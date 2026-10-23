GF Vip, Roncaccia rischia la squalifica? La battuta su Bocelli supera il limite, bufera sui social

Pubblicazione: 23 ottobre alle 09:56

Una battuta pronunciata quasi sottovoce durante un momento di gioco, e improvvisamente la Casa del Grande Fratello Vip si trasforma nell'epicentro di un dibattito nazionale. Alessandro Roncaccia è finito sotto accusa per una frase su Andrea Bocelli che ha diviso il pubblico tra chi urla alla squalifica e chi invita a ridimensionare. Durante un momento di leggerezza, Roncaccia ha esclamato: "Questa la prendeva anche Bocelli". Un riferimento diretto alla cecità del celebre tenore toscano che ha immediatamente acceso i riflettori sui social, facendo circolare il video e scatenando reazioni contrastanti.





Alessandro Roncaccia, fonte: Mediaset

. Da un lato,e poco rispettosa, sottolineando come determinate battute, anche se pronunciate in tono goliardico,. Alcuni utenti hanno, arrivando adel concorrente per violazione del rispetto dovuto alle persone con disabilità.

Dall'altro lato, numerosi spettatori hanno invitato alla leggerezza, facendo notare come il contesto fosse chiaramente scherzoso e privo di intenti malevoli. C'è chi ha ricordato che online circolano migliaia di meme ironici su Bocelli e che lo stesso artista ha affrontato pubblicamente il tema della propria cecità con grande serenità e autoironia in diverse occasioni. Secondo questa prospettiva, fare i moralisti su una battuta del genere rischia di trasformarsi in un esercizio stucchevole, soprattutto quando il diretto interessato è il primo a non drammatizzare.



La questione centrale del dibattito riguarda proprio il confine sottile tra libertà espressiva e rispetto. Dove si traccia la linea tra una battuta di cattivo gusto e un'affermazione che merita sanzioni? La risposta non è univoca e dipende dalla sensibilità individuale, dal contesto e dalle intenzioni percepite di chi parla. Nel caso specifico, l'assenza di toni aggressivi o di chiara volontà offensiva ha spinto molti a considerare eccessiva la richiesta di squalifica.





del Grande Fratello Vip nei confronti di Roncaccia.e Ilary Blasi, conduttrice di questa edizione, potrebbero decidere di