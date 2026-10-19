Fiorello interrompe il TG1 per sensibilizzare sulle proteste al sud: "Non spaccano niente"

Pubblicazione: 19 ottobre alle 10:40

Domenica 18 ottobre, lo studio del Tg1 di Saxa Rubra si è trasformato in un palcoscenico. Rosario Fiorello è tornato in prima serata su Rai1 con Tg1 – Edizione più che straordinaria, un mini-varietà da un quarto d'ora che ha riportato sul piccolo schermo il formato classico dell'intrattenimento televisivo italiano: musica, gag, ospiti a sorpresa e l'inseparabile Fabrizio Biggio al suo fianco. Ma prima della messa in onda dello speciale comico, ha effettivamente partecipato al TG1 con una comparsata in differita per parlare di una tematica che gli sta molto a cuore quale le proteste nel sud Italia.

Fiorello che in diretta al Tg1 fa quello che non fa il telegiornale 👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/lUNXn5cC6S — precipitevolissimevolmente (@saures788) October 18, 2026

Durante il collegamento con Biggio,a chi, in quelle ore, stava vivendo un momento difficile nel Mezzogiorno. "Posso personalmente rivolgere un pensiero a tutti gli amici del Sud Italia che in questo momento stanno attraversando un periodo brutto", ha esordito il conduttore, consolito del conduttore e comico.Poi l'affondo: "C'è una protesta in atto e la stanno facendo senza spaccare niente, ma la luce deve essere accesa anche sul Sud". Ma: "Stanno protestando senza spaccare niente, è una cosa importante".e la necessità di dare loro visibilità, anche senza episodi di violenza o tensioni che solitamente garantiscono la prima pagina.

Le parole arrivano in un momento delicato per diverse regioni del Sud. In Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia si stanno registrando mobilitazioni degli autotrasportatori contro il caro carburanti, con blocchi stradali, rallentamenti e presidi che stanno provocando disagi significativi. La protesta contro il caro-gasolio sta avendo ripercussioni anche sulla distribuzione delle merci, con scaffali vuoti nei supermercati e difficoltà nell'approvvigionamento di benzina ai distributori.



