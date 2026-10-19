Alfonso Signorini a Ballando con le stelle 2026? Il retroscena sul colloquio e il suo ingresso
Alfonso Signorini ha rifiutato la proposta di Ballando con le Stelle durante l'estate. Il retroscena dell'incontro segreto con Milly Carlucci e i motivi del no.
Da mesi lontano dai riflettori del piccolo schermo, Alfonso Signorini è stato protagonista di un retroscena che solo ora viene alla luce. Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, l'ex conduttore del Grande Fratello Vip ha avuto colloqui riservati con la redazione di Ballando con le Stelle durante l'estate scorsa. Un contatto che, nelle intenzioni di chi lo ha promosso, avrebbe potuto segnare il ritorno televisivo del sessantaduenne, ma che si è concluso con un rifiuto.
Proprio in questo periodo di assenza, Milly Carlucci e il suo team avrebbero pensato a lui. Parpiglia descrive l'incontro come una "lunga chiacchierata" tenuta "in gran segreto", anche se restano zone d'ombra sul ruolo che gli sarebbe stato proposto. Giurato o ballerino? Il mistero alimenta le speculazioni, ma il giornalista è categorico: la notizia non può essere smentita, e quello che è certo è l'esito finale, un no.
L'ipotesi più accreditata è quella di un posto in giuria. Non è un caso che la ventesima edizione di Ballando con le Stelle abbia visto l'assenza di due storici giurati come Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. La necessità di rinnovare il panel dei giudici avrebbe potuto spingere la produzione a puntare su un nome forte, capace di generare dinamiche interessanti e di portare quel mix di competenza e personalità che Signorini ha sempre dimostrato di possedere. Un colpo che, se andato a buon fine, sarebbe stato tutt'altro che banale per la Carlucci.
La vita dell'ex conduttore del GF Vip scorre oggi tra palestra, cene riservate e una quotidianità lontana dal clamore. Il retroscena dell'incontro con Ballando con le Stelle aggiunge un tassello al mosaico di questa pausa forzata. Dimostra che, nonostante tutto, Alfonso Signorini resta un nome caldo nel panorama televisivo italiano, capace di suscitare interesse e di essere considerato per progetti di primo piano.