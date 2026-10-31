GF Vip, chi è la prima finalista del 30 ottobre? Sei concorrenti finiscono a rischio eliminazione

Pubblicazione: 31 ottobre alle 01:37

Il Grande Fratello Vip 2026 ha finalmente la sua prima finalista e durante la puntata di venerdì 30 ottobre, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, il pubblico è stato chiamato a prendere una decisione particolarmente importante per il futuro del reality. Il televoto, infatti, non doveva stabilire soltanto chi sarebbe finito a rischio eliminazione, ma anche assegnare il primo posto disponibile per la finale. E il verdetto ha premiato Marina La Rosa, che ha conquistato il sostegno dei telespettatori superando gli altri concorrenti in nomination.

Un risultato che ha sorpreso la stessa protagonista,quando ha scoperto di poter proseguire la propria avventura fino all'ultima puntata. Ma la serata ha riservato anche una notizia decisamente meno piacevole per un'altra concorrente:, diventando così la seconda candidata alla prossima eliminazione. A contendersi il primo posto in finale eranoi. Sei protagonisti molto diversi tra loro, finiti al televoto dopo le nomination della precedente puntata e chiamati a confrontarsi con il giudizio del pubblico.

Ilary Blasi ha inizialmente comunicato che Federica Morello e Jonathan Kashanian erano salvi, permettendo loro di rientrare nella Casa. Per gli altri quattro concorrenti, invece, la tensione è aumentata quando la conduttrice li ha invitati a raggiungere lo studio. A quel punto è arrivata la conferma del meccanismo speciale del televoto: il concorrente con il maggior numero di preferenze sarebbe diventato il primo finalista, mentre quello meno votato avrebbe raggiunto Valeria Marini tra i candidati all'eliminazione. Invece i concorrenti in nomination per l'eliminazione sono Piera Meloni, Alessandro Varsi, Valeria Marini, Carmen, Alex Belli e Jonathan Kashanian.

Il pubblico ha deciso che il primo Vip finalista è... ✨ MARINA ✨ #GFVIP https://t.co/PkQ52gI1Ps — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 30, 2026

Il primo verdetto negativo ha riguardato Piera Meloni, che non è riuscita a ottenere abbastanza consensi per evitare il rischio di lasciare il programma. Una decisione che ha riportato l'attenzione anche sulla sua relazione con Alessandro Roncaccia, uno degli argomenti più discussi delle ultime settimane. La concorrente ha manifestato il proprio dispiacere, spiegando di voler mostrare anche aspetti della propria personalità che non riguardino esclusivamente il rapporto sentimentale nato nella Casa. Una considerazione alla quale ha replicato Selvaggia Lucarelli, sottolineando come, a suo giudizio, Piera non abbia ancora mostrato abbastanza al pubblico.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Varsi, Alex, Carmen, Jonathan, Piera e Valeria #GFVIP https://t.co/nlALeJ7gNS — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 31, 2026

Prima di annunciare il nome della finalista, Ilary Blasi ha lasciato spazio anche a un confronto tra. L'attore ha criticato Marina, sostenendo di trovarla meno interessante rispetto all'inizio dell'esperienza. La concorrente, dal canto suo, ha risposto invitandolo a mostrarsi in maniera più spontanea, senza ricorrere continuamente agli atteggiamenti che caratterizzano il suo personaggio televisivo. Dopo questo acceso faccia a faccia, è finalmente arrivato il momento più atteso della serata., ottenendo il maggior numero di voti tra i sei concorrenti coinvolti. “Mi sento veramente emozionata”, ha dichiarato dopo l'annuncio, ringraziando il pubblico per il sostegno ricevuto.

La concorrente ha anche ammesso di essere abituata a suscitare reazioni contrastanti e di non aspettarsi un riconoscimento così importante da parte dei telespettatori. Per Marina si tratta di un traguardo particolarmente significativo, considerando anche le numerose discussioni che l'hanno vista protagonista durante la permanenza nella Casa. Il suo carattere diretto e i confronti con gli altri concorrenti hanno spesso acceso il dibattito, ma evidentemente non le hanno impedito di conquistare una parte importante del pubblico. Chi è in nomination dopo la puntata del 30 ottobre? Secondo la grafica mostrata durante la trasmissione, sono sei i concorrenti al televoto del Grande Fratello Vip: Piera Meloni, Alessandro Varsi, Valeria Marini, Carmen, Alex Belli e Jonathan Kashanian.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, fonte: YouTube

Piera Meloni e Valeria Marini erano già finite a rischio eliminazione in seguito ai precedenti verdetti del pubblico. A loro si aggiungono quindi gli altri quattro concorrenti indicati nella grafica delle nomination, rendendo particolarmente combattuta la prossima sfida. La situazione è invece completamente diversa per Marina La Rosa, che ha conquistato il primo posto disponibile per la finale e può proseguire la propria avventura senza il timore di essere eliminata al prossimo televoto. E mentre Marina La Rosa può affrontare le prossime settimane con la certezza di essere arrivata fino all'ultima puntata, per Valeria Marini e Piera Meloni la permanenza nella Casa dipenderà dal prossimo verdetto.