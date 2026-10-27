GF Vip, chi è in nomination il 26 ottobre? Sei al televoto, uno vola in finale e uno rischia di uscire

Pubblicazione: 27 ottobre alle 01:53

Le nomination della puntata di lunedì 26 ottobre del Grande Fratello Vip hanno riservato una sorpresa che potrebbe cambiare gli equilibri della Casa. Dopo una serata segnata dagli scontri tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, dalle tensioni con Giulia Provvedi e dalle nuove discussioni tra i concorrenti, Ilary Blasi ha annunciato un televoto particolarmente importante. Questa volta, infatti, il pubblico non dovrà soltanto decidere chi rischia di lasciare il programma, ma anche chi conquisterà il primo posto nella finale dell'edizione. E i nomi finiti al giudizio degli spettatori promettono una sfida tutt'altro che scontata.

Marina La Rosa

Alex Belli

Piera Meloni

Jonathan Kashanian

Federica Morello

Alessandro Roncaccia

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Roncaccia, Alex, Federica, Jonathan, Marina e Piera #GFVIP https://t.co/0tpSz9YqC1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 27, 2026

La conduttrice ha invitato tutti i concorrenti a raggiungere la, dove si sono svolte le nomination palesi. Un momento particolarmente delicato, soprattutto dopo le discussioni che hanno caratterizzato gli ultimi giorni e che hanno reso sempre più evidenti le divisioni all'interno del gruppo. Sono sei i concorrenti finiti al televoto dopo le nomination del

Un gruppo particolarmente interessante, che comprende alcuni dei protagonisti delle discussioni più accese dell'edizione. Addentrandoci nello specifico, ad inaugurare le votazioni è stata Valeria Marini, che ha deciso di nominare Marina La Rosa. Alla base della sua scelta, il comportamento della concorrente durante la prova della Voliera, alla quale Marina non aveva voluto partecipare. La stessa motivazione è stata utilizzata anche da Giancarlo Danto, che ha indicato nuovamente La Rosa. Ma uno dei momenti più tesi è arrivato quando è stato il turno di Alex Belli: l'attore ha confermato le proprie critiche nei confronti di Alessandro Roncaccia, scegliendo di mandarlo al televoto e definendolo ancora una volta “il comodino dormiente”.

Un'espressione che richiama le accuse rivolte al giovane durante la puntata, quando Belli lo aveva rimproverato per la sua presunta scarsa partecipazione alle dinamiche della Casa e per l'attenzione dedicata soprattutto alla relazione con Piera Meloni. Federica Morello ha invece scelto Marina La Rosa, confermando le tensioni emerse tra le due concorrenti nel corso della serata. La stessa Marina aveva criticato Federica per il suo rapporto con Alex Belli e per la tendenza, a suo giudizio, a non prendere posizione durante le discussioni. Andreas Müller ha nominato Piera Meloni, definendola un “comodino” e accusandola di non esporsi abbastanza all'interno del programma, ma per Alex Belli le difficoltà non sono finite qui.

La persona meno votata dal pubblico è Valeria! #GFVIP https://t.co/O2wgz500SX — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 26, 2026

hanno entrambe fatto il suo nome, confermando quanto i rapporti con l'attore siano diventati complicati. In particolare,era stata protagonista di, dopo che una sua frase pronunciata durante la precedente puntata l'aveva fatta scoppiare in lacrime. Anche, dimostrando come le tensioni delle ultime ore abbiano avuto conseguenze dirette sulle nomination. La decisione diè arrivata dopo le ripetute critiche dell'attore alla sua relazione con Roncaccia, mentre Varsi era stato coinvolto in un altro duro faccia a faccia con, conclusosi soltanto in seguito con una stretta di mano.

Jonathan Kashanian ha nominato Marina La Rosa, mentre Guendalina Tavassi ha scelto proprio Jonathan. Carmen Di Pietro ha invece indicato Piera Meloni. A rendere ancora più evidente la frattura tra Alex e Roncaccia è stata la nomination di quest'ultimo, che ha ricambiato il voto ricevuto dall'attore. Alessandro Roncaccia ha infatti nominato Alex Belli, accompagnando la propria scelta con nuove critiche che hanno provocato un'altra reazione del concorrente. Belli, visibilmente irritato, ha deciso di allontanarsi momentaneamente dalla Mystery Room, raggiungendo il giardino per cercare di ritrovare la calma. Soltanto dopo qualche minuto è rientrato nella stanza, permettendo alle nomination di proseguire.

A chiudere le votazioni è stata Marina La Rosa, che ha scelto Federica Morello, confermando le divergenze emerse durante il confronto sul rapporto tra la giovane e Alex Belli. A sorprendere, però, è soprattutto il meccanismo del televoto annunciato da Ilary Blasi. Questa volta, infatti, la votazione avrà due conseguenze completamente diverse. Il concorrente che riceverà il maggior numero di preferenze dal pubblico diventerà il primo finalista del Grande Fratello Vip 2026, conquistando così un traguardo fondamentale nel proprio percorso all'interno della Casa. Per chi otterrà meno voti, invece, la situazione sarà decisamente più complicata. Il meno votato diventerà il secondo candidato alla prossima eliminazione, andando ad affiancare Valeria Marini, già finita a rischio dopo il precedente televoto.

Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Non si tratta quindi di una votazione che p, ma di un appuntamento capace di influenzare in maniera decisiva il proseguimento del programma.infatti, c'è la possibilità di assicurarsi un posto in finale. Dall'altra, il rischio di ritrovarsi a un passo dall'eliminazione. Una situazione che potrebbe rendere ancora più tese le giornate, soprattutto considerando i rapporti ormai compromessi tra alcuni dei nominati.si ritrovano ancora una volta a contendersi il favore del pubblico, dopo settimane di discussioni e accuse reciproche.

Anche Marina La Rosa dovrà misurarsi con il giudizio degli spettatori, mentre Piera, Federica e Jonathan avranno l'occasione di capire quanto sia forte il sostegno nei loro confronti. E dopo le tensioni degli ultimi giorni, culminate con una rissa sfiorata tra Belli e Roncaglia, proprio questa doppia posta in gioco rende il televoto particolarmente imprevedibile, visto che per uno dei sei concorrenti potrebbe essere il momento della svolta definitiva, mentre per un altro potrebbe cominciare il conto alla rovescia verso l'eliminazione. La decisione, questa volta, non dipenderà dalle strategie degli inquilini o dalle alleanze nate nella Casa, ma esclusivamente dalle preferenze del pubblico.