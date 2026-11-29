Pubblicazione: 29 novembre alle 08:30

Mancano ormai pochi giorni alla finale del Grande Fratello Vip, ma a far discutere nelle ultime ore non sono soltanto le vicende dei concorrenti rimasti nella Casa. A catalizzare l'attenzione è stata anche Ilary Blasi, che in una recente intervista concessa a Gabriele Parpiglia per Quotidiano Nazionale ha raccontato il proprio rapporto con la televisione, lasciandosi andare a una confessione piuttosto sorprendente sul reality show di Canale 5. La conduttrice, infatti, ha ammesso che difficilmente seguirebbe un'intera puntata del programma se non fosse lei a presentarlo.

La presentatrice romana, che si prepara a una nuova avventura professionale, ha risposto a trenta domande riguardanti la sua, la. Quando il giornalista le ha chiesto se avesse mai seguito per intero una puntata del, la risposta è arrivata senza particolari esitazioni: “Ma sei pazzo? Seguo solo quello mio perché sono costretta, devo arrivare fino alla fine”.

Ilary Blasi ha quindi precisato che, nei panni di una semplice telespettatrice, difficilmente seguirebbe dall'inizio alla fine una puntata del reality affidata a un altro conduttore. Una risposta perfettamente in linea con l'ironia e la schiettezza che da sempre caratterizzano le sue interviste, ma che questa volta ha inevitabilmente attirato l'attenzione di chi segue con passione il programma. Le dichiarazioni della conduttrice hanno infatti alimentato il dibattito sui social, dove alcuni utenti hanno apprezzato la sua sincerità, mentre altri hanno manifestato qualche perplessità sull'opportunità di esprimersi in questi termini nei confronti di una trasmissione che lei stessa conduce.

ma vi immaginate conti, clerici o de filippi che affermano che, da casa, non guarderebbero mai il programma che stanno conducendo? l'eterno problema della blasi: dare sempre l'idea che la tv sia un passatempo e non qualcosa dove metti il cuore. e i suoi flop significano qualcosa — Massimo Falcioni (@falcions85) November 28, 2026

Tra coloro che hanno commentato le dichiarazioni figura il giornalista televisivo Massimo Falcioni, che su X ha espresso alcune perplessità, chiamando in causa colleghi come Carlo Conti, Antonella Clerici e Maria De Filippi. Secondo il giornalista, il rischio è che la leggerezza con cui Blasi affronta determinati argomenti finisca per trasmettere l'impressione di uno scarso coinvolgimento professionale. L'aspetto più curioso dell'intervista riguarda però un'altra confessione della presentatrice.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Nonostante lo scarso interesse nel seguire il programma da casa,se dovesse cimentarsi nell'esperienza di concorrente di un reality show. La conduttrice, dimostrando come le sue preferenze da telespettatrice non coincidano necessariamente con le esperienze che sarebbe disposta a vivere in prima persona. A proposito del talent show di, che quest'anno vede tra i concorrenti anche, attuale compagna di Francesco Totti, Blasi ha spiegato diné il suo diretto concorrente,

Il motivo sarebbe legato semplicemente alle sue abitudini: il sabato sera preferisce uscire piuttosto che trascorrere la serata davanti alla televisione. Tra i programmi che guarda volentieri ha invece indicato Chi l'ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli. Non è mancata una domanda sul possibile vincitore del Grande Fratello Vip. Inizialmente la conduttrice ha preferito mantenere una posizione imparziale, salvo poi ammettere di avere un concorrente preferito, del quale non ha però voluto rivelare l'identità. Una curiosità destinata a rimanere tale almeno fino all'ultimo appuntamento con il reality, quando sarà il pubblico a decretare il vincitore dell'edizione.

Nel corso dell'intervista, Ilary Blasi ha inoltre dichiarato di non avere rimpianti riguardo alle scelte compiute durante la propria carriera televisiva e di essere ancora interessata a un'eventuale partecipazione al Festival di Sanremo, manifestazione alla quale aveva già preso parte nel 2006 al fianco di Giorgio Panariello e Victoria Cabello. Nel frattempo, per la conduttrice si avvicinano due appuntamenti particolarmente importanti: la finale del Grande Fratello Vip, prevista per lunedì 30 novembre 2026, e il debutto di Ok, il prezzo è giusto!, fissato per il 7 dicembre. Nei giorni scorsi, la presentatrice aveva già mostrato sui social alcune immagini del nuovo studio televisivo, visitato in compagnia del marito Bastian Müller. Una sfida professionale molto diversa da quella affrontata negli ultimi mesi, che la vedrà raccogliere l'eredità di Iva Zanicchi e confrontarsi quotidianamente con il pubblico del preserale di Canale 5, riportando in televisione uno dei giochi a premi più amati della storia di Mediaset.