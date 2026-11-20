Pubblicazione: 20 novembre alle 10:25

La puntata di Uomini e Donne di giovedì 19 novembre 2026 è stata caratterizzata da un acceso confronto tra Tina Cipollari e Alessandra Mussolini. Le due opinioniste, dopo settimane di divergenze, si sono scontrate apertamente davanti alle telecamere, dando vita a una discussione che è proseguita anche lontano dallo studio e che ha sorpreso persino Maria De Filippi.

Tutto è cominciato con il ritorno di Mario Lenti, ex frequentazione di Gemma Galgani. Il cavaliere è tornato in trasmissione dopo un periodo di assenza, trovandosi a chiarire alcune dichiarazioni rilasciate nelle interviste e contestate dalla dama torinese., criticando il modo in cui la storica opinionista interviene abitualmente nelle sue vicende sentimentali.

Il disaccordo si è trasformato rapidamente in uno scontro personale. Tina ha manifestato il proprio fastidio per le continue interruzioni della collega, spiegando di aver accumulato irritazione nei giorni precedenti. Alessandra, dal canto suo, ha rivendicato il diritto di esprimere un'opinione diversa e di difendere Gemma dalle critiche. Neppure il richiamo di Tina alla sua lunga esperienza nel programma, maturata in oltre quindici anni di presenza, è riuscito a convincere Mussolini a cambiare posizione.

La tensione è aumentata quando entrambe si sono alzate e hanno lasciato lo studio. Maria De Filippi ha provato a riportare la calma, cercando di distrarre Tina con un complimento sulla pubblicità di Unieuro nella quale era apparsa. Il tentativo, però, non ha avuto l'effetto sperato. La discussione è proseguita anche dietro le quinte, dove la Cipollari si è coperta la testa con una coperta. Ritrovandosi nuovamente davanti Alessandra, ha manifestato ancora una volta il desiderio di restare da sola, invitando la collega a rientrare in studio.

. La conduttrice ha persino chiesto a Gianni Sperti se il confronto fosse autentico o facesse parte di una messinscena. L'opinionista ha confermato che il battibecco era reale, mostrando come le divergenze tra le due donne fossero tutt'altro che risolte. Anche sui social l'episodio ha attirato l'attenzione degli spettatori, divisi tra chi sostiene Tina e chi apprezza il punto di vista alternativo portato da Alessandra.

Lo scontro mette in evidenza i nuovi equilibri all'interno di Uomini e Donne. L'arrivo di Mussolini ha introdotto una personalità forte accanto a quella di Tina, abituata da anni a essere una delle voci principali del programma. La questione Gemma Galgani è diventata il terreno sul quale le loro posizioni si sono confrontate più apertamente. Resta da vedere se le due opinioniste riusciranno a trovare un punto d'incontro nelle prossime puntate o se le divergenze continueranno a caratterizzare il loro rapporto in trasmissione.