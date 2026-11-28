Pubblicazione: 28 novembre alle 10:30

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, prevista per lunedì 30 novembre in prima serata su Canale 5, Ilary Blasi ha già lo sguardo puntato sulla sua nuova avventura televisiva. La conduttrice romana è volata a Milano per gli ultimi preparativi di Ok, il prezzo è giusto, lo storico game show che tornerà nel preserale di Canale 5 dal 7 dicembre, occupando lo slot attualmente riservato a Caduta libera con Max Giusti e Isobel Kinnear.





Attraverso le storie pubblicate su Instagram, Ilary ha regalato ai suoi quasi 2,5 milioni di follower. Un dietro le quinte che ha immediatamente catturato l'attenzione del pubblico, mostrando non solo gli spazi dove prenderà vita il programma, ma anche un momento di intimità familiare:, visibilmente emozionato per questa nuova sfida professionale della moglie., seguito dall'ingresso nello studio vero e proprio. Ilary, elegantissima come sempre, ha guidato i fan attraverso gli spazi che ricordano, nei colori e nell'atmosfera, il format originale, pur con un'aria di rinnovamento che strizza l'occhio alla modernità. È stato proprio Bastian a girare uno dei video più significativi, pubblicandolo prima sul suo profilo Instagram privato e poi ricondiviso dalla moglie, segno di un coinvolgimento totale in questa avventura che riporta in tv un pezzo importante della storia televisiva italiana.

Il ritorno di Ok, il prezzo è giusto rappresenta per Mediaset una nuova operazione nostalgia, sulla scia del successo ottenuto con La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti e Samira Lui. Quel programma, rilanciato con grande entusiasmo dal pubblico, è diventato prima un caso mediatico, poi un successo consolidato, tanto da andare in onda ininterrottamente anche durante l'estate. L'obiettivo è replicare quella formula vincente con un altro caposaldo della tv italiana, fermo da un quarto di secolo.



