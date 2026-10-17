"Tra noi solo amicizia": Marina La Rosa e Alex Belli si spiegano, ma i video del GF Vip dicono tutt'altro

Pubblicazione: 17 ottobre alle 12:21

Al Grande Fratello Vip, il rapporto tra Marina La Rosa e Alex Belli continua a far discutere. I due protagonisti sono stati messi davanti alle immagini che raccontano la loro crescente complicità, ma entrambi hanno escluso che tra loro ci sia qualcosa di più di un'amicizia. Abbracci, carezze e sguardi complici hanno però alimentato i dubbi degli altri concorrenti. Anche in confessionale, le spiegazioni non sono bastate a convincere tutti. E mentre la Casa si interroga sulle loro reali intenzioni, i due continuano a sostenersi e a confrontarsi sulle dinamiche del gioco.

Il confronto arriva in confessionale, dove Marina e Alex sono chiamati a chiarire una volta per tutte la natura del loro legame.. Le loro parole, tuttavia, non convincono del tutto chi segue la vicenda. Il filmato mandato in onda ripercorre infatti diversi momenti di vicinanza, tra gesti affettuosi, sussurri e occhiate d'intesa. Anche Ilary Blasi nota quanto i due appaiano affiatati, ma entrambi insistono sulla stessa versione, tra loro c'è affetto, senza alcun coinvolgimento sentimentale dichiarato.

A rendere il confronto ancora più vivace sono i commenti delle opinioniste. Selvaggia Lucarelli osserva con ironia che Alex, quando si trova accanto a Marina, sembra trasformarsi in un tenerone. La risposta della concorrente non tarda ad arrivare, anziché confermare questa impressione, scherza sull'abitudine dell'attore di mettere brillantini nella barba, definendolo tutt'altro che seducente. Cesara Buonamici interpreta invece la loro dinamica come quella di una coppia comica, una complicità che, a suo giudizio, può apparire poco spontanea, ma che allo stesso tempo diverte il pubblico. Una lettura ironica che non chiude il caso, anzi contribuisce a mantenere alta l'attenzione sul rapporto.

Le perplessità proseguono anche in salotto, dove alcuni concorrenti mettono in dubbio la sincerità dell'amicizia e ipotizzano che possa esserci una convenienza legata al gioco. Nel frattempo, però, il legame tra Marina e Alex sembra consolidarsi attraverso il confronto quotidiano. In un primo momento è lei a suggerire all'attore di modificare alcune abitudini per capire come reagiscono gli altri inquilini, successivamente, i due ragionano sul comportamento dei concorrenti più giovani e sulle tensioni che stanno emergendo nella Casa. Alex si sofferma anche sulla pazienza dimostrata da alcuni partecipanti, prendendo spunto dalle recenti vicende che hanno coinvolto Piera Meloni, il fidanzato Gian Marco e Alessandro Roncaccia.

È proprio parlando della loro intesa che Marina e Alex tornano sulle distanze mantenute all'inizio dell'esperienza televisiva, spiegando che quel distacco iniziale aveva una precisa funzione nel loro rapporto. Marina riconosce nell'attore una maggiore lucidità rispetto ad altri concorrenti e chiarisce che è soprattutto questo aspetto ad attirarla nel dialogo con lui.

Alex risponde con un "Menomale che ci sei", ammettendo di non aver mai pensato, in passato, che sarebbe arrivato a pronunciare parole simili nei suoi confronti. La loro vicinanza appare sempre più evidente, almeno sul piano della complicità e del sostegno reciproco. Resta una distinzione importante, le immagini possono alimentare interpretazioni e sospetti, ma non dimostrano da sole l'esistenza di un interesse sentimentale. Per ora, Marina La Rosa e Alex Belli continuano a parlare di amicizia, lasciando agli altri concorrenti e al pubblico il compito di interrogarsi sulle loro reali intenzioni.