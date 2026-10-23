Le lacrime di Gerry Scotti erano vere: Nicla Ozenda svela com'è il conduttore fuori dalle telecamere

Pubblicazione: 23 ottobre alle 11:52

Quando le telecamere si spengono e i riflettori si affievoliscono, chi è davvero Gerry Scotti? È la domanda che molti telespettatori si pongono, abituati a vedere il conduttore sempre sorridente e disponibile sui teleschermi italiani. A dare una risposta definitiva ci ha pensato Nicla Ozenda, la cantante de La ruota della fortuna che questa settimana ha lasciato il programma per motivi di salute.





In un'intervista rilasciata a Fanpage,quando ha annunciato in puntata di. Il conduttoresapendo che l'artista dovrà sottoporsi a breve a un intervento chirurgico per rimuovere una cisti alle corde vocali. Macon parole nette: "Gerry è stato carinissimo, super umano", ha detto, spiegando che. "Magari tanti pensano che sia così davanti alle telecamere e che fuori ci sia un'altra persona: non è vero, lui è super umano anche con noi", ha raccontato Ozenda, smontando l'idea diffusa che i personaggi televisivi mostrino un volto diverso lontano dalle luci dello studio.

Il legame tra la cantante e il conduttore si è costruito nel tempo, giorno dopo giorno di registrazioni. "Abbiamo legato fin da subito, ci ha trattato come colleghi fin da subito. È stato un momento molto emozionante sia prima, quando gli ho detto quello che stavo passando, sia dopo, a fine puntata", ha spiegato Nicla. Scotti si è anche complimentato, come ha raccontato lei stessa, per la sfida che ha dovuto affrontare: "Io sono lì da un anno e mezzo, ma la tv per me era una cosa nuova e non è stato facile".





Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, fonte: Mediaset

Una sfida che per Nicla Ozenda non è stata soltanto professionale. Dietro le difficoltà c'è una questione di salute che si trascina da mesi., spiegando di. Molti telespettatori avevano notato delle imperfezioni, dei cali, delle giornate storte.graduale che le permettesse di non abbandonare il programma. "Non mi sono fermata perché, dopo le prime visite che avevo fatto, pensavo che non fosse una cosa così grave. Anzi, ero convinta di poterla risolvere nel tempo, un pochino più lentamente, perché lavorandoci sopra è normale che la ripresa sia più lenta. Però ero convinta che fosse una cosa risolvibile, per questo ho detto: vabbè, riesco a fare entrambe, lo faccio volentieri", ha spiegato.

La situazione, tuttavia, si è rivelata ben diversa da quella che immaginava. A settembre è arrivata una diagnosi che ha cambiato tutto. "Ho scoperto però da poco che era una situazione non più grave, ma diversa. Ho scoperto di questa cisti, di cui prima non sapevo". Nel frattempo, Nicla ha vissuto un'altalena emotiva fatta di speranze e cadute. "Nel frattempo andavo ad alti e bassi: c'erano giorni in cui stavo benissimo e mi sentivo sulla strada giusta, altri in cui andavo totalmente in down, perché magari mi svegliavo e la voce non stava bene. Io non capivo, continuavo a non capire, finché è arrivata questa diagnosi che mi ha dato un risultato. Adesso aspetto l'operazione per risolvere il tutto e tornare più forte di prima".



