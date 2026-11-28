Pubblicazione: 28 novembre alle 17:27

La convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più difficile a pochi giorni dalla finale di lunedì 30 novembre 2026. A tenere banco nelle ultime ore è il rapporto tra Andreas Müller e Federica Morello, che sembrava aver attraversato una fase di distensione prima di incrinarsi nuovamente. Il ballerino ha espresso giudizi particolarmente duri nei confronti della coinquilina, arrivando a mettere in discussione la sincerità del suo comportamento e il modo in cui avrebbe conquistato il favore del pubblico.

Secondo, infatti,avrebbe, pur avendo contribuito lei stessa a prendere le distanze dagli altri concorrenti. Una lettura degli eventi molto simile a quella proposta in diverse occasioni da, entrambe protagoniste di accesi confronti con la gieffina durante questa edizione del reality show.

Müller ritiene che il sostegno ricevuto dai telespettatori abbia incoraggiato Federica a perseverare in determinati atteggiamenti. Il ballerino non ha nascosto la propria insofferenza, arrivando a pronunciare parole particolarmente pesanti nei confronti della compagna d'avventura: “Se il suo carattere è questo è tremendo. Ma ogni maschera cade”. Andreas ha poi manifestato tutta la sua diffidenza nei confronti della concorrente, aggiungendo: “A me fa paura”.

Andreas Müller, fonte: YouTube

Le tensioni tra Andreas e Federica, tuttavia, non sono una novità. Nei giorni scorsi i due si erano resi protagonisti di un acceso battibecco legato alla preparazione di una coreografia per la semifinale. La Morello aveva rimproverato al ballerino di non averle dedicato lo stesso tempo riservato agli altri concorrenti, un'accusa che Müller aveva respinto, sostenendo di averle regolarmente offerto il proprio aiuto.

Successivamente, confrontandosi conaveva già manifestato le proprie perplessità sulla tendenza di Federica a sentirsi esclusa dal gruppo.gli aveva invece confidato che la ragazza era rimasta ferita dalla loro discussione. Dal canto suo,di alcuni dei concorrenti ai quali si era maggiormente legata, tra cui. Nonostante le difficoltà incontrate nei rapporti con diverse coinquiline,ha trovato nel pubblico un importante alleato, riuscendo a conquistare un posto in finale durante la puntata di

Per Andreas si tratta invece dell'ennesimo momento di tensione di un finale di edizione particolarmente travagliato, segnato anche dalle discussioni con Giulia Provvedi e dalle polemiche sulla sua amicizia con Marina La Rosa. A separare Andreas e Federica dalla finale del Grande Fratello Vip mancano ormai soltanto due giorni. Resta da capire se i due riusciranno a chiarirsi prima dell'ultima diretta su Canale 5 o se le tensioni maturate nella Casa finiranno per accompagnarli fino al televoto decisivo.