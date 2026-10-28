Dritto e Rovescio, scontro durissimo tra Paolo Del Debbio e due giovani attivisti: la loro replica non fa sconti

Pubblicazione: 28 ottobre alle 08:30

Una discussione sulle violenze durante le manifestazioni si è trasformata in uno degli scontri più accesi dell'ultima puntata di Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio ha perso la pazienza con due giovani attivisti ospiti del programma di Rete 4, arrivando a interrompere il confronto e a pronunciare una battuta che ha immediatamente suscitato polemiche, ma a distanza di alcuni giorni, i ragazzi hanno deciso di rispondere pubblicamente, accusando il conduttore di aver utilizzato un atteggiamento paternalistico per delegittimare le loro posizioni.

La vicenda risale alla puntata di, durante la quale la trasmissione ha affrontato i disordini avvenuti a Milano in occasione delle proteste del 17 ottobre. Tra gli argomenti discussi c'era anche, un uomo che ha raccontato di essere stato aggredito mentre cercava di impedire che un incendio mettesse in pericolo alcune persone. Secondo quanto riferito durante il programma, sarebbe stato circondato e colpito da un gruppo di individui, riportando diverse lesioni.

Il racconto ha provocato la reazione indignata di Del Debbio, che ha chiesto ai suoi ospiti di condannare senza esitazioni quanto accaduto. In studio erano presenti Ezou Lalaoui e Marina Wildt, due giovani esponenti del Partito Comunista Rivoluzionario, chiamati a confrontarsi con il conduttore sul significato delle proteste e sugli episodi di violenza che le avevano accompagnate. I ragazzi hanno espresso dispiacere per l'aggressione, cercando però di allargare il discorso alle condizioni sociali ed economiche che, secondo la loro interpretazione, contribuiscono ad alimentare il malessere di una parte della popolazione.

"La repressione c'è e i ragazzi vengono manganellati anche quando scendono in piazza pacificamente" Ezou, studente 27enne e attivista, a #drittoerovescio https://t.co/S6lNz7Ob21 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) October 22, 2026

Una risposta che non ha convinto Del Debbio, il quale ha insistito sulla necessità di distinguere le rivendicazioni politiche dalle responsabilità di chi commette atti violenti. La tensione è aumentata quando Ezou ha cominciato a parlare delle disuguaglianze economiche, sostenendo che una quota significativa della ricchezza italiana sia concentrata nelle mani di una minoranza della popolazione. A quel punto, il conduttore ha interrotto il giovane con parole particolarmente dure.

“Basta. Con me qui non ci parli più”. - Paolo Del Debbio

ha quindi contestato il collegamento tra la distribuzione della ricchezza e l'aggressione subita da Ivan, chiedendo quale responsabilità potesse avere la vittima rispetto ai problemi sociali richiamati dagli ospiti.ha provato a chiarire di essere sinceramente dispiaciuto, ma ha ribadito la necessità di discutere anche delle cause che spingono molte persone a partecipare alle manifestazioni.

Il momento più discusso è arrivato poco dopo, quando Del Debbio ha chiamato in causa Fonzie, il celebre personaggio della serie televisiva Happy Days, noto per la sua difficoltà ad ammettere di aver commesso un errore. “Fonzie non riusciva mai a dire di aver sbagliato. Voi siete due Fonzie… che fa rima con…”. Il conduttore non ha completato esplicitamente la frase, ma l'allusione è stata interpretata come un insulto rivolto ai due giovani. Lo scontro, tuttavia, non si è concluso con la diretta televisiva e, a distanza di alcuni giorni, Ezou Lalaoui e Marina Wildt hanno raccontato la propria versione dei fatti in un'intervista pubblicata da Fanpage.it il 27 ottobre.

"Mi sembrate come Fonzie che quando sbagliava non riusciva mai ad ammetterlo" Paolo Del Debbio ai giovani attivisti in studio a #drittoerovescio https://t.co/tGsotoLIjB — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) October 22, 2026

I due attivisti hanno spiegato di aver partecipato alle mobilitazioni organizzate in diverse città italiane, precisando di non aver preso parte agli episodi di violenza. Secondo la loro ricostruzione, il problema sarebbe stato soprattutto il modo in cui il dibattito televisivo ha associato le proteste alle azioni compiute da una minoranza di manifestanti. I ragazzi hanno inoltre contestato l'atteggiamento di Paolo Del Debbio, sostenendo che le continue interruzioni e le osservazioni rivolte nei loro confronti abbiano impedito di affrontare realmente le ragioni della protesta.

“È stato un modo per delegittimarci, come se non avessimo idee ben strutturate da portare avanti in un confronto”. - Ezou Lalaoui e Marina Wildt

Per, dunque, il comportamento del conduttore sarebbe stato un esempio di paternalismo nei confronti delle nuove generazioni. Nell'intervista, i due hanno affrontato anche una questione più ampia:, la politica e i programmi televisivi dedicati all'attualità. Secondo gli attivisti, per molto tempo le nuove generazioni sarebbero state accusate di. Adesso che una parte di loro partecipa attivamente alle manifestazioni, sostengono, il dibattito tenderebbe invece a concentrarsi soprattutto

Una lettura che si scontra con la posizione espressa da Del Debbio durante la trasmissione, visto che per il giornalista, la discussione sulle condizioni economiche e sociali non poteva sostituire una condanna chiara dell'aggressione subita da Ivan. È proprio questa divergenza ad aver reso il confronto particolarmente acceso. Da una parte il conduttore chiedeva una presa di posizione precisa su un episodio di violenza; dall'altra gli ospiti ritenevano necessario affrontare anche le ragioni del disagio sociale.

Un acceso confronto tra Paolo Del Debbio ed Ezou, studente 27enne e attivista, sulla vicenda di Ivan, l'uomo massacrato per essere intervenuto contro i maranza violenti durante gli scontri in centro a #Milano. https://t.co/WjJDN2dorR — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) October 22, 2026

Durante l'intervista a Fanpage, i due giovani hanno inoltre sostenuto che il dibattito pubblico dovrebbe dedicare maggiore attenzione ad altri problemi che riguardano quotidianamente la popolazione. Tra gli esempi citati figurano gli incidenti sul lavoro, le difficoltà di accesso alle cure mediche, la precarietà occupazionale e le condizioni di alcune realtà industriali italiane. Secondo Ezou e Marina, anche queste situazioni dovrebbero trovare spazio quando si discute di violenza e ingiustizia sociale, senza che ciò significhi giustificare le aggressioni avvenute durante le manifestazioni.

La polemica si è quindi spostata sul ruolo dei. I due attivisti hanno osservato che molti giovani si stanno allontanando dai mezzi di informazione tradizionali, preferendo discutere di politica attraverso assemblee, incontri pubblici e iniziative. La vicenda di Dritto e Rovescio è così diventata il simbolo di un confronto difficile tra generazioni e visioni politiche differenti.

Per Ezou e Marina, quanto accaduto il 22 ottobre dimostrerebbe le difficoltà incontrate dai giovani nel portare le proprie idee all'interno dei programmi televisivi. Per Del Debbio, invece, il punto centrale rimaneva la necessità di condannare senza ambiguità un'aggressione. Due posizioni che durante la puntata non hanno trovato un punto d'incontro. A distanza di giorni, la replica dei due attivisti ha riacceso la polemica, riportando l'attenzione non soltanto sulla battuta pronunciata dal conduttore, ma anche sul linguaggio utilizzato nei dibattiti televisivi e sullo spazio concesso alle nuove generazioni.