La Ruota della Fortuna, la gaffe hot di Gerry Scotti, Samira Lui sconvolta: "Ma cosa c'entra?"
Gerry Scotti e la gaffe in diretta a La Ruota della Fortuna che diventa virale. La reazione di Samira Lui.
La puntata del 25 novembre 2026 de La Ruota della Fortuna resterà negli annali del programma non solo per il cambio di campionessa, ma soprattutto per un momento esilarante che ha lasciato il pubblico senza parole. Gerry Scotti, nel tentativo di interpretare uno dei tabelloni finali, si è reso protagonista di una gaffe clamorosa davanti a una Samira Lui incredula e divertita.
L'ingresso di Samira Lui, accompagnata questa settimana dalle note di Tu con chi fai l'amore dei The Kolors, ha subito offerto spunti per gli immancabili siparietti con Scotti. Il conduttore ha proposto scherzosamente di utilizzare la gonna scozzese con paillettes della collega per incartare i regali di Natale, ma lei ha controbattuto suggerendo di usarla prima come tovaglia. Un antipasto del momento che avrebbe caratterizzato la parte finale della trasmissione.
La gara vera e propria ha visto fin dalle prime battute il dominio assoluto di Silvia. La campionessa uscente ha conquistato 2.000 euro per la manche e la possibilità di incassare i 21.300 euro del jackpot, a condizione però di confermare il titolo al termine della gara. Una clausola che si sarebbe rivelata decisiva. Silvia non si è lasciata scoraggiare dalla battuta d'arresto e ha ricominciato a costruire la sua partita. La manche finale, dedicata alla moda del 2026, prevedeva un valore di 1.200 euro per ogni lettera, stabilito dal giro iniziale di Gerry Scotti. A trovare la soluzione decisiva è stata ancora una volta Silvia, che ha aggiunto il denaro necessario per chiudere la partita con 7.200 euro e conquistare il titolo di nuova campionessa. Per Beatrice l'avventura si è conclusa dopo una sola puntata da vincitrice, perdendo anche l'opportunità di incassare il jackpot da 21.300 euro, subordinato alla conferma del titolo.
Il conduttore ha tentato di giustificarsi facendo riferimento a un personaggio dei fumetti degli anni Settanta, ma la spiegazione non ha convinto nessuno. Consapevole della gaffe, Scotti ha ammesso con autoironia: "Lo so già che domani sarò su tutti i siti". Una previsione che si è rivelata assolutamente corretta.
Il siparietto è proseguito anche durante l'apertura delle buste per scoprire il premio conquistato dalla campionessa. Quando è arrivato il momento di rivelare il contenuto, Samira è tornata a scherzare sul fantomatico personaggio dei fumetti. Gerry ha insistito sulla sua versione dei fatti, salvo poi aggiungere con tono scherzoso: "Non voglio essere portato in caserma. Ho sbagliato pastiglia, penso si sia capito". La showgirl, poco convinta dalla spiegazione del collega, ha ipotizzato che il personaggio fosse stato inventato di sana pianta dal conduttore.
Il momento ha scatenato l'ilarità del pubblico in studio e successivamente sui social network, dove i video della gaffe sono diventati virali in poche ore. L'episodio conferma ancora una volta come La Ruota della Fortuna non sia solo un gioco a premi, ma anche un palcoscenico per momenti di intrattenimento spontaneo che nascono dall'alchimia tra conduttori e dalla capacità di Gerry Scotti di trasformare anche un errore in un'occasione di divertimento.