Uomini e Donne, Giovanni lascia il trono: spunta il presunto sostituto, è un ex di Temptation Island
A Uomini e Donne cresce l'attesa per le prossime registrazioni: tra indiscrezioni e nuovi scenari, il futuro del trono classico resta tutto da scoprire.
Le dinamiche di Uomini e Donne non conoscono tregua. Mentre Giovanni Grazioso si prepara a lasciare il programma, sul web inizia a circolare il nome di un possibile sostituto: Rosario Guglielmi, ex protagonista di Temptation Island. Un'indiscrezione che ha acceso la curiosità degli appassionati del dating show di Maria De Filippi, in attesa di scoprire chi occuperà il trono rimasto vacante.
A rilanciare il nome di Rosario Guglielmi è stata Deianira Marzano, che sui social ha condiviso una segnalazione secondo cui il ragazzo sarebbe stato avvistato a Roma negli ultimi giorni. A corredo del messaggio, una domanda che ha alimentato le ipotesi dei fan: "Ipotesi trono?". La presenza nella Capitale ha attirato l'attenzione anche perché lì si trovano gli studi Elios, dove vengono registrate le puntate del programma.
Per Rosario non sarebbe la prima volta che si parla di un possibile approdo a Uomini e Donne. In passato gli era già stato proposto il trono, ma il progetto era saltato prima ancora della prima registrazione dopo alcune dichiarazioni della sua ex fidanzata Lucia Ilardo. La ragazza aveva raccontato retroscena relativi ai loro rapporti dopo Temptation Island, sollevando dubbi sulla situazione sentimentale del giovane e spingendo la redazione a fermare tutto.
La possibile candidatura di Rosario Guglielmi resta un'indiscrezione tutta da verificare. La decisione spetterà a Maria De Filippi e alla redazione, che potrebbero scegliere un volto già conosciuto dal pubblico oppure puntare su un nuovo protagonista. Le prossime registrazioni chiariranno quale sarà il futuro del trono classico e se per l'ex concorrente di Temptation Island arriverà davvero una seconda occasione.