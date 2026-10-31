"Inaccettabile": Strigliata al GF Vip, Alessandro Varsi costretto a scusarsi con Megan Ria dopo la frase sessista
Ilary Blasi richiama Varsi al GF Vip per frasi sessiste su Megan Ria. Il concorrente l'ha chiamata "giocattolo" scatenando polemiche e intervento della conduttrice.
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La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip ha vissuto un momento di tensione inaspettato quando Ilary Blasi ha deciso di intervenire con fermezza contro Alessandro Varsi. Il motivo del richiamo ufficiale sono state alcune frasi pronunciate dal concorrente nei confronti della coinquilina Megan Ria, commenti che la produzione ha ritenuto sessisti e del tutto inaccettabili per un programma in prima serata.
Parole che la conduttrice ha definito senza mezzi termini inaccettabili. Nel corso della diretta, Ilary Blasi ha preso una posizione netta, scegliendo di non mandare in onda le immagini incriminate proprio per rispetto del pubblico. "Noi per rispetto del pubblico abbiamo deciso di non mostrare quelle immagini", ha esordito con tono visibilmente infastidito. Poi si è rivolta direttamente a Varsi: "Parlare di una donna chiamandola giocattolo e facendo espliciti riferimenti sessuali è inaccettabile. Vi dovete ricordare dove siete e dovete moderare termini e toni per il rispetto di tutti, di voi e di chi vi guarda da casa".
Messo alle strette davanti agli altri inquilini, Varsi ha tentato di fare marcia indietro. Le scuse sono arrivate in diretta, rivolte prima a Megan e poi a tutte le donne: "Volevo scusarmi in primis con Megan e non volevo mancare di rispetto a una donna meravigliosa come lei. Non sono cose che si dicono scherzando. Voglio scusarmi con tutte le donne del pianeta". Il concorrente ha riconosciuto di aver sbagliato, ammettendo che il tono scherzoso della conversazione con Jonathan non poteva in alcun modo giustificare il contenuto delle sue parole.
Megan Ria, dal canto suo, ha ascoltato le scuse con compostezza ma non ha nascosto il dispiacere. "Accetto le tue scuse, ma sono cose che non si dicono neanche fuori da qua", ha replicato la ballerina, ribadendo un concetto fondamentale, il rispetto non è questione di contesto, ma di educazione personale. Le telecamere non c'entrano. Certe espressioni sono sbagliate a prescindere, dentro o fuori dalla casa più spiata d'Italia.
Dallo studio è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che non ha risparmiato una stoccata al concorrente. L'opinionista si è chiesta apertamente se Varsi avesse davvero compreso la gravità delle sue affermazioni: "Non so se ti sei reso conto della gravità delle parole, probabilmente no, voglio pensarla così. Non puoi essere assolto". Poi l'invito finale, che suona come una lezione di vita, "Oggi sono a disposizione tutti gli strumenti per imparare cose, come ci si rivolge a una donna, quale linguaggio utilizzare. Varsi, impara a stare al mondo, se non hai gli strumenti fatteli".
L'episodio ha riacceso il dibattito su quanto certi atteggiamenti, mascherati da goliardia o complicità tra maschi, siano in realtà espressione di una cultura sessista ancora troppo radicata. La scelta della produzione di censurare le immagini ma non l'accaduto è stata un segnale chiaro, non si può fingere che certe dinamiche non esistano, ma nemmeno legittimarle mostrandole senza un chiaro presa di posizione. La vicenda ha dimostrato che anche in un contesto di intrattenimento leggero come quello del Grande Fratello, esistono linee che non possono essere superate. E quando questo accade, il richiamo deve essere pubblico, educativo e fermo. Perché il rispetto non è negoziabile, dentro o fuori dalle telecamere.