Pubblicazione: 24 novembre alle 15:09

Mediaset ufficializza il nuovo incarico televisivo di Ilary Blasi. Non un programma qualunque, ma il ritorno di uno dei game show più amati della televisione italiana: Ok, il prezzo è giusto. Dal 7 dicembre, il quiz andrà in onda tutti i giorni nel preserale di Canale 5. Per la conduttrice si tratta di una doppia sfida, raccogliere l'eredità di Iva Zanicchi, al timone per tredici anni, e misurarsi con L'Eredità di Marco Liorni, uno degli appuntamenti più seguiti di Rai 1. La fascia oraria rappresenta un ritorno simbolico alle origini, proprio nel preserale di Canale 5 Ilary aveva mosso i primi passi televisivi come letterina di Passaparola.

. Il meccanismo resterà quello che ha reso celebre il format, i concorrenti dovranno indovinare il prezzo esatto dei prodotti in palio, senza mai superarlo.. Prima della scelta di Ilary, il progetto aveva attraversato diverse ipotesi, Max Giusti avrebbe registrato una puntata zero, mentre tra i nomi circolati per la conduzione c'era anche quello di Samira Lui. Per un periodo si era persino parlato di un possibile approdo del format sulla Rai. Il ritorno era stato anticipato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti estivi, collegandolo anche al successo de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti.

La storia italiana di Ok, il prezzo è giusto comincia il 21 dicembre 1983 su Italia 1, con Gigi Sabani alla conduzione e gli studi di Antenna 3 a Legnano. Dal 1987 il programma passò nelle mani di Iva Zanicchi, diventata il volto più rappresentativo del quiz per tredici anni. L'Apriti Sesamo che svelava i premi, la ruota e le urla del pubblico sono rimasti impressi nella memoria di diverse generazioni. Indimenticabile anche la voce fuori campo di Raffaella Bragazzi, che presentava i prodotti. Dopo una parentesi con Emanuela Folliero e l'ultima edizione affidata a Maria Teresa Ruta, la trasmissione si concluse nell'aprile 2001, dopo oltre tremila puntate.

Proprio Iva Zanicchi è una delle protagoniste delle polemiche legate al ritorno del programma. Ospite di Mara Venier a Domenica In, la cantante aveva rivolto i suoi auguri a Ilary, senza nascondere una certa amarezza per non essere stata coinvolta nella decisione. "Avrei preteso che Mediaset facesse una telefonatina a Iva Zanicchi", aveva commentato con la sua consueta schiettezza, accompagnando la battuta con un'imprecazione che aveva divertito la conduttrice. In precedenza aveva anche espresso dubbi sul futuro del quiz senza la sua presenza, arrivando a prevedere un possibile flop.

. L'amministratore delegato aveva lasciato aperta la possibilità di un suo coinvolgimento nel nuovo progetto, qualora lo desiderasse. Una precisazione che non cambia la decisione sulla conduzione, ormai affidata a Ilary Blasi, ma lascia uno spiraglio per un eventuale ritorno della storica presentatrice in una veste diversa.della televisione italiana.

Per Ilary, la partenza del 7 dicembre arriva a pochi giorni dalla conclusione del Grande Fratello, prevista per il 30 novembre. Un calendario ravvicinato che la riporta subito al centro della programmazione Mediaset, mentre continua a essere protagonista delle notizie legate alla sua vita privata e alla separazione da Francesco Totti. La sfida sarà dimostrare di poter dare una nuova identità a un format storico, senza perdere gli elementi che lo hanno reso popolare. Il verdetto arriverà con gli ascolti, il pubblico dovrà decidere se accogliere questa nuova versione del quiz o restare fedele alle abitudini del preserale.