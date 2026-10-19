Alex Belli vuole lasciare il GF Vip: "Questa edizione è noiosa", lo sfogo che mette in dubbio il suo futuro

Pubblicazione: 19 ottobre alle 16:10

Alex Belli non sembra più trovare stimoli al Grande Fratello Vip e la sua permanenza nel reality potrebbe essere a rischio. L’attore, parlando lontano dal resto del gruppo con Marina La Rosa, Andreas Muller e Guendalina Tavassi, ha espresso tutta la sua insoddisfazione per questa edizione. A pesargli sarebbero soprattutto la mancanza di dinamiche interessanti e il comportamento degli altri concorrenti. Durante lo sfogo, ha persino evocato la possibilità di varcare la porta rossa e abbandonare il programma. Parole che aprono un interrogativo sul suo futuro nella Casa e sulle possibili conseguenze per gli equilibri del reality condotto da Ilary Blasi.

Lo sfogo di Belli non sarebbe un episodio isolato. Già dopo una recente puntata, l’attore aveva manifestato malcontento per il ruolo che gli sarebbe stato assegnato nelle dinamiche della Casa, giudicandolo poco valorizzante. Adesso le sue critiche sembrano riguardare l’intera esperienza,. Da qui l’uscita particolarmente dura: "Mi sto rompendo, tra un po’ prendo la porta rossa e vi mando tutti a quel paese". Belli ha poi ribadito di non sentirsi nel contesto giusto, sostenendo che il programma gli fosse stato prospettato in maniera differente.

Le perplessità dell’attore non si fermano alla convivenza. Belli ha messo in discussione anche alcune relazioni nate davanti alle telecamere, lasciando intendere che certe coppie possano funzionare soprattutto all’interno del reality e per un periodo limitato. Una posizione che evidenzia la sua insofferenza verso dinamiche che, a suo parere, non avrebbero abbastanza spessore o autenticità. Resta da capire se queste dichiarazioni siano soltanto uno sfogo dettato dalla frustrazione oppure il segnale di una decisione concreta, al momento la minaccia di lasciare la Casa non equivale a un ritiro ufficiale.

Nel frattempo, il rapporto con Marina La Rosa ha contribuito a riportare Belli al centro dell’attenzione. Dopo gli scontri iniziali, durante i quali i due si erano accusati reciprocamente di poca autenticità, tra loro è emersa un’intesa inaspettata. Negli ultimi giorni l’attore ha alimentato l’ambiguità con battute, confidenze e riferimenti alla possibilità che, in circostanze diverse, il loro rapporto avrebbe potuto assumere contorni più intensi. Tra momenti provocatori, racconti personali e baci giustificati come esigenze di scena, la vicinanza fra i due è diventata una delle storyline più discusse del programma.