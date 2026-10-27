GF Vip, chi è in nomination il 26 ottobre? Sei al televoto, uno vola in finale e uno rischia di uscire
Grande Fratello Vip, ecco i sei nominati del 26 ottobre. Il più votato sarà il primo finalista, mentre il meno votato rischierà l'eliminazione.
Le nomination della puntata di lunedì 26 ottobre del Grande Fratello Vip hanno riservato una sorpresa che potrebbe cambiare gli equilibri della Casa. Dopo una serata segnata dagli scontri tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, dalle tensioni con Giulia Provvedi e dalle nuove discussioni tra i concorrenti, Ilary Blasi ha annunciato un televoto particolarmente importante. Questa volta, infatti, il pubblico non dovrà soltanto decidere chi rischia di lasciare il programma, ma anche chi conquisterà il primo posto nella finale dell'edizione. E i nomi finiti al giudizio degli spettatori promettono una sfida tutt'altro che scontata.
Marina La Rosa
Alex Belli
Piera Meloni
Jonathan Kashanian
Federica Morello
Alessandro Roncaccia
Un gruppo particolarmente interessante, che comprende alcuni dei protagonisti delle discussioni più accese dell'edizione. Addentrandoci nello specifico, ad inaugurare le votazioni è stata Valeria Marini, che ha deciso di nominare Marina La Rosa. Alla base della sua scelta, il comportamento della concorrente durante la prova della Voliera, alla quale Marina non aveva voluto partecipare. La stessa motivazione è stata utilizzata anche da Giancarlo Danto, che ha indicato nuovamente La Rosa. Ma uno dei momenti più tesi è arrivato quando è stato il turno di Alex Belli: l'attore ha confermato le proprie critiche nei confronti di Alessandro Roncaccia, scegliendo di mandarlo al televoto e definendolo ancora una volta “il comodino dormiente”.
Un'espressione che richiama le accuse rivolte al giovane durante la puntata, quando Belli lo aveva rimproverato per la sua presunta scarsa partecipazione alle dinamiche della Casa e per l'attenzione dedicata soprattutto alla relazione con Piera Meloni. Federica Morello ha invece scelto Marina La Rosa, confermando le tensioni emerse tra le due concorrenti nel corso della serata. La stessa Marina aveva criticato Federica per il suo rapporto con Alex Belli e per la tendenza, a suo giudizio, a non prendere posizione durante le discussioni. Andreas Müller ha nominato Piera Meloni, definendola un “comodino” e accusandola di non esporsi abbastanza all'interno del programma, ma per Alex Belli le difficoltà non sono finite qui.
Jonathan Kashanian ha nominato Marina La Rosa, mentre Guendalina Tavassi ha scelto proprio Jonathan. Carmen Di Pietro ha invece indicato Piera Meloni. A rendere ancora più evidente la frattura tra Alex e Roncaccia è stata la nomination di quest'ultimo, che ha ricambiato il voto ricevuto dall'attore. Alessandro Roncaccia ha infatti nominato Alex Belli, accompagnando la propria scelta con nuove critiche che hanno provocato un'altra reazione del concorrente. Belli, visibilmente irritato, ha deciso di allontanarsi momentaneamente dalla Mystery Room, raggiungendo il giardino per cercare di ritrovare la calma. Soltanto dopo qualche minuto è rientrato nella stanza, permettendo alle nomination di proseguire.
A chiudere le votazioni è stata Marina La Rosa, che ha scelto Federica Morello, confermando le divergenze emerse durante il confronto sul rapporto tra la giovane e Alex Belli. A sorprendere, però, è soprattutto il meccanismo del televoto annunciato da Ilary Blasi. Questa volta, infatti, la votazione avrà due conseguenze completamente diverse. Il concorrente che riceverà il maggior numero di preferenze dal pubblico diventerà il primo finalista del Grande Fratello Vip 2026, conquistando così un traguardo fondamentale nel proprio percorso all'interno della Casa. Per chi otterrà meno voti, invece, la situazione sarà decisamente più complicata. Il meno votato diventerà il secondo candidato alla prossima eliminazione, andando ad affiancare Valeria Marini, già finita a rischio dopo il precedente televoto.
Anche Marina La Rosa dovrà misurarsi con il giudizio degli spettatori, mentre Piera, Federica e Jonathan avranno l'occasione di capire quanto sia forte il sostegno nei loro confronti. E dopo le tensioni degli ultimi giorni, culminate con una rissa sfiorata tra Belli e Roncaglia, proprio questa doppia posta in gioco rende il televoto particolarmente imprevedibile, visto che per uno dei sei concorrenti potrebbe essere il momento della svolta definitiva, mentre per un altro potrebbe cominciare il conto alla rovescia verso l'eliminazione. La decisione, questa volta, non dipenderà dalle strategie degli inquilini o dalle alleanze nate nella Casa, ma esclusivamente dalle preferenze del pubblico.