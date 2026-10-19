Barbara D’Urso spiazza Mara Venier: la battuta su Ornella Muti e il desiderio di tornare in tv

Pubblicazione: 19 ottobre alle 11:55

Barbara d’Urso torna a parlare di televisione, retroscena e vita privata. Ospite di Mara Venier a Domenica In, domenica 18 ottobre, la conduttrice ha affrontato le polemiche nate intorno a Ballando con le Stelle, soffermandosi sul rapporto con Pasquale La Rocca e sulle indiscrezioni che l’hanno accostata a Ornella Muti. Un’intervista tra ironia, chiarimenti e un messaggio preciso: la voglia di tornare a fare il suo lavoro e ritrovare il contatto con il pubblico.

Il tema più atteso dell’intervista con Mara Venier è stato il presunto triangolo tra Barbara d’Urso, Pasquale La Rocca e Ornella Muti. Una vicenda alimentata dalle discussioni nate durante le prime puntate di Ballando con le Stelle, dopo i commenti della giurata sull’intesa in pista tra il ballerino e la sua nuova partner. Dopo giorni di indiscrezioni e confronti televisivi,", ha spiegato, aggiungendo di aver deciso di mettere un punto alla vicenda.

Una posizione coerente con quanto mostrato nell’ultima puntata del programma di Rai 1, quando la conduttrice ha espresso un giudizio positivo sull’esibizione di Muti e La Rocca, assegnando loro un 10 senza alimentare ulteriori polemiche. Nel salotto di Domenica In, Mara Venier ha voluto approfondire anche il legame tra d’Urso e La Rocca, protagonisti di un percorso condiviso nella precedente esperienza sulla pista da ballo. La conduttrice ha descritto quell’esperienza come una sorta di bolla, nella quale maestro e allieva vivono un rapporto particolarmente intenso, fatto di allenamenti, incontri quotidiani e confidenza.

"Quando finisce la bolla, finisce anche l’attaccamento", ha raccontato, precisando però che tra loro è rimasta l’amicizia". Le sue parole puntano così a distinguere la sintonia nata durante il programma dalle interpretazioni circolate nelle ultime settimane. Il rapporto con il ballerino, almeno secondo la versione di d’Urso, non deve necessariamente trasformarsi in una storia sentimentale o in una rivalità con Ornella Muti. Non è mancato un momento ironico quando la conversazione si è spostata sulla sfera privata. D’Urso ha ribadito di essere single e di avere gusti piuttosto selettivi, scherzando anche sul proprio fascino.

A far sorridere il pubblico è stata soprattutto la battutache aveva raccontato di non baciare qualcuno da 13 anni. "Io sono single da 13 giorni e non bacio nessuno da 13 minuti", ha replicato la conduttrice, con una frase che ha riportato l’attenzione sulla rivalità raccontata dal gossip senza rinunciare alla leggerezza. Al di là delle schermaglie televisive, il passaggio più significativo dell’intervista

La conduttrice ha spiegato di essere ormai abituata alle critiche e alle ricostruzioni che circolano sul suo conto, ma ha ribadito il desiderio di tornare a lavorare stabilmente in televisione. "Io voglio solo tornare a fare il mio lavoro", ha dichiarato, sottolineando quanto le manchi il contatto diretto con il pubblico. Nel frattempo, la sua esperienza come giurata a Ballando con le Stelle e l’apertura del suo canale YouTube rappresentano nuovi spazi attraverso cui restare in contatto con gli spettatori.

L’intervista a Domenica In lascia quindi spazio a una doppia lettura: da una parte la volontà di archiviare le polemiche con Pasquale La Rocca e Ornella Muti, dall’altra l’occasione per ribadire un obiettivo che va oltre il gossip. Per Barbara d’Urso, il vero tema resta il ritorno alla conduzione e la possibilità di riprendere il rapporto professionale con il pubblico che l’ha seguita per anni.