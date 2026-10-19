Affari Tuoi, la figlia aveva previsto tutto e De Martino resta incredulo: “La piccola Viola aveva ragione”
Ad Affari Tuoi del 18 ottobre Valentine accetta 50mila euro, ma la figlia Viola aveva indicato il pacco da 300mila. Il finale sorprende Stefano De Martino.
La puntata di Affari Tuoi del 18 ottobre 2026 ha regalato uno di quei finali che lasciano inevitabilmente spazio ai rimpianti. Protagonista della serata è stata Valentine, concorrente del Trentino-Alto Adige, arrivata in studio con la speranza di portare a casa una vincita importante, ma a rendere la sua partita particolarmente sorprendente è stato soprattutto un dettaglio legato alla figlia Viola, che aveva suggerito alla madre un numero destinato a rivelarsi decisivo.
Valentine ha deciso di accettare l'offerta da 50mila euro, mettendo così al sicuro una cifra comunque considerevole. Una scelta comprensibile, soprattutto considerando quanto possa essere difficile rinunciare a un premio garantito quando il rischio è quello di tornare a casa con molto meno. Ma il vero colpo di scena doveva ancora arrivare. Durante la verifica finale dei pacchi, infatti, è emerso che nel numero 6, quello indicato dalla piccola Viola, erano nascosti ben 300mila euro.
Un'intuizione sorprendente, che ha trasformato gli ultimi istanti della puntata in un momento di incredulità. La bambina aveva individuato proprio uno dei premi più ambiti del programma, ma la madre aveva preferito seguire una strada diversa. Anche Stefano De Martino ha sottolineato quanto accaduto, commentando: “La piccola Viola aveva ragione”. Una frase che ha riassunto perfettamente il finale della partita e il ruolo inaspettato avuto dalla figlia della concorrente. La scoperta ha assunto un significato ancora più particolare quando è stato aperto anche il pacco con cui Valentine aveva iniziato a giocare: al suo interno c'erano soltanto 200 euro.
Intanto, mentre continua a conquistare il pubblico di Affari Tuoi, Stefano De Martino guarda anche al Festival di Sanremo 2027, un appuntamento che potrebbe rappresentare una svolta importante nella sua carriera. Tra i desideri del conduttore ci sarebbe quello di portare Dua Lipa sul palco dell'Ariston, un sogno ambizioso che, se diventasse realtà, regalerebbe al Festival un'ospite internazionale di primissimo piano. Al momento, però, non esistono conferme ufficiali sulla partecipazione della popstar: resta un'ipotesi suggestiva, capace di alimentare la curiosità intorno alla prossima edizione della kermesse.