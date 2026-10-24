La Ruota della Fortuna si fermerà durante le feste? La decisione di Mediaset su Gerry Scotti e Samira Lui

Pubblicazione: 24 ottobre alle 17:42

Il Natale 2026 porterà diverse novità su Canale 5, ma una delle decisioni più importanti di Mediaset riguarda proprio uno dei programmi più seguiti della stagione televisiva. La rete ammiraglia ha infatti definito la programmazione delle festività, confermando alcuni dei suoi appuntamenti più amati e preparando il ritorno di diversi volti dello spettacolo. Tra le sorprese, però, ce n'è una che riguarda direttamente Gerry Scotti e Samira Lui, destinati a continuare a fare compagnia al pubblico anche durante un periodo dell'anno in cui molti programmi televisivi si concedono tradizionalmente una pausa.

I nuovi palinsesti, relativi al periodo compreso, delineano una strategia piuttosto chiara: puntare sui programmi che hanno già conquistato la fiducia degli spettatori, affiancandoli a eventi speciali, fiction e appuntamenti musicali. Ma mentre alcune conferme sembrano ormai definitive, un'importante fascia della programmazione presenta ancora un'incognita. La novità più significativa riguarda, cheanche durante le festività natalizie.

Il game show condotto da Gerry Scotti, con la partecipazione di Samira Lui, resterà quindi uno dei punti fermi dell'access prime time di Canale 5, senza interrompere il suo appuntamento quotidiano con i telespettatori. Una decisione che conferma quanto Mediaset consideri importante il programma, capace di ritagliarsi uno spazio centrale nella programmazione della rete. Anche durante le feste, dunque, il pubblico potrà continuare a seguire le sfide dei concorrenti, le vincite e i momenti di complicità tra Scotti e Samira.

Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, fonte: Mediaset

È prevista soltanto un'eccezione: martedì 22 dicembre, quando La Ruota della Fortuna lascerà spazio alla partita di Supercoppa italiana tra Inter e Lazio. Per il resto del periodo natalizio, il programma dovrebbe mantenere la propria collocazione abituale. La conferma assume un significato ancora più curioso alla luce delle recenti parole di Fiorello, che aveva scherzato sulla presenza praticamente ininterrotta di Gerry Scotti e Samira Lui in televisione, arrivando a chiedere ironicamente di "liberarli". A quanto pare, però, almeno per il momento Mediaset non sembra intenzionata a concedere una lunga pausa alla coppia televisiva.

Le novità non riguardano soltanto il celebre quiz., lo spettacolo condotto da Silvia Toffanin che tornerà in prima serata con nuove storie, ospiti e momenti dedicati ai protagonisti del mondo dello spettacolo. Il programma, nato per raccontare percorsi personali e professionali attraverso testimonianze ed esibizioni, rappresenta uno degli appuntamenti sui qualiha deciso di puntare anche per la nuova stagione. Il ritorno durante il periodo natalizio permetterà alla rete di rafforzare la propria offerta di intrattenimento, affiancando alle trasmissioni quotidiane alcuni eventi pensati per il pubblico della prima serata.

Confermata anche la presenza di Tu sì que vales, che dovrebbe concludere la propria stagione il 12 dicembre, mentre per il ritorno di C'è posta per te bisognerà attendere il 9 gennaio 2027. Il programma di Maria De Filippi inaugurerà così il nuovo anno televisivo, riprendendo il tradizionale appuntamento con le storie e le emozioni raccontate in studio. Per quanto riguarda le fiction, Canale 5 continuerà a puntare sia sulle produzioni italiane sia sui titoli internazionali. Tra quelli indicati nei palinsesti figurano Viola come il mare, con Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao, Alex Bravo, con Marco Bocci, e Il Labirinto delle Farfalle, che vedrà protagonista Can Yaman.

Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, fonte: Mediaset

Non mancheranno inoltre gli appuntamenti tradizionalmente legati alle festività. La Vigilia di Natale, il 24 dicembre, tornerà il concerto de Il Volo, mentre il giorno successivo sarà dedicato al concerto di Natale dal Vaticano. Per la notte di San Silvestro è invece confermato Capodanno in Musica, che accompagnerà gli spettatori verso l'arrivo del 2027. Ma il dettaglio forse più interessante dei nuovi palinsesti riguarda ciò che, almeno per il momento, non è stato ancora chiarito.

Nella fascia preserale, infatti,, preferendo utilizzare la dicitura generica "produzione". Una scelta che ha inevitabilmente alimentato interrogativi sul futuro del programma e sulla possibilità di un cambiamento durante le festività. Tra le ipotesi circolate c'è quella di un possibile ritorno di Passaparola, questa volta affidato a, oppure della prosecuzione di, atteso all'inizio del nuovo anno. Al momento, però, si tratta soltanto di possibilità: non è stata comunicata una decisione definitiva su quale programma occuperà quella fascia.

Una situazione che rende ancora più evidente la differenza con La Ruota della Fortuna, la cui presenza appare invece saldamente confermata. Mediaset sembra dunque intenzionata ad affrontare le festività natalizie senza rinunciare ai programmi che rappresentano oggi i suoi principali punti di riferimento, alternandoli a spettacoli, concerti e produzioni di prima serata. E se il futuro del preserale resta ancora tutto da chiarire, una certezza sembra esserci già: anche a Natale, Gerry Scotti e Samira Lui continueranno a girare la ruota più famosa della televisione italiana, nonostante il recente invito di Fiorello a "liberarli".