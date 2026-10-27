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GF Vip: "Non sta recitando" Valeria Marini difende Alex Belli, Marina La Rosa è implacabile

Valeria Marini difende Alex Belli al GF Vip: "Non recita, è un artista". Marina La Rosa critica la sua aggressività. Scopri lo scontro in casa.

di Andrea Palazzolo
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L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha regalato l'ennesimo momento di alta tensione, con Alex Belli protagonista di una sfuriata che ha diviso la casa in due fazioni opposte. Tra scenate teatrali, porte prese a calci e minacce di abbandono, l'attore ha nuovamente catalizzato l'attenzione del pubblico e dei coinquilini, scatenando reazioni contrastanti che rivelano quanto la sua presenza sia polarizzante.

Dopo la diretta, durante la cena, i concorrenti si sono ritrovati a commentare l'accaduto. Ed è proprio in questo momento che sono emerse le divergenze più profonde. Da un lato Valeria Marini, che ha preso le difese dell'amico con convinzione e senza mezzi termini. Dall'altro Marina La Rosa, che invece ha espresso tutto il suo disappunto verso modalità che considera aggressive e fuori luogo, anche all'interno delle dinamiche di un gioco televisivo.

La stellare showgirl, già delusa per essere finita in nomination come meno votata della settimana, ha voluto chiarire la sua posizione davanti agli altri concorrenti. "Anche la sparata che ha fatto non è da lui, glielo ho detto. Ha provato a chiedere scusa, guarda che Alex è un tesoro. Lui non recita, è in subbuglio, ha una personalità ma ha esagerato", ha dichiarato Valeria, cercando di smontare l'accusa più comune rivolta all'attore: quella di fingere per le telecamere.

Secondo la Marini, il comportamento di Alex sarebbe autentico, espressione di una personalità genuinamente teatrale e di un'indole artistica che lo porta a vivere e manifestare le emozioni con un'intensità superiore alla media. "Lui voleva smuovere le acque. Non hanno tutti equilibrio, lui non recita è un artista. C'è sicuramente una via di mezzo, è esploso. A me mi sente, ma non nelle cose sue, l'unico che ascolta è Andreas". Un'ammissione che sottolinea come Alex Belli abbia trovato in Andreas Muller un confidente privilegiato, l'unica persona con cui si apre veramente e da cui accetta consigli. "Ha un'indole teatrale, lui ha delle grandi qualità, e secondo lui deve essere così".

Ben diversa la posizione di Marina La Rosa, che dopo una temporanea tregua con Alex è tornata alla sua visione critica iniziale. L'ex gieffina della prima storica edizione del reality non ha risparmiato osservazioni pungenti sul comportamento dell'attore, mettendo in evidenza soprattutto un aspetto: la mancanza di coerenza tra le scuse e le azioni successive. "Lui chiede scusa poi continua, e allora le scuse sono... Ci sta ma non devi superare quel limite". Marina ha poi toccato il punto centrale della sua critica: l'aggressività. "Io ci credo ma quando dici che è così non significa che per forza deve piacere. A me non piace. Ognuno è libero di essere come vuole ma non puoi pretendere di piacere, l'aggressività non la posso concepire".

La vicenda mette in evidenza quanto la figura di Alex Belli continui a essere centrale nelle dinamiche del Grande Fratello Vip, catalizzando attenzioni e generando schieramenti opposti. La sua personalità dirompente, che potrebbe valergli la squalifica,che Valeria difende come espressione di genuinità artistica e Marina critica come manifestazione di aggressività inaccettabile, rappresenta uno degli elementi più divisivi di questa edizione del reality.

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