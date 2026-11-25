Pubblicazione: 25 novembre alle 08:00

A pochi giorni dalla finalissima del Grande Fratello Vip, nella Casa più spiata d'Italia si sono vissuti nuovi momenti di apprensione. Dopo la brutta caduta di Guendalina Tavassi, che nei giorni scorsi aveva costretto la concorrente a lasciare temporaneamente il reality per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici, questa volta a far preoccupare gli altri inquilini sono stati Giulia Provvedi e Alessandro Roncaccia. I due stavano trascorrendo un momento di spensieratezza quando un gioco si è trasformato in un piccolo incidente domestico, facendo scattare immediatamente la reazione dei compagni d'avventura.

Giulia era salita sulle spalle di. Il concorrente ha però perso l'equilibrio, trascinando a terra anche la cantante. A richiamare l'attenzione degli altri inquilini, che, è stato soprattutto il rumore provocato dalla caduta.si sono precipitati verso i due concorrenti, temendo che fosse accaduto qualcosa di serio.

Fortunatamente, una volta raggiunti Giulia e Alessandro, gli altri gieffini si sono trovati davanti una scena ben diversa da quella che avevano immaginato. Entrambi erano infatti scoppiati a ridere e, stando a quanto riportato da Fanpage, non avrebbero riportato conseguenze fisiche. Anche Guendalina Tavassi ha raggiunto i compagni, mentre Marina La Rosa, particolarmente spaventata da quanto aveva appena sentito, ha commentato l'accaduto con un ironico rimprovero: “Imbecilli”. Il filmato dell'incidente ha iniziato a circolare sui social, riportando l'attenzione degli spettatori su quanto avvenuto soltanto pochi giorni prima.

NO VABBÈ,ANCHE RONCACCIA E GIULIA SONO CADUTI✈️✈️✈️✈️✈️ #GFvip @GrandeFratello https://t.co/KKZWfu9a1t — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 🦅📢 (@NatasciaE30) November 24, 2026

Lo scorso 20 novembre, infatti, un altro momento di gioco che aveva coinvolto proprio Giulia Provvedi aveva avuto conseguenze ben più preoccupanti. In quell'occasione la cantante aveva cercato di prendere in braccio Guendalina Tavassi, ma le due avevano perso l'equilibrio, probabilmente a causa del pavimento bagnato. Guendalina aveva battuto la testa a terra, rendendo necessario il suo temporaneo allontanamento dalla Casa per effettuare alcuni controlli in ospedale.

Alessandro Roncaccia, fonte: YouTube

La concorrente era poi rientrata nel reality dopo gli accertamenti,. L'episodio era stato ricordato anche da, quando la conduttrice aveva avuto modo di sincerarsi delle condizioni della finalista. Il precedente aiuta a comprendere la rapidità con cui gli inquilini si sono mossi dopo aver sentito il nuovo tonfo. Per, inoltre, quella appena trascorsa è stata una giornata particolarmente delicata dal punto di vista emotivo.

Il concorrente ha dovuto fare i conti con l'eliminazione di Piera Meloni, con la quale aveva costruito un importante legame sentimentale durante la permanenza nel reality. Nelle ore successive alla semifinale, Alessandro non era riuscito a trattenere le lacrime, trovando conforto proprio in alcuni dei compagni rimasti in gara, tra cui Marina La Rosa e Giulia Provvedi. A differenza della cantante, che ha già ottenuto un posto in finale, Roncaccia dovrà ancora affrontare un ultimo televoto contro Andreas Müller.

Il concorrente preferito dal pubblico raggiungerà le quattro finaliste già proclamate: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Federica Morello, quest'ultima riuscita a conquistare il proprio posto durante la semifinale di lunedì. La nona edizione del reality condotto da Ilary Blasi si avvia dunque verso la sua conclusione, dopo oltre due mesi di convivenza, discussioni, amicizie e numerosi imprevisti. L'appuntamento con la finale del Grande Fratello Vip è fissato per lunedì 30 novembre 2026, in prima serata su Canale 5, quando il pubblico decreterà il vincitore. Nel frattempo, dopo due cadute nel giro di pochi giorni, ai concorrenti non guasterebbe certamente un po' di prudenza.