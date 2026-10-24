GF Vip, Alex Belli contro Roncaccia: "Nessuno deve insultare la mia famiglia", la lite sfiora la rissa

Pubblicazione: 24 ottobre alle 09:55

La puntata del Grande Fratello Vip del 23 ottobre 2026 è stata segnata da uno scontro particolarmente acceso tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, arrivati a un passo dal confronto fisico. Quella che doveva essere una discussione sul rapporto tra Roncaccia e Piera Meloni si è trasformata in una lite difficile da contenere. Accuse, provocazioni e riferimenti alla vita privata hanno fatto precipitare la situazione, costringendo sei concorrenti a intervenire per separarli. Tutto è accaduto durante la diretta, prima di un successivo tentativo di chiarimento.

riesco a pensare solo a valery crisis management stellare scusate #gfvip https://t.co/KW40VXHVMc — OPI | CONFESSIONS II DOLLAR BABE era (@opiquellovero) October 23, 2026

La tensione era iniziata ancora prima del confronto principale. Durante una clip dedicata a Roncaccia e Piera, Giulia Provvedi aveva contestato alcune osservazioni di Alex Belli, chiedendogli cosa avesse fatto lui durante la sua esperienza al reality. L'attore aveva risposto in maniera brusca, invitandola a tacere con parole offensive. Poco dopo, irritato, si era allontanato dal salotto per raggiungere la voliera in giardino, dove aveva manifestato tutta la propria insofferenza verso le dinamiche della Casa., senza più assecondare quelle che considerava storie costruite per la televisione.

Il momento decisivo è arrivato quando Cesara Buonamici ha chiesto a Roncaccia e Piera Meloni di chiarire la natura del loro rapporto. Tornato in salotto, Belli ha definito il loro avvicinamento una storia adolescenziale incapace di evolversi, sostenendo che Roncaccia, già protagonista di Italia Shore, avesse mostrato in passato un atteggiamento ben diverso nei confronti delle ragazze. L'attore ha invitato Piera a non farsi illusioni, insinuando che l'interesse del concorrente potesse svanire una volta terminato il programma. Roncaccia ha respinto quelle considerazioni, difendendo la sincerità dei propri sentimenti e contestando l'idea che la partecipazione a un altro reality potesse impedirgli di costruire un rapporto autentico.

La discussione è degenerata quando Roncaccia ha tirato in ballo Delia Duran, moglie di Alex Belli, ricordando la relazione vissuta dall'attore durante una precedente edizione del Grande Fratello e accusandolo di aver cercato visibilità attraverso quella vicenda. Il riferimento alla sua famiglia ha fatto infuriare Belli, che si è alzato raggiungendo il rivale a distanza ravvicinata. L'attore ha rivendicato il legame con la moglie, sottolineando di stare con lei da otto anni e di avere un figlio, e ha preteso rispetto per la propria vita familiare. I due hanno continuato a urlarsi contro, fino a rendere necessario l'intervento di Varsi, Guendalina, Piera, Jonathan, Danto e Valery Moore, che si sono frapposti tra loro per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

“Roncaccia sapete che programma fa durante l’estate? Quello è una macchina da guerra, quando uscirà fuori da qui di Piera non gliene fregherà assolutamente niente” FINALMENTE QUALCUNO L’HA DETTO GRAZIE ALEX HAI SERVITO TUTTO #gfvip https://t.co/EhkTAHqCwT — sisonokevin (@si_sonokevin) October 23, 2026