GF Vip, tutti contro Marina La Rosa dopo l'ennesima provocazione nella Casa: “Lo faccio perché mi diverte”

Pubblicazione: 24 ottobre alle 09:00

Al Grande Fratello Vip basta ormai pochissimo per scatenare una discussione, ma questa volta Marina La Rosa è riuscita a dividere persino le opinioniste del programma. Durante la puntata di venerdì 23 ottobre, la concorrente si è ritrovata al centro di un confronto particolarmente acceso dopo una decisione che aveva già provocato numerose polemiche nella Casa. Accusata dai coinquilini di pensare soltanto a sé stessa e di cercare continuamente lo scontro, l'ex protagonista della prima edizione del reality non ha fatto alcun passo indietro. Anzi, ha ammesso apertamente di divertirsi a provocare gli altri, suscitando reazioni decisamente contrastanti.

Tutto è cominciato da una situazione apparentemente banale: la spesa settimanale. Ilaveva offerto ai concorrenti la possibilità di aggiungere cinque prodotti alla lista, ma a una condizione precisa: tutti avrebbero dovuto partecipare alla scelta degli alimenti. Peròaveva deciso di non prendere parte alla discussione. Una scelta che aveva immediatamente provocato il malcontento degli altri inquilini, convinti che la sua assenza avrebbe penalizzato l'intero gruppo. La concorrente aveva spiegato di non sopportare il, tra discussioni, voci sovrapposte e continue richieste. Inoltre, essendo vegetariana, aveva sottolineato quanto fosse difficile per lei condividere alcune abitudini alimentari dei compagni.

Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi e Piera Meloni erano stati tra i primi a contestare il suo comportamento, accusandola di aver anteposto le proprie convinzioni alle necessità collettive. Marina, tuttavia, aveva minimizzato le conseguenze della sua decisione, ricordando che il gruppo aveva comunque ottenuto tre prodotti aggiuntivi. Un atteggiamento che, anziché calmare gli animi, aveva contribuito ad alimentare ulteriormente la tensione. Nei giorni successivi, la questione si è trasformata in qualcosa di più grande e diversi concorrenti hanno cominciato a mettere in discussione non soltanto le scelte di Marina, ma anche il suo modo di rapportarsi agli altri.

Negli ultimi giorni Marina ha collezionato qualche antipatia e diverse critiche da parte degli altri vip della Casa... #GFVIP https://t.co/hsVePoWbSF — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 23, 2026

Durante una conversazione nella sauna, Jonathan Kashanian, Valeria Marini, Megan Ria e altri inquilini hanno espresso le proprie perplessità. Valeria ha spiegato di essere rimasta particolarmente infastidita da alcuni comportamenti della compagna, soprattutto nei confronti di Jonathan. Megan, invece, ha sostenuto che Marina tenderebbe a mettere gli altri in difficoltà, rendendo complicata la convivenza. Jonathan ha raccontato di aver notato un recente tentativo di avvicinamento da parte della concorrente, ma di non essere convinto della sua sincerità. Secondo lui, Marina starebbe cercando di evitare di ritrovarsi completamente isolata all'interno della Casa.

Cesara ha le idee chiare e non nasconde da che parte sta... #GFVIP https://t.co/bpzEVOlxmX — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 23, 2026

Una lettura che la diretta televisiva del 23 ottobre ha riportato prepotentemente al centro dell'attenzione. Durante la dodicesima puntata, condotta da Ilary Blasi,, ritrovandosi a rispondere alle critiche dei compagni. A prendere la parola è stato soprattutto, convinto che la concorrente avesse cercato deliberatamente una nuova occasione per diventare protagonista. Secondo, dopo aver attenuato le tensioni cone aver già affrontato diversi confronti con lui,avrebbe individuato nella questione della spesa un altro argomento capace di attirare l'attenzione.

L'accusa, in sostanza, è quella di utilizzare le provocazioni come una vera e propria strategia di gioco. Ma Marina non si è mostrata particolarmente preoccupata da questa interpretazione. La concorrente ha ribadito di non avere bisogno dell'approvazione degli altri per sentirsi importante e ha spiegato che la sua partecipazione al reality non nasce dal desiderio di trascorrere una vacanza. Per lei, vivere nella Casa significa anche sperimentare, mettersi alla prova e affrontare situazioni che normalmente non si presenterebbero nella vita quotidiana. Poi è arrivata la dichiarazione destinata a far discutere: "Io provoco le persone perché mi diverte".

Una frase con cui Marina ha sostanzialmente confermato di essere consapevole dell'effetto che alcuni suoi comportamenti producono sugli altri concorrenti, senza però considerarli necessariamente qualcosa di cui scusarsi. La sua posizione ha immediatamente diviso anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, le due opinioniste chiamate a commentare quanto accaduto. Cesara Buonamici ha preso le difese della concorrente, interpretando la sua decisione come una dimostrazione di indipendenza. Secondo la giornalista, Marina avrebbe semplicemente scelto di non adeguarsi alle richieste del gruppo, riuscendo così a provocare una reazione sproporzionata rispetto all'importanza della questione.

Selvaggia, invece, la pensa diversamente 👀 #GFVIP https://t.co/Bg1zCM1vVe — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 23, 2026

al, quello di gatta morta, ritenendolo ormai fuori luogo dopo tante settimane di programma., invece, ha espresso una valutazione decisamente più critica. L'opinionista ha osservato che le provocazioni di Marina, inizialmente capaci di rendere interessanti le dinamiche del reality, starebbero diventando sempre più prevedibili. A suo giudizio, la concorrente avrebbe ormai trasformato, anche quando le circostanze non lo richiederebbero.ha inoltre sottolineato che utilizzare il cibo come terreno di scontro significa toccare uno degli aspetti più delicati della convivenza, soprattutto in un contesto nel quale i partecipanti devono condividere risorse e abitudini.

Due interpretazioni completamente diverse della stessa concorrente: da una parte una donna che rivendica la propria libertà, dall'altra una giocatrice che rischierebbe di ripetere sempre lo stesso copione. Il confronto ha mostrato quanto Marina La Rosa continui a essere una delle figure più divisive di questa edizione del Grande Fratello Vip. A rendere ancora più particolare la situazione è il fatto che Marina non abbia mai cercato davvero di nascondere il proprio carattere provocatorio. Fin dall'inizio del programma ha mostrato di voler affrontare l'esperienza senza adattarsi necessariamente alle aspettative degli altri, anche a costo di attirare critiche.

Però la tensione con Jonathan Kashanian sembra ormai andare oltre le singole discussioni. Nei giorni precedenti alla puntata, Marina aveva persino confidato ad alcuni compagni l'intenzione di avvicinarsi a lui fingendo un'amicizia, per poi sorprenderlo durante le nomination. Un proposito che, se messo in pratica, rischierebbe di compromettere ulteriormente un rapporto già difficile. Intanto, anche Alex Belli ha espresso qualche perplessità e, parlando con Federica Morello, l'attore ha descritto il proprio rapporto con Marina come una tregua soltanto apparente, spiegando di non aver apprezzato alcune iniziative della concorrente.

Marina La Rosa al GF Vip, fonte: Mediaset

Anche secondo lui, la decisione di non partecipare alla spesa sarebbe stata una provocazione consapevole. Il punto, però, è chepotrebbe produrre un effetto completamente diverso da quello immaginato dai suoi avversari., più il suo personaggio finisce al centro delle dinamiche della Casa,. Non è detto, naturalmente, che questa esposizione si traduca in un maggiore sostegno da parte del pubblico. Le reazioni potrebbero essere altrettanto divisive e il televoto rappresenta un banco di prova importante per capire

Una cosa, tuttavia, appare evidente dopo la diretta del 23 ottobre: Marina La Rosa non sembra intenzionata a cambiare atteggiamento per conquistare la simpatia dei compagni. E mentre Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli continuano a interpretare in maniera opposta il suo modo di giocare, la concorrente ha già ottenuto un risultato difficile da ignorare: trasformare una semplice discussione sulla spesa in uno dei confronti più accesi della serata. Perché al Grande Fratello Vip il problema, ormai, non sembra essere soltanto ciò che Marina La Rosa dice o fa, ma il fatto che ogni sua provocazione riesca puntualmente a far reagire tutti gli altri.