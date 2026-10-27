Quanto è ricco Gian Marco Ciaccia, ex di Piera Meloni? La frase sui 4.231 appartamenti a Roma sorprende

Pubblicazione: 27 ottobre alle 16:13

Gian Marco Ciaccia continua a far parlare di sé anche lontano dalle telecamere del Grande Fratello Vip e, dopo essere diventato uno dei protagonisti indiretti del reality condotto da Ilary Blasi, soprattutto per la complicata vicenda sentimentale con Piera Meloni, il giovane romano è finito nuovamente al centro dell'attenzione. Questa volta, però, non c'entrano i sentimenti, bensì il suo patrimonio e una dichiarazione che ha inevitabilmente acceso la curiosità del pubblico: Ciaccia ha davvero migliaia di appartamenti a Roma?

A riaccendere il dibattito è stato un filmato recuperato da una vecchia diretta social, nel quale il ragazzo avrebbe fatto riferimento a. Una cifra che, se confermata, racconterebbe una disponibilità economica fuori dal comune. Ma dietro quella dichiarazione si nasconde anche una storia familiare fatta di investimenti immobiliari, attività imprenditoriali e vicende giudiziarie. Secondo quanto ricostruito da Fanpage,, conosciuto sui social anche con il soprannome di Pres, proviene da una famiglia particolarmente attiva nel settore immobiliare.

Il giovane, 23 anni, ha attirato l'attenzione degli spettatori dopo l'ingresso della fidanzata Piera Meloni nella Casa del Grande Fratello Vip e il successivo avvicinamento della concorrente ad Alessandro Roncaccia. La sua popolarità è cresciuta soprattutto dopo i confronti televisivi con Piera, durante i quali ha mostrato apertamente la propria sofferenza per la crisi sentimentale, ma nel frattempo sui social hanno cominciato a circolare anche alcune informazioni sulla sua situazione economica.

Piera Meloni e Gianmarco Ciaccia al Grande Fratello Vip, fonte: YouTube

A sorprendere maggiormente è stata una clip tratta da una diretta di Matteo Baini, conosciuto come Il Rosso. Durante la conversazione, a Gian Marco viene chiesto quanti appartamenti possieda nella Capitale. La sua risposta è destinata a far discutere: “Dovrebbero essere, a oggi, 4231”. Un'affermazione che ha inevitabilmente alimentato le domande sulla sua ricchezza, ma è importante precisare che non esistono conferme indipendenti sul possesso effettivo di 4.231 appartamenti da parte di Ciaccia. Il numero deriva esclusivamente dalle sue parole e non può quindi essere considerato un dato patrimoniale verificato.

La curiosità attorno alle sue disponibilità economiche era già aumentata in seguito a un'intervista nella quale il giovane aveva parlato del possibile compenso di. Ciaccia aveva raccontato di aver scherzato con il manager della ragazza, ipotizzando di poterle garantire personalmente 7.000 euro a settimana pur di evitarle un'esperienza televisiva che, a suo giudizio, non stava andando nella direzione sperata. Aveva inoltre spiegato che nemmeno un'eventuale proposta da 200.000 euro per partecipare al Grande Fratello lo avrebbe convinto, sostenendo di non avere bisogno del programma per ragioni economiche o di visibilità.

Il riferimento ai 7.000 euro era stato successivamente chiarito come un'iperbole. Ma da dove proviene la disponibilità economica del giovane? La risposta sembrerebbe essere legata soprattutto alle attività imprenditoriali della sua famiglia. Stando alle informazioni raccolte da Fanpage, Gian Marco è figlio di Davide Ciaccia, imprenditore attivo nel settore delle costruzioni e degli investimenti immobiliari insieme al fratello Mario. I due hanno sviluppato negli anni diversi interessi economici, arrivando a investire anche nel mondo del calcio.

Gianmarco Ciaccia al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Nel novembre 2021, infatti, i fratelli Ciaccia hanno acquisito il 60% delle quote del Teramo Calcio, entrando nella gestione della società sportiva. Nel consiglio di amministrazione sono stati coinvolti anche Gian Marco e sua sorella Giorgia. A far comprendere le dimensioni degli interessi economici della famiglia è anche una vicenda giudiziaria risalente al 2023. In quell'anno, il Tribunale di Roma aveva disposto, nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, la confisca di beni per un valore complessivo di circa 180 milioni di euro riconducibili a Davide e Mario Ciaccia. Il provvedimento aveva interessato oltre 40 immobili, automobili di lusso, conti correnti e partecipazioni societarie.

La vicenda ha però avuto un successivo sviluppo fondamentale: nel, disponendo lo svincolo dei beni. Si tratta di un passaggio importante per comprendere correttamente la storia imprenditoriale della famiglia, senza confondere il valore dei beni coinvolti nel procedimento con il patrimonio personale di Gian Marco. Quest'ultimo, del resto, ha sempre mostrato scarso interesse per una carriera nel mondo dello spettacolo e prima cheattirasse l'attenzione degli spettatori, era conosciuto soprattutto da chi seguiva alcune dirette su Twitch e TikTok. Tra le sue passioni figura anche il tennis, praticato a livello agonistico amatoriale.

La partecipazione indiretta al Grande Fratello Vip ha però cambiato improvvisamente la sua popolarità. Dopo la crisi con Piera e i confronti avvenuti davanti alle telecamere, Gian Marco è diventato uno dei personaggi più discussi di questa edizione. Resta invece impossibile stabilire con precisione a quanto ammonti realmente il suo patrimonio personale. Le attività imprenditoriali della famiglia sono documentate, ma la dichiarazione sui 4.231 appartamenti non trova, almeno per il momento, riscontri sufficienti per essere considerata una certezza. Ed è proprio questa distanza tra quanto raccontato pubblicamente e ciò che risulta effettivamente verificabile ad alimentare la curiosità attorno al giovane, diventato famoso per una storia d'amore televisiva con Piera, attualmente impegnata con Roncaccia, e ora finito sotto i riflettori anche per la sua presunta ricchezza.