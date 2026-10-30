Scandalo al GF Vip: i commenti sessisti di Varsi e Jonathan su Megan Ria accendono le polemiche

Pubblicazione: 30 ottobre alle 13:54

Al Grande Fratello Vip è scoppiata l'ennesima polemica che ha infiammato i social e diviso il pubblico. Questa volta al centro delle critiche ci sono Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian, protagonisti di una conversazione su Megan Ria che non è passata inosservata agli spettatori più attenti. Le parole pronunciate dai due concorrenti mentre l'ex ballerina di Amici ballava ignara nel salone hanno scatenato un'ondata di indignazione, con richieste esplicite al programma di mostrare il filmato alla diretta interessata.





Premetto che Varsi come concorrente mi piace ma ha sgravato Varsi "me la scoperei forte" Jonathan "ti capisco, una cosa a tre?" Varsi "la facciamo diventare il nostro giocattolo" tutto ciò riferito a Megan HA SGRAVATO TANTISSIMO QUI !! @stanzaselvaggia #gfvip #alepier https://t.co/xqtTBDb1oI — Fra Xd (@FraXd271058) October 29, 2026

La vicenda si inserisce in un contesto già particolare:, alimentata anche da un episodio che ha catturato l'attenzione del pubblico. I due, dopo aver vinto insieme una prova di canto, hanno avuto la possibilità di trascorrere la notte nella suite della casa. Alcuni movimenti notati sotto le lenzuola hanno spinto una parte degli spettatori a interrogarsi sulla natura del loro rapporto, anche seè avvenuta mentre Megan si trovava in un'altra stanza, intenta a ballare nel salone., guardando nella sua direzione,che non ha lasciato spazio a interpretazioni: "No, però ti dico, a me la sco***ei forte a lei". Un'affermazione diretta che ha immediatamente chiarito il tenore del discorso e che: "Bene, non avevo dubbi","Forse anche io, perché ti capisco. Ah, una cosa a tre...".

A quel punto Varsi ha risposto con la frase che ha generato il maggior numero di polemiche e indignazioni: "Sì, la facciamo diventare il nostro giocattolo". Numerosi utenti hanno contestato il modo in cui il concorrente ha parlato della ballerina, ritenendo le sue parole irrispettose e riduttive nei confronti di una donna che si trovava a pochi metri di distanza, completamente inconsapevole. La regia, dopo questa conversazione, ha spostato l'inquadratura proprio su Megan Ria, ancora impegnata a ballare nel salone, creando un contrasto stridente tra la sua serenità e il tenore delle parole pronunciate poco prima alle sue spalle.





Varsi "me la sc0perei forte" jonathan "ti capisco, ha una cosa a tre?" "ehhh" 🤦‍♀️ #gfvip https://t.co/EjsyuAymK4 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted01) October 29, 2026

: "Io non sono pudica, Varsi a tratti mi è pure simpatico, ma qui ha esagerato. Si poteva contenere o usare altri termini"., ricordando il suo approccio alle dinamiche del reality nelle edizioni passate: "Se l'edizione fosse in mano a Barbarella D'Urso, questi due venerdì uscivano a braccetto. Lei schifava il sessismo e queste battute di merda. Bei tempi".

La discussione sulla battuta rivolta a Megan Ria si inserisce in un quadro più ampio, quello del rapporto sempre più stretto tra Jonathan Kashanian e Alessandro Varsi. Nella casa del Grande Fratello Vip, infatti, il gieffino ha raccontato di aver sviluppato con il coinquilino una complicità particolare, arrivando a definire il loro legame quello di una vera coppia.



Il clima nella casa del Grande Fratello Vip si fa quindi sempre più incandescente, tra dinamiche affettive complesse, strategie di gioco e scivoloni comunicativi che continuano a tenere alta l'attenzione del pubblico. Resta da vedere se la produzione deciderà di affrontare la questione in diretta, dando a Megan Ria la possibilità di conoscere quanto detto alle sue spalle e di esprimere la propria opinione su un episodio che ha già segnato questa edizione del reality.