GF Vip, l'ex di Piera Meloni sul video hot sotto le lenzuola con Roncaccia: "Mi dispiace per lei"

Pubblicazione: 19 ottobre alle 15:52

Il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia continua a far discutere i fan del Grande Fratello Vip, ma questa volta l'attenzione si è spostata anche fuori dalla Casa. A intervenire è stato Gian Marco Ciaccia, ex compagno di Piera, che ha commentato gli ultimi sviluppi con parole dalle quali emerge una posizione tutt'altro che indifferente. La vicinanza tra i due concorrenti, già al centro di indiscrezioni nelle scorse settimane, sembra infatti aver raggiunto un nuovo livello di intimità. A far nascere ulteriori interrogativi è stato un filmato notturno che mostra i due sotto le coperte.

@shippatricetv Speriamo che almeno il piccolo nasca con un cervello❤️ — Gian Marco (@GianMarcoy6fb) October 19, 2026

Nelle immagini, Piera e Alessandro iniziano a parlare a bassa voce, con il viso ancora visibile. Poco dopo si coprono completamente, mentre alcuni movimenti alimentano le ipotesi degli spettatori.Tuttavia, il video non consente di stabilire con certezza che cosa sia accaduto, per ora si tratta di supposizioni e non di una conferma di quanto avvenuto tra i concorrenti.

A commentare la scena è stato proprio Gian Marco, che su X ha risposto a un utente intento a sottolineare i movimenti sospetti sotto la coperta. La replica dell'ex di Piera è stata tagliente: "Speriamo che almeno il piccolo nasca con un cervello". Una frase provocatoria, legata all'ipotesi di un'eventuale gravidanza evocata nel botta e risposta social, ma priva di qualsiasi conferma che possa far pensare a una gravidanza reale. Il commento ha attirato l'attenzione proprio per il tono sarcastico con cui Ciaccia ha affrontato una situazione che coinvolge la sua ex compagna.

Gian Marco ha poi chiarito la propria posizione: "Sono contento per loro", ha dichiarato, aggiungendo però una considerazione significativa: "Mi dispiace per lei, più che per me. Io sono fuori, fa male ma lo supero. Lei ci lavora con questa roba. Non so quanto queste cose possano gravare sulla sua immagine. Sicuramente non è bello". Parole che spostano l'attenzione dalla gelosia personale alle possibili conseguenze pubbliche della vicenda, almeno secondo il suo punto di vista. Ciaccia riconosce che la fine della relazione gli ha provocato dolore, ma sostiene di poter andare avanti, mentre esprime preoccupazione per l'immagine di Piera.

Mi sveglio alle 4:30 di notte, apro la diretta, e il gf sta mandando in onda un soft porn di Piera e Roncaccia #gfvip https://t.co/0h5j9EHfq8 — 𝑩𝒊𝒐𝒏𝒅𝒐 🫧 (@sorrysonobiondo) October 19, 2026