Affari Tuoi, la figlia aveva previsto tutto e De Martino resta incredulo: “La piccola Viola aveva ragione”

Pubblicazione: 19 ottobre alle 08:45

La puntata di Affari Tuoi del 18 ottobre 2026 ha regalato uno di quei finali che lasciano inevitabilmente spazio ai rimpianti. Protagonista della serata è stata Valentine, concorrente del Trentino-Alto Adige, arrivata in studio con la speranza di portare a casa una vincita importante, ma a rendere la sua partita particolarmente sorprendente è stato soprattutto un dettaglio legato alla figlia Viola, che aveva suggerito alla madre un numero destinato a rivelarsi decisivo.

Accompagnata in studio dal suo compagno,ha affrontato, cercando di difendere i premi più importanti mentre le offerte e i cambi di pacco mettevano alla prova le sue convinzioni. La concorrente si è ritrovata davanti a una scelta tutt'altro che semplice: accettare una somma sicura oppure continuare a giocare con. Ma alla fine ha prevalso la prudenza.

Valentine ha deciso di accettare l'offerta da 50mila euro, mettendo così al sicuro una cifra comunque considerevole. Una scelta comprensibile, soprattutto considerando quanto possa essere difficile rinunciare a un premio garantito quando il rischio è quello di tornare a casa con molto meno. Ma il vero colpo di scena doveva ancora arrivare. Durante la verifica finale dei pacchi, infatti, è emerso che nel numero 6, quello indicato dalla piccola Viola, erano nascosti ben 300mila euro.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi, fonte: RAI

Un'intuizione sorprendente, che ha trasformato gli ultimi istanti della puntata in un momento di incredulità. La bambina aveva individuato proprio uno dei premi più ambiti del programma, ma la madre aveva preferito seguire una strada diversa. Anche Stefano De Martino ha sottolineato quanto accaduto, commentando: “La piccola Viola aveva ragione”. Una frase che ha riassunto perfettamente il finale della partita e il ruolo inaspettato avuto dalla figlia della concorrente. La scoperta ha assunto un significato ancora più particolare quando è stato aperto anche il pacco con cui Valentine aveva iniziato a giocare: al suo interno c'erano soltanto 200 euro.

La concorrente, dunque, ha comunque concluso la serata con un risultato nettamente superiore al valore del suo pacco iniziale, anche se il pensiero di queidifficilmente sarà passato inosservato. È proprio questo il paradosso che ha reso memorabile la puntata:, ma sua figlia aveva indicato il pacco che ne conteneva sei volte tanti. E ancoracome, a volte, il momento più sorprendente di una partita possa arrivare quando il gioco è già finito.

Intanto, mentre continua a conquistare il pubblico di Affari Tuoi, Stefano De Martino guarda anche al Festival di Sanremo 2027, un appuntamento che potrebbe rappresentare una svolta importante nella sua carriera. Tra i desideri del conduttore ci sarebbe quello di portare Dua Lipa sul palco dell'Ariston, un sogno ambizioso che, se diventasse realtà, regalerebbe al Festival un'ospite internazionale di primissimo piano. Al momento, però, non esistono conferme ufficiali sulla partecipazione della popstar: resta un'ipotesi suggestiva, capace di alimentare la curiosità intorno alla prossima edizione della kermesse.