Reazione a Catena, come spenderanno i soldi vinti le Pappardelle? La decisione racconta molto di loro

Pubblicazione: 19 ottobre alle 19:32

Le Pappardelle hanno conquistato il pubblico di Reazione a Catena con la loro intesa, la simpatia e una lunga serie di vittorie che le ha trasformate in alcune delle protagoniste più riconoscibili dell'edizione 2026. Ma adesso che l'avventura televisiva si è conclusa, per Francesca, Carolina e Maria Giulia è arrivato il momento di pensare anche a un'altra questione: come spendere i soldi conquistati nel programma di Rai 1? E la risposta delle tre amiche, ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona, racconta molto del legame che le unisce.

Le campionesse, originarie di Firenze, sono tornate in televisione lunedì 19 ottobre, ritrovando anche, il conduttore che le ha accompagnate durante la loro esperienza nel quiz. Proprio nel corso della trasmissione è arrivata la domanda che molti telespettatori si stavano facendo:? Le Pappardelle, almeno per il momento, non hanno intenzione di prendere decisioni affrettate. Una cosa, però, sembra già piuttosto chiara: vorrebbero utilizzare almeno, continuando a condividere qualcosa anche lontano dalle telecamere.

“L'idea sarà quella di fare qualcosa tutte e tre insieme, da capire cosa, ogni giorno ne pensiamo una diversa”, hanno raccontato nel salotto di Caterina Balivo. Nessun acquisto particolare già programmato, dunque, e nemmeno una destinazione annunciata ufficialmente, visto che le tre amiche stanno ancora valutando le possibilità, ma sembrano voler privilegiare un ricordo comune rispetto a una spesa individuale. Una scelta che non sorprende, considerando quanto la loro amicizia sia stata importante anche durante il percorso televisivo.

Le Pappardelle, fonte: Rai

A proporre un'idea concreta è stato proprio Pino Insegno, che ha colto l'occasione per intervenire con una battuta: “Facciamo un viaggio? Con i fidanzati”. Un suggerimento accolto nel clima leggero della trasmissione, anche se le Pappardelle non hanno confermato di voler organizzare davvero una vacanza. Per il momento, quindi, il viaggio resta soltanto una possibilità, mentre il desiderio di fare qualcosa insieme rappresenta l'unico progetto dichiarato dalle tre vincitrici.

La loro storia, del resto, non è stata fatta soltanto di risposte corrette e montepremi conquistati, e durante la lunga permanenza ahanno dovuto affrontare anche commenti offensivi e attacchi sessisti sui social, un aspetto tornato al centro della conversazione durante l'ospitata. Le tre hanno spiegato chele aveva avvertite dei possibili effetti negativi della notorietà, consigliando loro di non leggere i commenti online. Un suggerimento che inizialmente, salvo poi rendersi conto di quanto potesse essere spiacevole il comportamento di alcuni utenti.

Le campionesse hanno comunque sottolineato di essere riuscite a sostenersi reciprocamente e di aver trovato un ambiente rassicurante durante le registrazioni a Napoli. La loro decisione di reagire pubblicamente agli insulti, hanno spiegato, nasceva soprattutto dal desiderio di mandare un segnale contro il sessismo. Un'esperienza che ha reso ancora più evidente quanto il rapporto tra le tre amiche sia andato oltre la semplice partecipazione a un programma televisivo. La loro intesa, diventata uno dei segreti del successo a Reazione a Catena, sembra destinata a continuare anche dopo l'ultima puntata.

E forse è proprio questo il dettaglio più significativo della loro risposta a Caterina Balivo: dopo aver condiviso emozioni, tensioni e vittorie davanti a milioni di telespettatori, Francesca, Carolina e Maria Giulia vorrebbero trasformare almeno una parte del premio in un'altra esperienza da vivere insieme. Questa volta, però, senza dover indovinare nessuna parola. Un legame che è emerso anche ieri, quando le tre amiche sono tornate a Reazione a Catena per ritrovare Pino Insegno, regalando al pubblico un altro momento speciale dopo la loro lunga avventura nel programma.