La sua richiesta riguarda piuttosto il modo in cui vengono affrontate le discussioni, soprattutto quando finiscono per coinvolgere persone che non partecipano direttamente al programma. “Potete confrontarvi con Alex e difendere le vostre ragioni senza coinvolgere la sua famiglia”, ha aggiunto. Un appello che assume un significato particolare considerando il passato televisivo della coppia. Durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, Alex Belli e Delia Duran erano stati protagonisti di una delle vicende sentimentali più discusse del programma, soprattutto a causa del rapporto che l'attore aveva instaurato con Soleil Sorge.

Roncaccia ed Alex Belli, fonte: YouTube

Quella storia aveva attirato un'enorme attenzione mediatica, diventando per settimane uno degli argomenti principali del reality e dei programmi televisivi dedicati al gossip. Anche Delia aveva successivamente varcato la porta rossa, ritrovandosi a vivere in prima persona le tensioni e le difficoltà legate alla situazione, ma oggi la coppia attraversa una fase differente della propria vita, segnata anche dall'arrivo di un figlio. Ed è proprio questo cambiamento che sembra rendere particolarmente importante, agli occhi di Delia, il rispetto della sfera familiare. Nel suo messaggio, l'ex concorrente ha infatti sottolineato come le parole pronunciate davanti alle telecamere possano avere conseguenze anche sulle persone che seguono il programma da casa.

“Dietro ogni concorrente ci sono persone che amano e possono soffrire. Vale per noi come per le vostre famiglie”.che, secondo lei, non dovrebbe essere dimenticato neppure quando la discussione diventa particolarmente accesa. Le parole possono essere ascoltate,, raggiungendo familiari e persone care che non hanno alcuna possibilità di intervenire direttamente. Il messaggio si è concluso con. “Le parole arrivano anche fuori dalla Casa: pensate a chi le ascolterà. La famiglia è sacra e merita rispetto, anche nella rabbia”.

Un appello che Delia ha accompagnato con un cuore rosso e che rappresenta il punto centrale della sua presa di posizione. La moglie di Alex Belli non ha quindi cercato di stabilire chi avesse ragione sull'origine della lite, ma ha voluto richiamare l'attenzione su una questione che considera più importante delle rivalità televisive. Nel frattempo, lo scontro tra Belli e Roncaccia continua a dividere anche gli altri protagonisti del Grande Fratello Vip. Durante la diretta, Cesara Buonamici aveva mostrato di apprezzare il confronto, sostenendo che le nuove tensioni avessero finalmente dato una svolta alle dinamiche della Casa.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, fonte: YouTube

Selvaggia Lucarelli aveva invece espresso un giudizio molto diverso su Alex Belli, osservando che, a suo parere, neppure l'attore fosse riuscito a distinguersi particolarmente nel corso dell'edizione. “Non mi sembra che Alex Belli stia dando granché in questa Casa”, aveva commentato la giornalista. Una valutazione che si contrappone anche alla posizione assunta da Sonia Bruganelli, intervenuta successivamente sui social per difendere l'attore e criticare il contributo di alcuni concorrenti più giovani. La vicenda ha così finito per coinvolgere non soltanto i protagonisti della lite, ma anche personaggi esterni al programma, ciascuno con una propria interpretazione di quanto accaduto. All'interno della Casa, intanto, gli inquilini hanno continuato a discutere dell'atteggiamento di Alex.

Alcuni hanno criticato il suo modo di affrontare il gioco, ritenendolo eccessivamente teatrale, mentre altri hanno riconosciuto la sua capacità di creare dinamiche. Un confronto destinato probabilmente a proseguire anche nelle prossime puntate., però, introduce un elemento differente rispetto alle discussioni sulle strategie e sul comportamento dei concorrenti. Per, il problema non è tanto la presenza di rivalità all'interno del reality, quanto il rischio che queste finiscano per coinvolgere persone estranee al confronto.

Una distinzione che ha voluto ribadire pubblicamente, senza rinunciare a difendere il marito. Resta adesso da capire se Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi verranno a conoscenza del messaggio e se decideranno di rispondere alle parole dell'ex concorrente. Una cosa, intanto, è evidente: la discussione tra Alex Belli e Roncaccia ha ormai superato i confini della Casa, coinvolgendo anche chi segue il programma dall'esterno. E mentre i concorrenti continuano a confrontarsi davanti alle telecamere, Delia Duran ha voluto ricordare un principio che, dal suo punto di vista, dovrebbe valere indipendentemente dalle rivalità televisive: si può discutere, provocare e persino litigare, ma gli affetti delle persone non dovrebbero mai diventare un'arma da utilizzare durante uno scontro.