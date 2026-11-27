Pubblicazione: 27 novembre alle 09:15

Quello che sembrava essere l'inizio di un momento spensierato si è trasformato nell'ennesimo scontro acceso nello studio di Uomini e Donne. Durante la puntata di giovedì 26 novembre 2026 del dating show di Maria De Filippi, Marina Brochetta ha perso la pazienza di fronte alle accuse di Alessandra Mussolini, arrivando a sbattere la sedia e ad avvicinarsi minacciosamente all'opinionista. A scatenare la reazione della dama del Trono Over sono state alcune osservazioni riguardanti il suo comportamento nei confronti di Antonino, con il quale aveva avuto una frequentazione nelle scorse settimane.

Tutto è iniziato quandoha spiegato cheaveva deciso di sbloccaresu, riprendendo a comunicare con lui nonostante i contrasti del passato. Il cavaliere avrebbe anche provato, senza però ricevere risposta. Laha quindi ammesso di aver agito con un obiettivo ben preciso:, che nel frattempo aveva iniziato a frequentare un'altra donna del parterre.

La confessione ha provocato l'immediata reazione di Antonino, convinto che Marina avesse cercato deliberatamente di metterlo in difficoltà. Il cavaliere ha espresso il proprio rammarico per aver creduto nella possibilità di costruire qualcosa con lei, incassando il sostegno di Tina Cipollari e Alessandra Mussolini. Proprio le due opinioniste, infatti, hanno contestato l'atteggiamento della dama, mettendo in discussione la coerenza delle sue azioni.

voi ci pensate che questa donna regge sulle sue spalle un intero programma? #uominiedonne https://t.co/bwfoGY7iOe — k𝐚tiuscia 🐦‍🔥 (@katyeilblu) November 26, 2026

A far degenerare il confronto è stato soprattutto l'intervento di Alessandra Mussolini, secondo la quale Marina starebbe cercando di riscattarsi dopo quanto accaduto con Antonino. La dama si è quindi alzata improvvisamente, sbattendo la sedia e dirigendosi verso l'opinionista. Un gesto che ha fatto salire ulteriormente la tensione nello studio di Canale 5, tanto da spingere Tina Cipollari a intervenire: “Calmati e non sbattere le sedie”.

Maria De Filippi a Uomini e Donne, fonte: YouTube

Il faccia a faccia, che ha continuato a esprimere i propri dubbi sulle reali intenzioni della protagonista del, accusandola di partecipare alla trasmissione più. Sulla stessa lunghezza d'onda anche, che ha ricordato come, nonostante le numerose frequentazioni,non sia ancora riuscita a costruire

La discussione si è successivamente allargata a Mario Cusitore, intervenuto per criticare sia il comportamento della dama sia quello dei cavalieri che continuano a concederle attenzione. Anche in questo caso Marina non ha esitato a replicare, tirando in ballo la reputazione sentimentale dell'uomo. Non sono andate meglio le cose sul fronte delle altre conoscenze, visto che la frequentazione con Oscar si è conclusa senza che tra i due scattasse la scintilla, mentre un nuovo tentativo di Antonino di prendere la parola ha provocato l'ennesima reazione della dama. Il cavaliere ha anche sostenuto di averle massaggiato i piedi durante un loro incontro, circostanza che Marina ha categoricamente smentito.

Il filmato dello scontro con Alessandra Mussolini ha attirato l'attenzione degli spettatori anche sui social network, dove il comportamento di Marina continua a dividere il pubblico. C'è chi apprezza la sua capacità di movimentare le puntate e chi, invece, ritiene che le discussioni abbiano ormai superato il limite. Per Alessandra Mussolini, peraltro, non si tratta del primo confronto particolarmente acceso dall'inizio della sua esperienza come opinionista di Uomini e Donne. Soltanto una settimana fa, infatti, era stata proprio Tina Cipollari a scontrarsi con l'ex parlamentare, arrivando ad abbandonare temporaneamente lo studio davanti a una sorpresa Maria De Filippi.