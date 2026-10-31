"Inaccettabile": Strigliata al GF Vip, Alessandro Varsi costretto a scusarsi con Megan Ria dopo la frase sessista

Pubblicazione: 31 ottobre alle 16:57

La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip ha vissuto un momento di tensione inaspettato quando Ilary Blasi ha deciso di intervenire con fermezza contro Alessandro Varsi. Il motivo del richiamo ufficiale sono state alcune frasi pronunciate dal concorrente nei confronti della coinquilina Megan Ria, commenti che la produzione ha ritenuto sessisti e del tutto inaccettabili per un programma in prima serata.





Varsi "me la sc0perei forte" jonathan "ti capisco, ha una cosa a tre?" "ehhh" 🤦‍♀️ #gfvip https://t.co/EjsyuAymK4 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted01) October 29, 2026

Durante una conversazione privata con Jonathan Kashanian, mentre Megan ballava in un'altra stanza ignara di tutto,. Frasi che hanno rapidamente fatto il giro dei social, scatenando l'indignazione del pubblico ancora prima che la puntata andasse in onda. "Me la scoperei forte", avrebbe detto il concorrente all'amico, che ha replicato con altrettanta leggerezza: "Non avevo dubbi, forse anche io, ti capisco". Ma le parole di Varsi non si sono fermate qui. La conversazione è proseguita con una proposta ancora più grave: "Facciamo una cosa a tre, facciamola diventare il nostro giocattolo".Parole che la conduttrice ha definito senza mezzi termini inaccettabili. Nel corso della diretta,. "Noi per rispetto del pubblico abbiamo deciso di non mostrare quelle immagini", ha esordito con tono visibilmente infastidito. Poi si è rivolta direttamente a Varsi: "Parlare di una donna chiamandola giocattolo e facendo espliciti riferimenti sessuali è inaccettabile. Vi dovete ricordare dove siete e dovete moderare termini e toni per il rispetto di tutti, di voi e di chi vi guarda da casa".







Megan ora sta facendo quella offesa sul personale, Maria addolorata. Quando ieri sera già stava ridendo con Varsi. I coglioni vanno inculati. #GfVip https://t.co/WcN0vDZdbq — DanTv (@Dan81243778) October 31, 2026

Il richiamo non ha lasciato spazio a interpretazioni.di una casa chiusa dalle telecamere. Il Grande Fratello è un reality seguito da milioni di persone, e il linguaggio utilizzato dai concorrenti deve rispecchiare un minimo di educazione e rispetto, soprattutto quando si parla di donne.Messo alle strette davanti agli altri inquilini,. Le scuse sono arrivate in diretta, rivolte prima a Megan e poi a tutte le donne: "Volevo scusarmi in primis con Megan e non volevo mancare di rispetto a una donna meravigliosa come lei. Non sono cose che si dicono scherzando. Voglio scusarmi con tutte le donne del pianeta". Il concorrente ha riconosciuto di aver sbagliato,Megan Ria, dal canto suo, ha ascoltato le scuse con compostezza ma non ha nascosto il dispiacere. "Accetto le tue scuse, ma sono cose che non si dicono neanche fuori da qua", ha replicato la ballerina, ribadendo un concetto fondamentale, il rispetto non è questione di contesto, ma di educazione personale. Le telecamere non c'entrano. Certe espressioni sono sbagliate a prescindere, dentro o fuori dalla casa più spiata d'Italia.