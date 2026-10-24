La Ruota della Fortuna, Samira Lui in lacrime per la rivincita di una concorrente: “Ho i brividi”

Pubblicazione: 24 ottobre alle 17:23

Ci sono momenti in cui La Ruota della Fortuna smette di essere soltanto un gioco e diventa il racconto di una storia capace di emozionare anche chi, ogni sera, è abituato ad assistere a vincite e colpi di scena. È quanto accaduto nella puntata di venerdì 23 ottobre 2026, quando Samira Lui non è riuscita a trattenere le lacrime davanti alla straordinaria rivincita di una concorrente. Una serata che ha regalato al pubblico di Canale 5 un finale particolarmente emozionante, con Gerry Scotti protagonista di un annuncio destinato a cambiare la vita della campionessa.

Al centro della vicenda c'è, archeologa del Museo Egizio di Torino, che nelle ultime puntate aveva già dimostrato una notevole preparazione, riuscendo a difendere il proprio titolo nonostante alcuni errori particolarmente costosi. Accompagnata dal marito Franco, la concorrente è tornata ancora una volta davanti alla celebre ruota, senza immaginare che proprio quella serata. Ma per comprendere fino in fondo la sua emozionante rivincita bisogna tornare a quanto accaduto nei giorni precedenti.

Rossana aveva conquistato il titolo di campionessa martedì 20 ottobre, riuscendo a superare Mattia e a portare a casa oltre 35mila euro, oltre a un anno di spesa gratuita. Un debutto decisamente positivo, che le aveva permesso di tornare in trasmissione nelle serate successive. Il momento più difficile era però arrivato mercoledì 21 ottobre, durante la Ruota delle Meraviglie. Rossana si era trovata davanti a un'occasione rarissima: la possibilità di conquistare una busta contenente 200mila euro. La concorrente conosceva la soluzione, ma non era riuscita a pronunciarla entro il tempo disponibile, perdendo così l'opportunità di aggiudicarsi il premio.

Samira Lui e Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna, fonte: YouTube

Una delusione difficile da dimenticare, soprattutto considerando quanto fosse vicina alla risposta corretta. Neppure la puntata successiva era riuscita a cancellare completamente l'amarezza, nonostante Rossana avesse continuato a vincere e avesse portato il proprio montepremi a 73.400 euro. La svolta è arrivata venerdì 23 ottobre e, dopo aver affrontato gli sfidanti Luca e Andrea, Rossana è riuscita ancora una volta a conservare il titolo di campionessa, chiudendo la partita con 17mila euro e conquistando l'accesso alla Ruota delle Meraviglie.

Il gioco finale, dedicato al tema del battesimo, le ha permesso di individuare correttamente due delle tre soluzioni, ottenendo così due buste verdi. La, mentre la prima scelta della concorrente, effettuata seguendo il suggerimento del marito, si è rivelata poco fortunata:. Rossana ha quindi deciso di cambiare busta, scegliendo l'altra ancora disponibile. A quel punto Gerry Scotti ha ripercorso brevemente le difficoltà affrontate dalla concorrente nelle serate precedenti, ricordando

Poi è arrivato l'annuncio che ha cambiato completamente l'atmosfera dello studio: nella busta scelta da Rossana c'erano 100mila euro. Una cifra che, sommata alle vincite accumulate nelle quattro puntate, ha portato il suo montepremi complessivo a 190.400 euro. Una rivincita straordinaria, arrivata proprio quando sembrava che la fortuna le avesse già voltato le spalle. A sorprendere, però, è stata soprattutto la reazione di Samira Lui. Mentre Rossana e suo marito cercavano di realizzare quanto fosse appena accaduto, la showgirl si è visibilmente commossa, lasciandosi andare a una frase che ha raccontato tutta la sua emozione. “Wow! Ho i brividi”, ha esclamato Samira, con gli occhi lucidi davanti alla gioia della campionessa.

Samira Lui e Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna, fonte: Mediaset

Gerry Scotti si è immediatamente accorto della sua reazione e, con la consueta ironia, le ha offerto un fazzoletto: “Vuoi il fazzolettino? Sai che lo zio ce l'ha sempre”. Un piccolo gesto che ha reso ancora più spontaneo il momento, soprattutto perché, contrariamente a quanto immaginato dal conduttore, Rossana e suo marito non si sono lasciati andare alle lacrime. A emozionarsi maggiormente è stata proprio Samira, evidentemente colpita dalla storia della concorrente e dalla sua capacità di riscattarsi dopo le delusioni precedenti.

Ancheha voluto sottolineare il significato particolare della vincita, rivolgendosi alla campionessa con poche parole: “Ti è stata ridata”. Un riferimento, quasi a voler suggerire che la fortuna avesse finalmente deciso di restituire a Rossana almeno una parte di quanto le era sfuggito. La puntata si è così conclusa con una delle vincite più emozionanti degli ultimi giorni, ma soprattutto con una storia che ha dimostrato quanto possa cambiare tutto nel giro di pochi istanti.

Un momento che ha messo in luce ancora una volta la spontaneità di Samira Lui, diventata ormai uno dei volti più amati del programma. Proprio la showgirl, del resto, era finita recentemente al centro di una battuta di Fiorello, che aveva scherzato sulla necessità di “liberare” lei e Gerry Scotti dalla trasmissione, giocando ironicamente sulla loro presenza costante in televisione. Per Rossana, quei 100mila euro non hanno rappresentato soltanto un premio, ma il finale di una piccola storia di perseveranza e rivincita. E forse è proprio per questo che, davanti alla sua felicità, Samira Lui non è riuscita a trattenere le lacrime.