Pubblicazione: 26 novembre alle 16:04

Il ritorno di Ok, il prezzo è giusto su Canale 5 dopo venticinque anni di assenza si prepara a sorprendere il pubblico con un possibile ribaltone nel cast. Quando sembrava ormai definito il gruppo delle assistenti chiamate ad affiancare Ilary Blasi, Mediaset avrebbe cambiato programma all'ultimo momento, puntando su un volto già conosciuto dagli spettatori dei reality.

, ex concorrente del Grande Fratello Vip. La giovane prenderebbe il posto di Lisa Bassi e Miriana D'Agostino, le due modelle inizialmente indicate come assistenti del game show. Secondo quanto riportato da Candela, sarebbe saltata la formazione prevista in precedenza, con Megan pronta a raccogliere l'eredità di Ana Laura Ribas.

Per Megan Ria si tratterebbe di un'occasione importante per consolidare la propria presenza televisiva. Il pubblico l'ha conosciuta prima ad Amici di Maria De Filippi, dove si è distinta nella danza, e successivamente nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. L'eventuale partecipazione a Ok, il prezzo è giusto le permetterebbe di cimentarsi in un ruolo diverso, accompagnando i concorrenti, presentando i premi e coinvolgendo il pubblico in studio durante i momenti più caratteristici della trasmissione.

Il suo percorso ricorda per certi aspetti quello di Samira Lui, che dopo l'esperienza al Grande Fratello è approdata a La Ruota della Fortuna accanto a Gerry Scotti, diventando uno dei volti più riconoscibili del preserale di Canale 5. La scelta di puntare su una personalità già nota al pubblico potrebbe rispondere proprio alla volontà di Mediaset di valorizzare la familiarità costruita attraverso i reality, affiancandola alle capacità di presenza scenica e intrattenimento.

Il ritorno di Ok, il prezzo è giusto rappresenta una scommessa importante per l'emittente, che riporta in televisione uno dei game show più celebri della storia televisiva italiana.nella fascia preserale. Anche la figura delle assistenti avrà un ruolo significativo, contribuendo allo svolgimento della gara e all'atmosfera dello studio, tra premi da presentare e il celebre coro "Cento, cento, cento".

Il debutto è previsto per il 7 dicembre su Canale 5, ma per conoscere la composizione definitiva del cast bisognerà attendere una conferma ufficiale da parte di Mediaset. L'indiscrezione su Megan Ria ha già acceso la curiosità intorno al programma, soprattutto per l'esclusione delle due modelle inizialmente previste. Le prossime settimane chiariranno se il cambio di rotta diventerà realtà.