GF Vip, Veronica Peparini dopo la truffa: “Così torno ricca”, ma Moreno Morello la punge duramente
Veronica Peparini scherza sulla possibile vittoria di Andreas Müller al GF Vip dopo la truffa subita, ma Moreno Morello interviene con una frecciata.
Una battuta pronunciata con il sorriso, nel tentativo di alleggerire una situazione personale particolarmente difficile, è bastata per riaccendere le tensioni attorno al Grande Fratello Vip. Questa volta al centro della discussione è finita Veronica Peparini, moglie del concorrente Andreas Müller, che durante una recente intervista a Verissimo ha raccontato di essere stata vittima di una truffa telefonica che le ha praticamente svuotato il conto corrente. Ma a provocare una reazione inaspettata è stato soprattutto un commento sulla possibile vittoria del marito nel reality, al quale Moreno Morello, ex concorrente ed ex inviato di Striscia la Notizia, ha risposto con una frecciata piuttosto pungente.
Proprio per questo, si è fidata delle indicazioni ricevute al telefono, senza immaginare di essere finita nel mirino di un truffatore. La scoperta è arrivata soltanto il giorno successivo, quando ha controllato l'applicazione bancaria e si è accorta che sul conto erano rimasti appena quattro euro. Un episodio che l'ha profondamente scossa, anche per la facilità con cui una persona apparentemente informata sulla sua situazione era riuscita a conquistarne la fiducia. La coreografa ha ammesso di non aver sporto denuncia, spiegando di essere stata scoraggiata dalle informazioni ricevute sulla possibilità di recuperare il denaro.
Una scelta che avrebbe successivamente attirato diverse critiche, dal momento che rivolgersi alle autorità e contestare tempestivamente le operazioni alla banca rappresenta un passaggio importante per chi subisce simili raggiri. Durante l'intervista, però, Peparini ha cercato di affrontare la situazione anche con un pizzico di ironia e parlando del percorso di Andreas Müller al Grande Fratello Vip, ha scherzato sulla possibilità che il marito possa arrivare fino alla finale e conquistare il montepremi: “Io a questo punto gli auguro di arrivare alla fine e perché no di vincere così torno ricca”.
Per oltre vent'anni, infatti, si è occupato di raggiri e situazioni controverse proprio per il programma satirico di Antonio Ricci. Il suo intervento ha inevitabilmente alimentato il dibattito sui social. Da una parte, c'è chi ha condiviso il richiamo alla necessità di denunciare quanto accaduto; dall'altra, chi ha ricordato che la battuta di Veronica era stata pronunciata per sdrammatizzare un'esperienza spiacevole, senza rappresentare necessariamente un vero appello al televoto. La vicenda arriva inoltre in un momento già delicato per il rapporto tra Veronica Peparini e alcuni protagonisti del Grande Fratello Vip.
Nei giorni precedenti, la coreografa era finita al centro delle discussioni per alcune dichiarazioni sulla vicinanza tra Andreas Müller e Marina La Rosa. Le parole pronunciate durante un'altra intervista a Verissimo avevano provocato la delusione di Marina e dello stesso Andreas, che aveva difeso la concorrente sottolineando l'importanza dell'amicizia nata all'interno della Casa. Peparini era successivamente intervenuta sui social per chiarire le proprie intenzioni e scusarsi, spiegando di non aver voluto offendere nessuno.
Nei giorni scorsi, infatti, Veronica Peparini aveva manifestato una certa gelosia per il rapporto tra Andreas Müller e Marina La Rosa, suscitando reazioni anche all'interno della Casa. Un episodio che aveva acceso il dibattito sul loro rapporto e sulle amicizie nate durante il reality. Resta il fatto che una battuta sulla possibile vittoria del marito, nata per alleggerire il racconto di una truffa, ha finito per diventare l'ennesimo motivo di discussione attorno al Grande Fratello Vip. E questa volta a far parlare non sono state le dinamiche della Casa, ma uno scambio di dichiarazioni avvenuto completamente all'esterno del programma.