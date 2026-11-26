Pubblicazione: 26 novembre alle 09:30

Quella di Gemma Galgani a Belve rischia di diventare un'intervista destinata ad avere conseguenze anche nello studio di Uomini e Donne. A poche ore dalla messa in onda della prima puntata della nuova stagione del programma di Francesca Fagnani, trasmessa martedì 24 novembre su Rai 2, Tina Cipollari ha replicato alle dichiarazioni della sua storica rivale, lasciando intendere di voler affrontare personalmente la questione durante la prossima registrazione del dating show di Maria De Filippi.

A provocare la reazione dell'opinionista è stato soprattutto il passaggio dell'intervistache alla base della loro rivalità. La dama torinese ha infatti suggerito che Tina potrebbe essere infastidita dal successo che lei ritiene di, una considerazione che ha inevitabilmente riacceso le tensioni tra le due protagoniste del programma di Canale 5.

La risposta della Cipollari è arrivata attraverso Instagram, sotto un filmato dell'intervista condiviso dalla pagina Ghetto Trash. L'opinionista ha lasciato un commento piuttosto eloquente, anticipando le proprie intenzioni: “Fa la splendida perché non ero presente. Chiariremo tutto alla prossima registrazione”. Nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani, del resto, Gemma Galgani aveva affrontato diversi aspetti del suo complicato rapporto con Tina Cipollari.

Ripercorrendo la relazione con Giorgio Manetti, la dama aveva ricordato quanto alcune osservazioni dell'opinionista l'avessero ferita, soprattutto nei momenti in cui stava attraversando le maggiori difficoltà sentimentali. Un altro motivo di scontro riguarda il passato professionale di Gemma, che prima di approdare a Uomini e Donne aveva lavorato per diversi anni nel mondo del teatro. La protagonista del Trono Over ha difeso il proprio percorso lavorativo, spiegando di aver ricoperto diversi incarichi prima di arrivare alla direzione del Teatro Alfieri di Torino, una circostanza sulla quale Tina aveva manifestato più volte dei dubbi.

Nonostante i loro frequenti battibecchi abbiano assunto negli anni anche una componente comica,che la rivalità con l'opinionista non sarebbe frutto di una strategia televisiva.ha inoltre spiegato di aver sofferto maggiormente per alcuni giudizi espressi nei suoi confronti piuttosto che per gli scherzi organizzati da. La questione, peraltro, sarebbe già stata affrontata durante la registrazione di Uomini e Donne del 24 novembre, avvenuta prima

Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, Tina avrebbe contestato alcune delle dichiarazioni rilasciate da Gemma a proposito della sua vita sentimentale, dando origine a una discussione alla quale avrebbe partecipato anche Gianni Sperti. Proprio nelle battute conclusive dell'intervista, Gemma aveva manifestato una certa preoccupazione all'idea di tornare nello studio di Maria De Filippi dopo le sue confessioni. Alla luce della risposta pubblicata sui social da Tina Cipollari, il prossimo incontro tra le due si preannuncia tutt'altro che tranquillo.