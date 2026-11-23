Pubblicazione: 23 novembre alle 09:15

L'addio improvviso di Giovanni Grazioso a Uomini e Donne ha lasciato molte domande tra gli spettatori, ma adesso è stato lo stesso ex tronista a raccontare cosa lo abbia spinto a interrompere un'esperienza che aveva desiderato fin da bambino. Dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi senza scegliere nessuna corteggiatrice, Giovanni ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram, nel quale ha ripercorso le emozioni vissute davanti alle telecamere, le difficoltà affrontate negli ultimi mesi e soprattutto il motivo per cui ha capito di non poter continuare.

Parole che arrivano dopo le polemiche seguite alla sua decisione e che restituiscono un'immagine più personale del suo percorso. L'ex protagonista di, dove, ha accompagnato il messaggio con una fotografia scattata negli studi della trasmissione. Un'immagine che gli ha permesso di tornare con la memoria al, quando sedersi sul celebre trono gli sembrava qualcosa di quasi impossibile.

“Ricordo ancora l'emozione della mia prima puntata a U&D!!”, ha scritto Giovanni, spiegando che da piccolo guardava il programma in televisione senza immaginare che un giorno sarebbe stato lui a diventarne protagonista. Per Grazioso, infatti, Uomini e Donne rappresentava molto più di una semplice occasione televisiva. Era un'opportunità per rimettersi in gioco sentimentalmente dopo la conclusione di una relazione importante, ma anche per vivere un'esperienza che aveva sempre osservato dall'esterno.

Giovanni Grazioso a Uomini e Donne, fonte: YouTube

Una volta entrato nel programma, però, qualcosa è cambiato. Giovanni ha raccontato di essersi trovato improvvisamente al centro di una realtà completamente diversa dalla quotidianità alla quale era abituato. La popolarità, gli impegni e l'attenzione del pubblico hanno trasformato rapidamente la sua vita, rendendo più complicato mantenere quell'equilibrio personale che considerava fondamentale. Nel suo messaggio, l'ex tronista ha voluto sottolineare di non aver mai cercato di interpretare un personaggio per conquistare il favore delle telecamere. Al contrario, ha spiegato di essersi mostrato sempre per quello che è, anche quando il suo carattere diretto poteva risultare difficile da comprendere.

“Durante il mio percorso sono sempre stato vero, me stesso, senza filtri”, ha precisato, riconoscendo di essere una persona schietta, abituata a esprimere apertamente ciò che pensa., secondo il suo racconto, lo avrebbe portato a prendere una decisione particolarmente dolorosa.o, ma con il passare delle settimane ha iniziato a comprendere di non essere nelle condizioni giuste per costruire una nuova relazione.

Il passaggio più importante del messaggio riguarda proprio questa consapevolezza, visto che Grazioso ha spiegato che la sua vita era cambiata troppo rapidamente e che, a un certo punto, aveva iniziato a sentirsi impreparato rispetto all'esperienza che stava vivendo. “Mi sono reso conto che avevo bisogno di tempo per capire come stavo, rimettere in ordine i miei pensieri e ritrovarmi”, ha raccontato, chiarendo che la scelta di abbandonare il trono non era nata da una mancanza di interesse verso il programma. Parole che si collegano a quanto aveva già confessato davanti a Maria De Filippi nella puntata trasmessa venerdì 20 novembre 2026.

Giovanni Grazioso a Uomini e Donne, fonte: YouTube

In quell'occasione, Giovanni aveva ammesso di non sentirsi sereno e di aver perso alcune abitudini della propria quotidianità, arrivando persino a vivere con difficoltà gli impegni lavorativi. A pesare era stato anche il ricordo della precedente relazione con Sabrina Soussi, una storia che lo aveva segnato profondamente e che, come aveva spiegato in studio, continuava a influenzare la sua capacità di fidarsi delle persone. L'abbandono aveva inevitabilmente diviso il pubblico. Alcuni spettatori avevano apprezzato la sincerità del tronista, mentre altri si erano chiesti perché avesse accettato il ruolo senza essere ancora pronto ad affrontare una nuova conoscenza sentimentale.

Nel nuovo messaggio, però, Giovanni non ha cercato colpevoli e non ha rivolto accuse alla trasmissione. Al contrario, ha dedicato, ringraziandola per avergli permesso di realizzare un desiderio che coltivava da molti anni. “Grazie, Maria, per avermi dato la possibilità di sedermi su quel trono e di conoscere tante persone meravigliose”,, ricordando con affetto anche i momenti trascorsi lontano dalle telecamere. Un ringraziamento particolare

Giovanni ha citato i costumisti, i tecnici audio, i fonici e gli altri membri della produzione, soffermandosi su alcune persone che lo hanno accompagnato durante il suo breve percorso. Tra queste ha ricordato Elisa, Simone, Alessia e Martina, sottolineando quanto il loro sostegno abbia contribuito a farlo sentire accolto all'interno della trasmissione. Non sono mancati nemmeno i ringraziamenti ai telespettatori, soprattutto a coloro che hanno continuato a sostenerlo dopo l'annuncio dell'abbandono. Grazioso ha raccontato di aver ricevuto numerosi messaggi di affetto, anche da persone che non conosce personalmente, e di aver trovato conforto nella vicinanza del pubblico.

Maria De Filippi e Giovanni, fonte: YouTube

“Siete stati la mia più grande forza!”, ha scritto nella parte conclusiva del messaggio, prima di firmarsi semplicemente Giovanni. La decisione di lasciare Uomini e Donne resta comunque legata a un percorso televisivo che aveva già attraversato diversi momenti complicati. Prima dell'addio, infatti, Giovanni era finito al centro delle discussioni per alcune segnalazioni e per le difficoltà incontrate nelle conoscenze con le corteggiatrici. Anche dopo la sua uscita, il dibattito non si era fermato. Alcune ragazze che avevano partecipato al suo percorso avevano commentato pubblicamente la decisione, alimentando interrogativi sui reali motivi dell'abbandono.

Adesso, però,: ritrovare la serenità prima di pensare a una nuova relazione. Il messaggio pubblicato su Instagram non contiene annunci su un possibile ritorno nel programma, né lascia intendere che ci siano già nuovi progetti televisivi. Per G, quindi, l'esperienza asi è conclusa prima del previsto, ma non senza lasciare un ricordo importante.

Quello che inizialmente sembrava un sogno da realizzare si è trasformato anche in un'occasione per comprendere meglio le proprie difficoltà e riconoscere il bisogno di fermarsi. E proprio attraverso le parole condivise con i fan, l'ex tronista ha voluto spiegare che, qualche volta, rinunciare a un'opportunità importante come Uomini e Donne significa semplicemente scegliere di dedicare più attenzione a sé stessi.