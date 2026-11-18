Pubblicazione: 18 novembre alle 16:56

Le dinamiche di Uomini e Donne non conoscono tregua. Mentre Giovanni Grazioso si prepara a lasciare il programma, sul web inizia a circolare il nome di un possibile sostituto: Rosario Guglielmi, ex protagonista di Temptation Island. Un'indiscrezione che ha acceso la curiosità degli appassionati del dating show di Maria De Filippi, in attesa di scoprire chi occuperà il trono rimasto vacante.

Ma perché ci ammorbano con il trono di Giovanni che ha già abbandonato? PERCHÉ? #uominiedonne — Clo 🐼 (@ClaudiaClooo) November 16, 2026

Secondo le anticipazioni,, come ipotizzato inizialmente, ma per la pressione psicologica legata all'esperienza televisiva. L'esposizione mediatica e il giudizio costante del pubblico avrebbero reso difficile proseguire un'avventura nata con l'obiettivo di trovare l'amore.

A rilanciare il nome di Rosario Guglielmi è stata Deianira Marzano, che sui social ha condiviso una segnalazione secondo cui il ragazzo sarebbe stato avvistato a Roma negli ultimi giorni. A corredo del messaggio, una domanda che ha alimentato le ipotesi dei fan: "Ipotesi trono?". La presenza nella Capitale ha attirato l'attenzione anche perché lì si trovano gli studi Elios, dove vengono registrate le puntate del programma.

Per Rosario non sarebbe la prima volta che si parla di un possibile approdo a Uomini e Donne. In passato gli era già stato proposto il trono, ma il progetto era saltato prima ancora della prima registrazione dopo alcune dichiarazioni della sua ex fidanzata Lucia Ilardo. La ragazza aveva raccontato retroscena relativi ai loro rapporti dopo Temptation Island, sollevando dubbi sulla situazione sentimentale del giovane e spingendo la redazione a fermare tutto.

Noi dobbiamo rimuovere il trono di Giovanni dalle nostre menti Perché è TROPPO da sopportare tutto questo #uominiedonne — Giorgia 🌸 (@GioBallerini99) November 16, 2026

. Anche Lorenzo Pugnaloni, rispondendo alle domande dei follower sulle prossime registrazioni, ha mantenuto una posizione prudente, precisando che per ora comunque restano in due. Un riferimento che lascia intendere come, almeno nell'immediato, potrebbero continuare il loro percorso soltanto Giorgia Angeloni e Giacomo Vacalebre.

La possibile candidatura di Rosario Guglielmi resta un'indiscrezione tutta da verificare. La decisione spetterà a Maria De Filippi e alla redazione, che potrebbero scegliere un volto già conosciuto dal pubblico oppure puntare su un nuovo protagonista. Le prossime registrazioni chiariranno quale sarà il futuro del trono classico e se per l'ex concorrente di Temptation Island arriverà davvero una seconda occasione.