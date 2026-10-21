GF Vip, Piera e Roncaccia si baciano davanti a tutti, ma la reazione dell'ex sorprende: “Molto realistico”

Pubblicazione: 22 ottobre alle 00:01

La complicità tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia continua a essere uno degli argomenti più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip, ma questa volta i due concorrenti hanno compiuto un passo che il pubblico aspettava da settimane. Dopo le tenerezze notturne, gli abbracci e le continue esitazioni, Piera e Alessandro si sono finalmente scambiati un bacio davanti alle telecamere, anche se le circostanze sono state decisamente particolari. E a rendere la situazione ancora più interessante è arrivata la reazione di Gian Marco Ciaccia, ex fidanzato della ragazza, che non ha resistito alla tentazione di commentare quanto accaduto.

Tutto è successo durante una prova organizzata nella, quando alcuni concorrenti sono stati chiamati a reinterpretare una delle scene più romantiche della storia del cinema., il celebre successo del 1990 con Patrick Swayze e Demi Moore, e tra i protagonisti della rappresentazione c'erano proprio, affiancati da Marina La Rosa e Giacomo. Nel corso della scena,, un momento che ha inevitabilmente attirato l'attenzione considerando quanto accaduto tra loro nelle ultime settimane. Non si è trattato, almeno ufficialmente, di un gesto romantico spontaneo, ma di un bacio previsto dalla rappresentazione.

Eppure, proprio la naturalezza con cui i due hanno affrontato la scena ha alimentato nuove domande sulla natura del loro rapporto. Infatti appena pochi giorni prima, Alessandro aveva raccontato ai compagni di avventura di aver provato a baciare Piera senza riuscirci. Il concorrente aveva spiegato che la ragazza, pur cercando continuamente il contatto fisico e mostrandosi molto affettuosa durante la notte, tendeva a tirarsi indietro quando lui provava ad avvicinarsi alle sue labbra. Una situazione che Roncaccia aveva attribuito soprattutto alla paura di Piera di lasciarsi coinvolgere troppo, anche alla luce della recente fine della sua relazione con Gian Marco.

E bacio fu ❤️‍🔥 #GFVIP https://t.co/8FHfH9Pvo5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 21, 2026

I due avevano iniziato a condividere lo stesso letto, scambiandosi abbracci e tenerezze, ma il primo vero bacio sembrava continuare a farsi attendere. Adesso, almeno davanti alle telecamere e per esigenze di copione, quel momento è arrivato e proprio l'ex fidanzato di Piera ha deciso di dire la sua. Intervistato da Lollo Magazine, Gian Marco Ciaccia ha commentato la scena con un'ironia che non è passata inosservata. “Bellissimi. Sono stati davvero bravi. Molto realistico, poi. Come se non fosse il primo”, ha dichiarato, lasciando intendere di avere qualche dubbio sul fatto che quello mostrato durante la prova sia stato davvero il primo bacio tra i due concorrenti.

Ma le sue considerazioni non si sono fermate qui. Secondo Gian Marco, tra, anche se questo non significherebbe necessariamente che stia nascendo una relazione sentimentale destinata a durare. “No, loro palesemente si piacciono”, ha, spiegando però di avere l'impressione che i due non abbiano ancora costruito una conoscenza particolarmente profonda. A suo giudizio, la loro vicinanza se sulle continue manifestazioni di affetto. L'ex fidanzato ha poi aggiunto un'altra considerazione, soffermandosi sulla frequenza con cuisi cercano all'interno della Casa: “Sono sicuramente attratti l'uno dall'altra”.

Gian Marco ha ammesso di trovare difficile immaginare che tutti i loro comportamenti siano frutto di una recita, proprio perché, a suo parere, fingere un'intesa simile richiederebbe una capacità di interpretazione fuori dal comune. Le sue parole arrivano al termine di settimane particolarmente complicate. La relazione tra Gian Marco e Piera, infatti, si è conclusa durante il reality, dopo una serie di confronti e momenti di tensione legati proprio alla crescente vicinanza della concorrente ad Alessandro. La rottura non è stata semplice, soprattutto per Ciaccia, che nelle precedenti interviste aveva espresso la propria delusione per alcuni atteggiamenti dell'ex compagna.

Piera e Roncaccia, fonte: Mediaset

Anche quando erano circolate le immagini di Piera e Roncaccia nascosti sotto le coperte, Gian Marco aveva commentato la situazione, mostrando amarezza per quanto stava accadendo. Nel frattempo, all'interno della Casa, il rapporto tra i due concorrenti sembra continuare a evolversi. Piera ha più volte mostrato una certa prudenza, mentre Alessandro non ha nascosto il desiderio di capire se la loro conoscenza possa trasformarsi in qualcosa di più importante. Il bacio durante la scena di Ghost, dunque, potrebbe rappresentare un nuovo momento significativo della loro esperienza, ma non basta da solo a confermare che i due abbiano deciso di iniziare una relazione.