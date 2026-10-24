GF Vip, quattro concorrenti finiscono al televoto dopo il 23 ottobre: uno di loro rischia grosso

Pubblicazione: 24 ottobre alle 08:00

La Casa del Grande Fratello Vip si prepara a un nuovo verdetto e questa volta a rischiare sono quattro protagonisti che, nelle ultime settimane, hanno fatto parlare parecchio di sé. Al termine della puntata di venerdì 23 ottobre 2026, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, sono state ufficializzate le nuove nomination: Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Marina La Rosa e Valeria Marini sono i concorrenti finiti al televoto. Sarà ancora una volta il pubblico a decidere chi salvare, mentre le tensioni tra gli inquilini sembrano destinate ad aumentare.

Il nuovo televoto arriva al termine di una serata particolarmente movimentata, durante la quale non sono mancati confronti, discussioni e momenti di forte emozione. Ma soprattutto arriva dopo un'eliminazione importante:ha dovuto abbandonare definitivamente il reality, diventando il. Il verdetto ha chiuso una sfida che vedeva coinvolti ben sette inquilini, tra cui. Una volta comunicato il risultato, però, per i concorrenti è arrivato immediatamente il momento di affrontare nuove nomination.

Questa volta a finire sotto il giudizio degli spettatori sono quattro personaggi molto diversi tra loro, ma accomunati da un elemento: nessuno è rimasto lontano dalle dinamiche più discusse della Casa. Alessandro Roncaccia arriva al televoto dopo un confronto particolarmente duro con Alex Belli. I due si sono scontrati durante la puntata e le tensioni sono proseguite anche al momento delle nomination, quando hanno deciso di votarsi reciprocamente.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Roncaccia, Alex, Marina e Valeria #GFVIP https://t.co/JYYPHd6xZM — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 23, 2026

Al centro della discussione c'è stato soprattutto il rapporto tra Roncaccia e Piera Meloni. Alex ha espresso alcune considerazioni sulla loro conoscenza che non sono state apprezzate dal concorrente, provocando una reazione immediata. La situazione ha coinvolto anche altri inquilini, tra cui Alessandro Varsi e Andreas Müller, contribuendo ad aumentare le divisioni all'interno del gruppo. Alex Belli, a sua volta, ha ricevuto diverse nomination proprio a causa degli scontri avvenuti durante la serata. A votarlo sono stati Roncaccia, Piera Meloni, Alessandro Varsi e Giulia Provvedi.

Per l'attore si tratta quindi diche arriva in un momento delicato, dopo una serie di confronti nei quali il suo atteggiamento è stato messo in discussione da più concorrenti. Situazione altrettanto complicata per, che continua a essere una delle protagoniste più divisive del programma. Durante la puntata, l'ex concorrente della prima edizione delsi è ritrovata al centro delle critiche per aver deciso di non partecipare alla spesa settimanale. Una scelta che ha provocato il malcontento degli altri inquilini e che Marina ha difeso senza nascondere il proprio carattere provocatorio. La concorrente ha infatti ammesso di, una dichiarazione che ha alimentato ulteriormente le polemiche.

A nominarla sono stati Federica Morello, Valeria Marini, Megan Ria, Jonathan Kashanian e Giancarlo Danto. Quest'ultimo ha criticato soprattutto la decisione di Marina di interpretare, a suo giudizio, il ruolo della cattiva all'interno della Casa. Valeria Marini, infine, è la quarta concorrente finita al televoto. La showgirl ha vissuto una puntata particolarmente movimentata, caratterizzata anche dal confronto con Marina La Rosa. Le due hanno espresso apertamente le proprie divergenze e hanno finito per nominarsi a vicenda.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, fonte: YouTube

Valeria è stata inoltre votata da Carmen Di Pietro, che ha manifestato il proprio malcontento nei confronti di alcuni suoi comportamenti, accusandola di voler influenzare le decisioni degli altri. Il risultato è un televoto che riunisce quattro concorrenti coinvolti direttamente negli scontri più importanti della serata. Una situazione che rende particolarmente interessante capire come il pubblico stia valutando le loro strategie e i loro atteggiamenti. Ma c'è un dettaglio fondamentale da chiarire: il concorrente meno votato non verrà eliminato immediatamente.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Come specificato dal sito ufficiale del, il televoto appena aperto servirà a individuare il primo candidato alla. Chi riceverà meno preferenze dovrà quindi affrontare una nuova situazione di rischio, senza essere costretto ad abbandonare subito la Casa. Una differenza importante rispetto al televoto che ha portato all'uscita di Giacomo Gallani. Gli spettatori sono chiamati a rispondere alla domanda "", scegliendo uno tra Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Marina La Rosa e Valeria Marini attraverso i canali ufficiali del programma.

Per partecipare è possibile utilizzare le modalità di voto indicate dal Grande Fratello Vip, consultabili nell'apposita sezione del sito ufficiale. La sfida si annuncia particolarmente interessante anche perché i quattro nominati rappresentano personalità molto differenti. Da una parte ci sono Alex Belli e Alessandro Roncaccia, protagonisti di uno scontro che ha coinvolto diversi concorrenti. Dall'altra Marina La Rosa e Valeria Marini, il cui rapporto sembra diventare sempre più complicato. Il pubblico dovrà quindi scegliere chi merita di continuare il proprio percorso senza finire immediatamente a rischio eliminazione.

E questa volta il verdetto potrebbe avere conseguenze importanti anche sulle prossime nomination, considerando che i quattro concorrenti sono già al centro di numerose tensioni. Dopo l'uscita di Giacomo, la Casa si ritrova dunque davanti a un'altra sfida. E mentre i concorrenti continuano a confrontarsi, sarà ancora una volta il pubblico ad avere l'ultima parola. Perché al Grande Fratello Vip non basta più conquistare la fiducia dei propri compagni: adesso bisogna convincere anche gli spettatori. E per uno dei quattro nominati, il prossimo verdetto potrebbe rappresentare il primo passo verso l'addio definitivo alla Casa.