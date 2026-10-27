Amici, Erness rompe il silenzio dopo l'eliminazione per plagio: “Il mio fallimento”

Pubblicazione: 27 ottobre alle 12:52

L'avventura di Erness ad Amici si è conclusa nel peggiore dei modi, finendo al centro di una delle polemiche più accese di questa edizione. Il giovane cantante, travolto dal caso del presunto plagio del suo brano, ha dovuto dire addio definitivamente alla scuola del talent show di Canale 5. A distanza di poche ore dalla puntata, l'artista è tornato sui social con un lungo sfogo per chiarire la sua posizione e chiedere scusa a tutti.

Tutto è iniziato quando il produttore, Colpa Mia, non era farina del suo sacco. Il pezzo è risultato essere una cover/campionamento non dichiarato di Antes de ti, famoso brano di Rusherking e Maria Becerra. Dopo ulteriori controlli, la commissione ha evidenziato anomalie anche sugli altri brani proposti dal cantante. Sospeso e invitato a produrre un pezzo realmente suo in appena una settimana, Erness si è ripresentato in puntata con il brano Ossigeno.

Nonostante l'impegno, il verdetto della commissione è stato spietato: Lorella Cuccarini e Amadeus sono stati durissimi, sottolineando come fosse ingiusto per gli altri concorrenti e per gli aspiranti allievi far passare in secondo piano un errore così grave. Alla fine, pur esprimendo grande stima umana e artistica per il ragazzo, anche il suo coach Samurai Jay ha deciso di non riconfermargli la maglia, eliminandolo dal programma. Rientrato in possesso dei suoi profili social, Erness ha affidato a Instagram un messaggio pieno di rammarico ma anche di consapevolezza:

“Se si chiama scuola è perché ci insegna qualcosa, ed io ho imparato una grande lezione. Scusarmi con tutti servirebbe a poco, poiché la prima persona con cui devo scusarmi realmente sono io, e fare ciò che ho fatto non porta da nessuna parte, se non al fallimento.” Il rapper ha ammesso i propri sbagli, spiegando che questa battuta d'arresto non fermerà la sua voglia di fare musica: “Nella vita si sbaglia, si impara e ci si rialza ancora più forti di prima; ed io oggi sono qui per fare questo.”

Nel suo messaggio di addio, Erness ha voluto ringraziare la produzione, i vocal coach, i compagni di casetta e in particolare il suo professore: “Un grazie specialemi sono sentito capito al 200% da lui.”

Pronta la risposta del docente, che tra i commenti ha ribadito il suo supporto all'ormai ex allievo scrivendo: “A testa alta sempre!”. Per Erness l'esperienza in TV si chiude qui, ma la sfida più grande comincia adesso: dimostrare il proprio valore fuori dal programma con musica 100% originale.