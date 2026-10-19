Alfonso Signorini a Ballando con le stelle 2026? Il retroscena sul colloquio e il suo ingresso

Pubblicazione: 19 ottobre alle 11:36

Da mesi lontano dai riflettori del piccolo schermo, Alfonso Signorini è stato protagonista di un retroscena che solo ora viene alla luce. Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, l'ex conduttore del Grande Fratello Vip ha avuto colloqui riservati con la redazione di Ballando con le Stelle durante l'estate scorsa. Un contatto che, nelle intenzioni di chi lo ha promosso, avrebbe potuto segnare il ritorno televisivo del sessantaduenne, ma che si è concluso con un rifiuto.





Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

La notizia assume contorni ancora più intriganti se inserita nel contesto degli ultimi mesi di Signorini., infatti,dopo essere finitonel podcast Falsissimo. Una vicenda che lo ha portato a querelare l'ex re dei paparazzi per diffamazione aggravata e diffusione di materiale privato, scegliendo di allontanarsi dalle telecamere per dedicarsi alla battaglia legale e alla propria vita privata.ProprioParpiglia descrive l'incontro come una "lunga chiacchierata" tenuta "in gran segreto", anche se restano zone d'ombra sul ruolo che gli sarebbe stato proposto.Il mistero alimenta le speculazioni, ma il giornalista è categorico: la notizia non può essere smentita, e

L'ipotesi più accreditata è quella di un posto in giuria. Non è un caso che la ventesima edizione di Ballando con le Stelle abbia visto l'assenza di due storici giurati come Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. La necessità di rinnovare il panel dei giudici avrebbe potuto spingere la produzione a puntare su un nome forte, capace di generare dinamiche interessanti e di portare quel mix di competenza e personalità che Signorini ha sempre dimostrato di possedere. Un colpo che, se andato a buon fine, sarebbe stato tutt'altro che banale per la Carlucci.



