GF Vip, tutti contro Marina La Rosa dopo l'ennesima provocazione nella Casa: “Lo faccio perché mi diverte”
Marina La Rosa finisce al centro delle polemiche al Grande Fratello Vip. I concorrenti la accusano, mentre Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli si dividono.
Al Grande Fratello Vip basta ormai pochissimo per scatenare una discussione, ma questa volta Marina La Rosa è riuscita a dividere persino le opinioniste del programma. Durante la puntata di venerdì 23 ottobre, la concorrente si è ritrovata al centro di un confronto particolarmente acceso dopo una decisione che aveva già provocato numerose polemiche nella Casa. Accusata dai coinquilini di pensare soltanto a sé stessa e di cercare continuamente lo scontro, l'ex protagonista della prima edizione del reality non ha fatto alcun passo indietro. Anzi, ha ammesso apertamente di divertirsi a provocare gli altri, suscitando reazioni decisamente contrastanti.
Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi e Piera Meloni erano stati tra i primi a contestare il suo comportamento, accusandola di aver anteposto le proprie convinzioni alle necessità collettive. Marina, tuttavia, aveva minimizzato le conseguenze della sua decisione, ricordando che il gruppo aveva comunque ottenuto tre prodotti aggiuntivi. Un atteggiamento che, anziché calmare gli animi, aveva contribuito ad alimentare ulteriormente la tensione. Nei giorni successivi, la questione si è trasformata in qualcosa di più grande e diversi concorrenti hanno cominciato a mettere in discussione non soltanto le scelte di Marina, ma anche il suo modo di rapportarsi agli altri.
Durante una conversazione nella sauna, Jonathan Kashanian, Valeria Marini, Megan Ria e altri inquilini hanno espresso le proprie perplessità. Valeria ha spiegato di essere rimasta particolarmente infastidita da alcuni comportamenti della compagna, soprattutto nei confronti di Jonathan. Megan, invece, ha sostenuto che Marina tenderebbe a mettere gli altri in difficoltà, rendendo complicata la convivenza. Jonathan ha raccontato di aver notato un recente tentativo di avvicinamento da parte della concorrente, ma di non essere convinto della sua sincerità. Secondo lui, Marina starebbe cercando di evitare di ritrovarsi completamente isolata all'interno della Casa.
L'accusa, in sostanza, è quella di utilizzare le provocazioni come una vera e propria strategia di gioco. Ma Marina non si è mostrata particolarmente preoccupata da questa interpretazione. La concorrente ha ribadito di non avere bisogno dell'approvazione degli altri per sentirsi importante e ha spiegato che la sua partecipazione al reality non nasce dal desiderio di trascorrere una vacanza. Per lei, vivere nella Casa significa anche sperimentare, mettersi alla prova e affrontare situazioni che normalmente non si presenterebbero nella vita quotidiana. Poi è arrivata la dichiarazione destinata a far discutere: "Io provoco le persone perché mi diverte".
Una frase con cui Marina ha sostanzialmente confermato di essere consapevole dell'effetto che alcuni suoi comportamenti producono sugli altri concorrenti, senza però considerarli necessariamente qualcosa di cui scusarsi. La sua posizione ha immediatamente diviso anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, le due opinioniste chiamate a commentare quanto accaduto. Cesara Buonamici ha preso le difese della concorrente, interpretando la sua decisione come una dimostrazione di indipendenza. Secondo la giornalista, Marina avrebbe semplicemente scelto di non adeguarsi alle richieste del gruppo, riuscendo così a provocare una reazione sproporzionata rispetto all'importanza della questione.
Due interpretazioni completamente diverse della stessa concorrente: da una parte una donna che rivendica la propria libertà, dall'altra una giocatrice che rischierebbe di ripetere sempre lo stesso copione. Il confronto ha mostrato quanto Marina La Rosa continui a essere una delle figure più divisive di questa edizione del Grande Fratello Vip. A rendere ancora più particolare la situazione è il fatto che Marina non abbia mai cercato davvero di nascondere il proprio carattere provocatorio. Fin dall'inizio del programma ha mostrato di voler affrontare l'esperienza senza adattarsi necessariamente alle aspettative degli altri, anche a costo di attirare critiche.
Però la tensione con Jonathan Kashanian sembra ormai andare oltre le singole discussioni. Nei giorni precedenti alla puntata, Marina aveva persino confidato ad alcuni compagni l'intenzione di avvicinarsi a lui fingendo un'amicizia, per poi sorprenderlo durante le nomination. Un proposito che, se messo in pratica, rischierebbe di compromettere ulteriormente un rapporto già difficile. Intanto, anche Alex Belli ha espresso qualche perplessità e, parlando con Federica Morello, l'attore ha descritto il proprio rapporto con Marina come una tregua soltanto apparente, spiegando di non aver apprezzato alcune iniziative della concorrente.
Una cosa, tuttavia, appare evidente dopo la diretta del 23 ottobre: Marina La Rosa non sembra intenzionata a cambiare atteggiamento per conquistare la simpatia dei compagni. E mentre Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli continuano a interpretare in maniera opposta il suo modo di giocare, la concorrente ha già ottenuto un risultato difficile da ignorare: trasformare una semplice discussione sulla spesa in uno dei confronti più accesi della serata. Perché al Grande Fratello Vip il problema, ormai, non sembra essere soltanto ciò che Marina La Rosa dice o fa, ma il fatto che ogni sua provocazione riesca puntualmente a far reagire tutti gli altri.