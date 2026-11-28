Pubblicazione: 28 novembre alle 08:45

Quella di venerdì 27 novembre 2026 potrebbe essere stata una delle ultime puntate di Uomini e Donne per Sabrina Zago. La dama del Trono Over ha confidato a Maria De Filippi di non essere più sicura di voler proseguire la propria esperienza nel dating show di Canale 5, lasciandosi andare alle lacrime davanti agli opinionisti e agli altri protagonisti della trasmissione. Dietro questa decisione non si nasconderebbe soltanto l'ennesima delusione sentimentale, legata alla conclusione della frequentazione con Davide, ma anche una questione professionale che potrebbe impedirle di partecipare alle prossime registrazioni.

Proprio quando l'addio sembrava ormai vicino, tuttavia, la conduttrice ha cambiato l'atmosfera in studio con una sorpresa. È stata la stessa, spiegando di aver saputo prima della puntata chestava valutando la possibilità di interrompere il proprio percorso televisivo., raccontando di aver perso parte dell'entusiasmo con cui aveva affrontato le precedenti conoscenze. “La magia adesso non c'è più, avrei voluto più rispetto”, ha confessato,

La frequentazione tra i due si era conclusa dopo una serie di incomprensioni culminate nell'acceso confronto trasmesso mercoledì 25 novembre. Durante la nuova puntata, anche Alessandra Mussolini ha espresso alcune perplessità sul comportamento del cavaliere, sostenendo che avrebbe potuto dimostrare una maggiore attenzione nei confronti della dama. Sabrina, dal canto suo, ha manifestato il bisogno di ritrovare un equilibrio personale, mettendo in discussione l'opportunità di continuare a vivere le proprie esperienze sentimentali davanti alle telecamere.

A sorprendere è stato anche l'atteggiamento di Tina Cipollari, che in passato aveva più volte criticato Sabrina per il modo in cui affrontava le frequentazioni all'interno del programma. Questa volta, invece, l'opinionista ha cercato di incoraggiarla a rimanere, invitandola a non lasciarsi condizionare dalle delusioni accumulate. Anche Tinì Cansino ha provato a confortarla, facendole capire che non valeva la pena soffrire così tanto per una conoscenza che non aveva dato i risultati sperati.

Maria De Filippi a Uomini e Donne, fonte: YouTube

aveva però in serbo un'altra novità per Sabrina. La conduttrice, un nuovo cavaliere arrivato a Uomini e Donne appositamente per conoscere la dama., è divorziato e ha due figli, rispettivamente di 14 e 18 anni. La stessaha ammesso di averlo già visto in passato, accogliendo favorevolmente la possibilità di approfondire la conoscenza.

Prima di accettare una nuova frequentazione, tuttavia, la dama ha voluto chiarire un aspetto fondamentale. I suoi impegni lavorativi potrebbero renderle impossibile continuare a prendere parte al programma, motivo per cui ha chiesto ad Angelo se sarebbe disposto a frequentarla anche lontano dalle telecamere. Una proposta che lascia aperta la possibilità di un nuovo inizio sentimentale, indipendentemente dalla sua permanenza nel parterre femminile.

Sabrina Zago non ha dunque ufficialmente lasciato Uomini e Donne, avendo accettato di conoscere il nuovo cavaliere. La sua partecipazione alle prossime puntate rimane però incerta, soprattutto alla luce delle esigenze professionali di cui ha parlato in studio. Bisognerà attendere i prossimi appuntamenti con il dating show di Maria De Filippi per capire se l'arrivo di Angelo riuscirà a restituirle l'entusiasmo perduto oppure se la loro conoscenza proseguirà lontano dagli studi di Canale 5. Le lacrime della dama arrivano al termine di giorni particolarmente movimentati per il programma, segnati anche dalla sfuriata di Marina, che ha sbattuto una sedia in studio.