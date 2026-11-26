Pubblicazione: 26 novembre alle 11:16

La puntata del 25 novembre 2026 de La Ruota della Fortuna resterà negli annali del programma non solo per il cambio di campionessa, ma soprattutto per un momento esilarante che ha lasciato il pubblico senza parole. Gerry Scotti, nel tentativo di interpretare uno dei tabelloni finali, si è reso protagonista di una gaffe clamorosa davanti a una Samira Lui incredula e divertita.





Samira Lui e Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, fonte: Mediaset

, con il conduttore che aveva accolto il pubblico sulle note di Robert Miles, prima di presentare i tre concorrenti della gara. A difendere il titolo conquistato appena il giorno prima c'era, che aveva vinto 10.400 euro oltre ad alcuni prodotti Lego battendo il precedente campione allo spareggio., tecnologa alimentare di Gatteo diventata mamma a tempo pieno,, macchinista della metropolitana milanese originario di Secugnago, in provincia di Lodi.Il conduttore ha proposto scherzosamente di utilizzare la gonna scozzese con paillettes della collega per incartare i regali di Natale, ma lei ha controbattuto suggerendo di usarla prima come tovaglia. Un antipasto del momento che avrebbe caratterizzato la parte finale della trasmissione.

La gara vera e propria ha visto fin dalle prime battute il dominio assoluto di Silvia. La campionessa uscente ha conquistato 2.000 euro per la manche e la possibilità di incassare i 21.300 euro del jackpot, a condizione però di confermare il titolo al termine della gara. Una clausola che si sarebbe rivelata decisiva. Silvia non si è lasciata scoraggiare dalla battuta d'arresto e ha ricominciato a costruire la sua partita. La manche finale, dedicata alla moda del 2026, prevedeva un valore di 1.200 euro per ogni lettera, stabilito dal giro iniziale di Gerry Scotti. A trovare la soluzione decisiva è stata ancora una volta Silvia, che ha aggiunto il denaro necessario per chiudere la partita con 7.200 euro e conquistare il titolo di nuova campionessa. Per Beatrice l'avventura si è conclusa dopo una sola puntata da vincitrice, perdendo anche l'opportunità di incassare il jackpot da 21.300 euro, subordinato alla conferma del titolo.





GERRY SCOTTI CONDUCE LA RUOTA DELLA FORTUNA, fonte: Mediaset

, con la possibilità diattraverso tre nuovi tabelloni a tema "Universale".. La concorrente non è riuscita a indovinare il secondo tabellone e, ha detto "Pisellone?", mentre. Samira Lui, visibilmente sorpresa, gli ha immediatamente chiesto: "Ma cosa c'entra?".facendo riferimento a un, ma la spiegazione non ha convinto nessuno. Consapevole della gaffe, Scotti ha ammesso con autoironia: "Lo so già che domani sarò su tutti i siti". Una previsione che si è rivelata assolutamente corretta.

Il siparietto è proseguito anche durante l'apertura delle buste per scoprire il premio conquistato dalla campionessa. Quando è arrivato il momento di rivelare il contenuto, Samira è tornata a scherzare sul fantomatico personaggio dei fumetti. Gerry ha insistito sulla sua versione dei fatti, salvo poi aggiungere con tono scherzoso: "Non voglio essere portato in caserma. Ho sbagliato pastiglia, penso si sia capito". La showgirl, poco convinta dalla spiegazione del collega, ha ipotizzato che il personaggio fosse stato inventato di sana pianta dal conduttore.



