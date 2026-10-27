GF Vip: "Non sta recitando" Valeria Marini difende Alex Belli, Marina La Rosa è implacabile

Pubblicazione: 27 ottobre alle 17:29

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha regalato l'ennesimo momento di alta tensione, con Alex Belli protagonista di una sfuriata che ha diviso la casa in due fazioni opposte. Tra scenate teatrali, porte prese a calci e minacce di abbandono, l'attore ha nuovamente catalizzato l'attenzione del pubblico e dei coinquilini, scatenando reazioni contrastanti che rivelano quanto la sua presenza sia polarizzante.





. Ed è proprio in questo momento che sono emerse le divergenze più profonde. Da un latocon convinzione e senza mezzi termini. Dall'altroverso modalità che considera aggressive e fuori luogo, anche all'interno delle dinamiche di un gioco televisivo.come meno votata della settimana,davanti agli altri concorrenti. "Anche la sparata che ha fatto non è da lui, glielo ho detto. Ha provato a chiedere scusa, guarda che Alex è un tesoro. Lui non recita, è in subbuglio, ha una personalità ma ha esagerato", ha dichiarato Valeria,più comune rivolta all'attore: quella di fingere per le telecamere.

Secondo la Marini, il comportamento di Alex sarebbe autentico, espressione di una personalità genuinamente teatrale e di un'indole artistica che lo porta a vivere e manifestare le emozioni con un'intensità superiore alla media. "Lui voleva smuovere le acque. Non hanno tutti equilibrio, lui non recita è un artista. C'è sicuramente una via di mezzo, è esploso. A me mi sente, ma non nelle cose sue, l'unico che ascolta è Andreas". Un'ammissione che sottolinea come Alex Belli abbia trovato in Andreas Muller un confidente privilegiato, l'unica persona con cui si apre veramente e da cui accetta consigli. "Ha un'indole teatrale, lui ha delle grandi qualità, e secondo lui deve essere così".



