GF Vip, Piera e Roncaccia ignorati per due puntate consecutive: lei sbotta e accusa il programma

Pubblicazione: 21 ottobre alle 08:15

Al Grande Fratello Vip anche il silenzio può diventare motivo di discussione e questa volta a far parlare sono Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, protagonisti di uno sfogo piuttosto acceso dopo l'ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi. I due concorrenti, infatti, si sono accorti di essere rimasti praticamente esclusi dal racconto televisivo per due dirette consecutive, nonostante il loro avvicinamento sentimentale abbia attirato l'attenzione di una parte del pubblico. Ma a rendere la vicenda ancora più particolare è un dettaglio che aveva convinto Piera che sarebbe stata una delle protagoniste della serata.

Tutto è cominciato venerdì 16 ottobre, quando la relazione trasembrava destinata a occupare uno spazio importante durante la puntata. La giovane concorrente aveva infatti interrotto il rapporto cone si era progressivamente avvicinata ad Alessandro, dando vita a una nuova dinamica sentimentale. Eppure, nonostante quanto accaduto nei giorni precedenti, la produzione non aveva dedicato loro alcuna clip o approfondimento. I due erano stati coinvolti soltanto nel momento delle nomination,

Una scelta che Alessandro aveva commentato subito dopo la diretta, lasciando trasparire un certo disappunto. "Non abbiamo neanche l'adrenalina del post puntata perché non ci hanno considerato", aveva osservato Roncaccia. Piera, invece, aveva inizialmente cercato di trovare una spiegazione alla decisione degli autori, ipotizzando che potesse trattarsi di una strategia per non mettere troppa pressione sulla coppia. "Non ci hanno considerato perché secondo me lo fanno un po' apposta, nel senso che ci lasciano senza pressione perché se ce la mettono…", aveva dichiarato.

Alessandro Roncaccia e Piera Meloni al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

A quel punto Alessandro aveva completato il ragionamento: "Se ce la mettono non gli diamo quello che vogliono, com'è giusto che sia". Insomma, almeno inizialmente, i due sembravano intenzionati a non dare troppo peso alla situazione. Tanto che Piera aveva concluso la conversazione invitando Alessandro a prepararsi per la puntata successiva. Ma lunedì 19 ottobre è arrivata una nuova sorpresa, e non quella che i due si aspettavano. Anche durante l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, Piera e Roncaccia non hanno ricevuto uno spazio dedicato alla loro relazione.

Nessuna clip sulla loro conoscenza, nessun confronto sentimentale e nessun approfondimento specifico sul rapporto che si sta sviluppando all'interno della Casa. Ma questa voltasembrava particolarmente convinta che sarebbe successo qualcosa. Secondo quanto riportato da online, infatti, la redazione le aveva fatto recapitare, un dettaglio che la concorrente aveva interpretato come il possibile segnale di un suo coinvolgimento importante durante la diretta. Le sue aspettative, tuttavia,

E se dopo la puntata precedente aveva reagito con una certa ironia, stavolta il suo atteggiamento è apparso decisamente diverso. Nel corso di una conversazione successiva alla trasmissione, Piera ha espresso apertamente il proprio malcontento, sottolineando soprattutto un aspetto: non vuole che la sua esperienza al Grande Fratello venga raccontata esclusivamente attraverso i rapporti sentimentali.

"Questo programma non è io e Roncaccia perché io ho altro da dire e lui ha altro da dire, ma non è neanche colpa nostra perché se tu in puntata parli di me e Gian Marco o me e Roncaccia, io di cosa devo parlare? Di quello in cui tu mi chiami in causa. Che poi, in queste ultime due puntate, nemmeno ci hanno considerato" - Piera Meloni

Alessandro Roncaccia e Piera Meloni al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Parole che mettono in evidenza una contraddizione che Piera sembra vivere con crescente insofferenza: da una parte vorrebbe essere conosciuta dal pubblico anche per il proprio carattere e le proprie idee, dall'altra ritiene che siano proprio le scelte televisive del programma a indirizzare l'attenzione quasi esclusivamente sulla sua vita sentimentale. Ad ogni modo, lo sfogo non si è fermato qui. Parlando in cucina con gli altri concorrenti più giovani, Piera ha sollevato anche la questione dello spazio riservato ai partecipanti più grandi, osservando come questi ultimi abbiano una maggiore esperienza televisiva e sappiano quindi gestire meglio le dinamiche del programma.

Una riflessione che arriva inper il gruppo dei giovani, finito al centro di diverse critiche durante la puntata del 19 ottobre. Proprio nel corso della diretta, infatti,e altri concorrenti hanno contestato alcuni atteggiamenti dei ragazzi, accusandoli sostanzialmente di non mettersi abbastanza in gioco e di restare troppo spesso all'interno delle proprie dinamiche di gruppo. E nelle ore successive la questione ha provocato nuove tensioni. Come raccontato dal sito ufficiale del, Alessandro Roncaccia ha deciso di affrontare direttamente, chiedendogli spiegazioni per la nomination ricevuta.

L'attore ha sostenuto di averlo votato per spingerlo a mostrare maggiormente il proprio carattere, convinto che Alessandro rischi di essere conosciuto dal pubblico soltanto attraverso il suo legame con Piera. Roncaccia non ha condiviso questa spiegazione, ritenendo che una nomination, con il rischio concreto di abbandonare il programma, non sia necessariamente il modo migliore per spronare qualcuno. Anche Piera è intervenuta nella discussione, prendendo le difese del ragazzo pur dimostrando di aver compreso almeno in parte il ragionamento di Belli. Il confronto è poi proseguito con una riflessione più ampia sul percorso dei giovani all'interno del reality.

Logo del Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

"Io non credo che non ci siamo mai esposti", ha dichiarato Piera, ribadendo la convinzione di aver già mostrato diversi aspetti della propria personalità senza dover necessariamente cercare uno scontro. Alex, dal canto suo, ha sottolineato che una relazione sentimentale può diventare un limite quando finisce per mettere in secondo piano tutto il resto, invitando entrambi a trovare un equilibrio tra la conoscenza reciproca e le dinamiche del gioco. Una posizione che rende ancora più interessante quanto accaduto nelle ultime due puntate. Perché mentre Piera e Alessandro lamentano di non avere abbastanza spazio durante le dirette, alcuni loro coinquilini ritengono che siano proprio loro a dover fare qualcosa in più per emergere.

Nel frattempo, la conoscenza tracontinua anche lontano dalle telecamere della prima serata. Secondo quanto raccontato da, i due hanno iniziato a dormire insieme e a scambiarsi abbracci e carezze, ma il loro rapporto non sarebbe ancora arrivato a un vero bacio passionale. Il concorrente ha spiegato chesembra ancora trattenersi, forse per il timore di affezionarsi troppo e per le conseguenze che potrebbe avere un'eventuale separazione all'interno del programma.

Una situazione che, almeno per il momento, continua a evolversi senza ricevere l'attenzione televisiva che i diretti interessati sembravano aspettarsi. Resta quindi da capire se Ilary Blasi e gli autori decideranno di tornare sulla loro storia nelle prossime puntate, oppure se dopo una serata intensa che aveva attirato non poche attenzioni dei fan, Piera e Alessandro dovranno trovare un modo diverso per conquistare spazio nel racconto del Grande Fratello Vip. Perché, paradossalmente, dopo due dirette in cui si sono sentiti ignorati, a far parlare di loro è stata proprio la reazione al fatto di non essere stati considerati.