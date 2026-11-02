Maria De Filippi telefona a Che tempo che fa e spiazza Fazio: "Sono preoccupata per Luciana", poi la promessa

Pubblicazione: 02 novembre alle 16:01

Una telefonata inaspettata ha movimentato la puntata di Che tempo che fa di domenica 1° novembre 2026. A intervenire in diretta è stata Maria De Filippi, ha sorpreso Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con una chiamata decisamente fuori programma. Tra battute, confidenze e qualche retroscena sulle abitudini della comica, la conduttrice di Canale 5 ha regalato al pubblico un momento di leggerezza. Non è mancata una promessa che potrebbe trasformarsi in un appuntamento televisivo molto atteso, la sua presenza in studio entro la fine dell'anno.

L'episodio è andato in scena durante lo spazio dedicato a Luciana Littizzetto. Fabio Fazio si trovava alla scrivania insieme alla sua storica compagna di trasmissione quando il telefono ha iniziato a squillare. Riconosciuto il numero,, annunciando con entusiasmo che

"Sono preoccupata per Luciana" il tono sembrava inizialmente suggerire qualcosa di serio, ma la spiegazione ha subito chiarito il senso della battuta. La conduttrice si domandava ironicamente se l'amica fosse così sola da aver bisogno di una sorpresa con protagonista Marzullo. Fazio ha difeso la propria scelta, presentandola come un gesto di generosità. La conversazione è poi proseguita con una curiosità sulle abitudini quotidiane di Littizzetto.

Maria ha raccontato di seguirla su Instagram e di aver notato un cambiamento nel suo comportamento, con il passare del tempo, la comica sembrerebbe svegliarsi sempre più presto, condividendo spesso fotografie di fiori sul proprio profilo. Un particolare che ha attirato l'attenzione del pubblico soprattutto per un motivo, De Filippi non possiede un account personale ufficiale e pubblicamente riconoscibile sui social. Da qui è nata l'ipotesi che possa utilizzare un profilo privato per osservare i contenuti pubblicati dagli amici.

Il momento più interessante per i telespettatori è arrivato quando. Il conduttore vorrebbe avere Maria De Filippi in studio a Che tempo che fa e, dopo diversi tentativi, è riuscito finalmente a ottenere una risposta positiva: "Prometto che vengo entro la fine dell'anno".

Una disponibilità che apre alla possibilità di vederla ospite sul Nove entro dicembre 2026. Prima di concludere, Fazio ha ricordato che a dicembre sarà proprio Maria a festeggiare il compleanno, proponendole scherzosamente una sorpresa sul modello di quella organizzata per Littizzetto, ancora una volta con Gigi Marzullo. La chiacchierata si è chiusa con un divertente scambio sull'età. Fazio e Luciana sono entrambi nati nel 1964, mentre Maria De Filippi è del 1961.

“È tonicissima!” - Maria De Filippi a #CTCF https://t.co/sa4KlhgHRq — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 1, 2026

Il conduttore ha giocato sulle differenze anagrafiche, facendo qualche ironica considerazione su chi tra loro stesse affrontando meglio il passare degli anni. Littizzetto non ha perso l'occasione per coinvolgere Paolo Bonolis, citandolo in relazione alla sua nuova compagna, più giovane di lui, e scherzando sul modo in cui sembrerebbe mantenersi giovane. La telefonata si è trasformata in un piccolo siparietto tra colleghi e amici, lasciando soprattutto una curiosità, quando vedremo davvero Maria De Filippi seduta nello studio di Fabio Fazio?