Reazione a Catena, come spenderanno i soldi vinti le Pappardelle? La decisione racconta molto di loro
Le Pappardelle raccontano a Caterina Balivo come vorrebbero spendere il montepremi vinto a Reazione a Catena. E Pino Insegno interviene con una proposta.
Le Pappardelle hanno conquistato il pubblico di Reazione a Catena con la loro intesa, la simpatia e una lunga serie di vittorie che le ha trasformate in alcune delle protagoniste più riconoscibili dell'edizione 2026. Ma adesso che l'avventura televisiva si è conclusa, per Francesca, Carolina e Maria Giulia è arrivato il momento di pensare anche a un'altra questione: come spendere i soldi conquistati nel programma di Rai 1? E la risposta delle tre amiche, ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona, racconta molto del legame che le unisce.
“L'idea sarà quella di fare qualcosa tutte e tre insieme, da capire cosa, ogni giorno ne pensiamo una diversa”, hanno raccontato nel salotto di Caterina Balivo. Nessun acquisto particolare già programmato, dunque, e nemmeno una destinazione annunciata ufficialmente, visto che le tre amiche stanno ancora valutando le possibilità, ma sembrano voler privilegiare un ricordo comune rispetto a una spesa individuale. Una scelta che non sorprende, considerando quanto la loro amicizia sia stata importante anche durante il percorso televisivo.
A proporre un'idea concreta è stato proprio Pino Insegno, che ha colto l'occasione per intervenire con una battuta: “Facciamo un viaggio? Con i fidanzati”. Un suggerimento accolto nel clima leggero della trasmissione, anche se le Pappardelle non hanno confermato di voler organizzare davvero una vacanza. Per il momento, quindi, il viaggio resta soltanto una possibilità, mentre il desiderio di fare qualcosa insieme rappresenta l'unico progetto dichiarato dalle tre vincitrici.
Le campionesse hanno comunque sottolineato di essere riuscite a sostenersi reciprocamente e di aver trovato un ambiente rassicurante durante le registrazioni a Napoli. La loro decisione di reagire pubblicamente agli insulti, hanno spiegato, nasceva soprattutto dal desiderio di mandare un segnale contro il sessismo. Un'esperienza che ha reso ancora più evidente quanto il rapporto tra le tre amiche sia andato oltre la semplice partecipazione a un programma televisivo. La loro intesa, diventata uno dei segreti del successo a Reazione a Catena, sembra destinata a continuare anche dopo l'ultima puntata.
E forse è proprio questo il dettaglio più significativo della loro risposta a Caterina Balivo: dopo aver condiviso emozioni, tensioni e vittorie davanti a milioni di telespettatori, Francesca, Carolina e Maria Giulia vorrebbero trasformare almeno una parte del premio in un'altra esperienza da vivere insieme. Questa volta, però, senza dover indovinare nessuna parola. Un legame che è emerso anche ieri, quando le tre amiche sono tornate a Reazione a Catena per ritrovare Pino Insegno, regalando al pubblico un altro momento speciale dopo la loro lunga avventura nel programma.