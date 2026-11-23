Pubblicazione: 23 novembre alle 09:00

Una battuta pronunciata con il sorriso, nel tentativo di alleggerire una situazione personale particolarmente difficile, è bastata per riaccendere le tensioni attorno al Grande Fratello Vip. Questa volta al centro della discussione è finita Veronica Peparini, moglie del concorrente Andreas Müller, che durante una recente intervista a Verissimo ha raccontato di essere stata vittima di una truffa telefonica che le ha praticamente svuotato il conto corrente. Ma a provocare una reazione inaspettata è stato soprattutto un commento sulla possibile vittoria del marito nel reality, al quale Moreno Morello, ex concorrente ed ex inviato di Striscia la Notizia, ha risposto con una frecciata piuttosto pungente.

Tutto è cominciato nel salotto di, dove la coreografa ha ripercorso una disavventura vissuta alcune settimane prima.di aver ricevuto una telefonata da un uomo che si era presentato come, informandola della scadenza imminente del bancomat. Una circostanza che, almeno inizialmente,, soprattutto perché la carta doveva effettivamente essere sostituita. La situazione era resa ancora più credibile dal recente trasloco della famiglia. Veronica sapeva infatti die temeva che la nuova carta potesse essere spedita alla vecchia abitazione.

Proprio per questo, si è fidata delle indicazioni ricevute al telefono, senza immaginare di essere finita nel mirino di un truffatore. La scoperta è arrivata soltanto il giorno successivo, quando ha controllato l'applicazione bancaria e si è accorta che sul conto erano rimasti appena quattro euro. Un episodio che l'ha profondamente scossa, anche per la facilità con cui una persona apparentemente informata sulla sua situazione era riuscita a conquistarne la fiducia. La coreografa ha ammesso di non aver sporto denuncia, spiegando di essere stata scoraggiata dalle informazioni ricevute sulla possibilità di recuperare il denaro.

“Prima di stimolare il televoto per recuperare dei quattrini perduti, è il caso di stimolare la banca alle forze dell’ordine”🔥 Moreno la tocca pianissimo sksksksk (mi auguro davvero che non sia tutto studiato per favorire la vittoria del marito…)#gfvip https://t.co/QqlE4Kw1pJ — 🌻ᔕ❂ᘂᕮᑊᘂ🌻 (@7ru7h7riumphs) November 21, 2026

Una scelta che avrebbe successivamente attirato diverse critiche, dal momento che rivolgersi alle autorità e contestare tempestivamente le operazioni alla banca rappresenta un passaggio importante per chi subisce simili raggiri. Durante l'intervista, però, Peparini ha cercato di affrontare la situazione anche con un pizzico di ironia e parlando del percorso di Andreas Müller al Grande Fratello Vip, ha scherzato sulla possibilità che il marito possa arrivare fino alla finale e conquistare il montepremi: “Io a questo punto gli auguro di arrivare alla fine e perché no di vincere così torno ricca”.

Una frase pronunciata in tono leggero, ma che non è passata inosservata.ha deciso di intervenire pubblicamente su X, commentando proprio la battuta della moglie die la decisione di non presentare denuncia. L'ex: “Prima di stimolare il televoto per recuperare dei quattrini perduti, è il caso di stimolare la banca alle forze dell'ordine”. Una risposta che molti utenti, soprattutto perché Morello conosce bene il mondo delle truffe.

Per oltre vent'anni, infatti, si è occupato di raggiri e situazioni controverse proprio per il programma satirico di Antonio Ricci. Il suo intervento ha inevitabilmente alimentato il dibattito sui social. Da una parte, c'è chi ha condiviso il richiamo alla necessità di denunciare quanto accaduto; dall'altra, chi ha ricordato che la battuta di Veronica era stata pronunciata per sdrammatizzare un'esperienza spiacevole, senza rappresentare necessariamente un vero appello al televoto. La vicenda arriva inoltre in un momento già delicato per il rapporto tra Veronica Peparini e alcuni protagonisti del Grande Fratello Vip.

Nei giorni precedenti, la coreografa era finita al centro delle discussioni per alcune dichiarazioni sulla vicinanza tra Andreas Müller e Marina La Rosa. Le parole pronunciate durante un'altra intervista a Verissimo avevano provocato la delusione di Marina e dello stesso Andreas, che aveva difeso la concorrente sottolineando l'importanza dell'amicizia nata all'interno della Casa. Peparini era successivamente intervenuta sui social per chiarire le proprie intenzioni e scusarsi, spiegando di non aver voluto offendere nessuno.

Adesso, dunque, una nuova polemica rischia di, ancora impegnato nel reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Non è chiaro se il ballerino, né sedeciderà di rispondere pubblicamente. Del resto, non è la prima volta che la coreografa finisce al centro delle discussioni per le sue dichiarazioni sul marito.

Nei giorni scorsi, infatti, Veronica Peparini aveva manifestato una certa gelosia per il rapporto tra Andreas Müller e Marina La Rosa, suscitando reazioni anche all'interno della Casa. Un episodio che aveva acceso il dibattito sul loro rapporto e sulle amicizie nate durante il reality. Resta il fatto che una battuta sulla possibile vittoria del marito, nata per alleggerire il racconto di una truffa, ha finito per diventare l'ennesimo motivo di discussione attorno al Grande Fratello Vip. E questa volta a far parlare non sono state le dinamiche della Casa, ma uno scambio di dichiarazioni avvenuto completamente all'esterno del programma.