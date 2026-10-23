Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato il 23 ottobre? Il pubblico ha deciso, arriva un addio pesante

Pubblicazione: 24 ottobre alle 00:46

Il Grande Fratello Vip perde un altro concorrente e questa volta il verdetto del pubblico arriva al termine di una settimana particolarmente movimentata. Durante la puntata di venerdì 23 ottobre 2026, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, è stato infatti Giacomo Gallani a dover abbandonare definitivamente la Casa. Il concorrente non è riuscito a superare il televoto che lo vedeva contrapposto ad altri sei inquilini, interrompendo così il proprio percorso nel reality proprio mentre le tensioni e le alleanze stanno diventando sempre più importanti.

La dodicesima puntata del programma si è aperta con una certezza:avrebbe dovuto lasciare il gioco. A contendersi la permanenza nella Casa erano. Una sfida particolarmente affollata, nella quale ogni preferenza del pubblico poteva fare la differenza. Le nomination erano state definite durante la diretta di, quando Giacomo si era ritrovato in una posizione delicata. Il concorrente era stato infatti indicato dai coinquilini tra coloro che, finendo successivamente al televoto insieme a

Giacomo aveva ricevuto meno preferenze rispetto a Carmen, diventando così il secondo candidato alla successiva eliminazione, dopo Jonathan Kashanian. A loro si erano poi aggiunti gli altri cinque concorrenti nominati nel corso della serata. Il televoto del 23 ottobre rappresentava dunque un passaggio importante soprattutto per Giacomo, che aveva già dovuto fare i conti con il giudizio degli spettatori pochi giorni prima. Anche i sondaggi pubblicati online alla vigilia della puntata avevano evidenziato le sue difficoltà. In alcune rilevazioni non ufficiali, infatti, Gallani occupava l'ultima posizione tra i sette concorrenti a rischio, mentre Marina La Rosa e Andreas Müller risultavano tra i più sostenuti.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la Casa è Giacomo. #GFVIP https://t.co/dTxLGjiS82 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 23, 2026

Si trattava naturalmente di indicazioni senza alcun valore ufficiale, ma il risultato della diretta ha finito per confermare la difficoltà del concorrente nel conquistare il sostegno necessario per proseguire l'avventura. La puntata, però, non è stata caratterizzata soltanto dall'attesa per l'eliminazione. Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ha affrontato alcune delle questioni che avevano maggiormente animato la convivenza negli ultimi giorni. Tra queste, le tensioni tra Valeria Marini e Giulia Provvedi, il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia e le discussioni nate intorno al comportamento di Marina La Rosa.

Proprio quest'ultima è stata chiamata a confrontarsi con i compagni dopo aver deciso di. Un gesto che aveva provocato diverse critiche e che ha riportato al centro della discussione il suo atteggiamento nei confronti del gruppo. Spazio anche alle divisioni tra i concorrenti più giovani e quelli con maggiore esperienza televisiva, con. In questo clima, l'eliminazione dirappresenta un ulteriore cambiamento negli equilibri della Casa. Il concorrente era stato coinvolto anche in alcune discussioni con, che aveva manifestato il proprio disappunto per una nomination ricevuta proprio da lui.

La loro divergenza aveva contribuito ad alimentare le tensioni tra gli inquilini, mostrando come anche le scelte legate al televoto potessero avere conseguenze sui rapporti personali. Con l'uscita di Giacomo, i concorrenti rimasti dovranno quindi affrontare una nuova fase del programma, nella quale ogni nomination potrebbe assumere un peso crescente. Il verdetto del pubblico arriva dopo una serata nella quale i concorrenti hanno dovuto fare i conti non soltanto con le nomination, ma anche con le conseguenze delle proprie scelte.

Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Tra i momenti più significativi della puntata ci sono stati anche il confronto tra Guendalina Tavassi e gli altri inquilini, nato dalle tensioni sulla gestione del cibo, e la sorpresa riservata a Jonathan Kashanian, che ha potuto vivere un momento emozionante legato alla propria famiglia. Per Giacomo Gallani, invece, l'avventura al Grande Fratello Vip si conclude qui e, dopo settimane trascorse tra nuove conoscenze, discussioni e nomination, il concorrente deve salutare i compagni e lasciare definitivamente la Casa. Il suo addio arriva in una fase particolarmente delicata del reality, con i rapporti tra gli inquilini sempre più tesi, come dimostra anche la recente discussione tra Marina La Rosa e Danto, e il pubblico chiamato a decidere chi meriti di continuare il percorso. La decisione degli spettatori ha quindi stabilito un nuovo punto di svolta: Giacomo è fuori dal gioco, mentre gli altri concorrenti dovranno prepararsi a una convivenza che, puntata dopo puntata, sembra diventare sempre più complicata.