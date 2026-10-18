Ballando con le stelle, Barbara d'Urso gela Anna Safroncik dopo l'esibizione: “Sei veramente pesante”

Pubblicazione: 18 ottobre alle 08:30

A Ballando con le stelle 2026 basta una settimana per passare dalle stelle alle stalle, e questa volta a farne le spese sono stati Anna Safroncik e Leonardo Lini. Dopo aver conquistato la giuria con una delle esibizioni più apprezzate della precedente puntata, l'attrice e il suo maestro sono tornati in pista sabato 17 ottobre mostrando un'intesa decisamente diversa. Il risultato è stato un vero e proprio passo indietro, culminato in uno scontro particolarmente acceso con Barbara d'Urso, che non ha risparmiato critiche alla concorrente. Ma dietro i voti deludenti sembra esserci soprattutto un problema nel rapporto tra i due ballerini.

La coppia ha aperto la terza puntata del programma condotto da, presentandosi con aspettative molto alte dopo quanto accaduto appena sette giorni prima. Il 10 ottobre, infatti,avevano conquistato 45 punti grazie a una salsa sulle note di Ossessione, convincendo i giudici e dimostrando di poter competere con alcune delle coppie più forti dell'edizione. Questa volta, però, le cose sono andate diversamente ed il quickstep portato sul palco non ha convinto la giuria, che ha assegnato alla

Un risultato che ha immediatamente evidenziato le difficoltà incontrate durante la settimana e che ha aperto la strada a un confronto tutt'altro che tranquillo. Già nella clip trasmessa prima dell'esibizione, Anna Safroncik aveva raccontato di attraversare un periodo complicato, lasciando emergere una certa insoddisfazione per il rapporto con il suo insegnante. L'attrice ha spiegato di sentirsi poco sostenuta e di aver perso parte dell'entusiasmo con cui aveva iniziato l'avventura nel programma. Un atteggiamento che non è passato inosservato a Barbara d'Urso. La conduttrice, quest'anno seduta al tavolo della giuria, ha preso la parola dopo l'esibizione e si è rivolta direttamente alla concorrente, criticando il modo in cui si rapporta a Leonardo Lini.

“Anna, sei pesante, sei veramente pesante”, ha dichiarato d'Urso, spiegando di essersi aspettata molto di più dalla coppia e di non aver apprezzato quanto mostrato nel filmato delle prove. Safroncik ha cercato immediatamente di spiegare il proprio stato d'animo, ammettendo di sentirsi demotivata. L'attrice ha ricordato che nelle prime settimane riusciva ad affrontare anche le difficoltà grazie all'entusiasmo, mentre adesso ha la sensazione di ricevere continue critiche. “Adesso mi sento solo martellata”, ha confessato, lasciando intendere che il metodo di lavoro del maestro stia diventando per lei sempre più difficile da sostenere.

La risposta di, però, non si è fatta attendere, e secondo la giurata propriodovrebbe essere considerata una parte fondamentale del percorso, soprattutto in un programma in cui i concorrenti devono imparare coreografie complesse in pochi giorni.di contestare troppo spesso il proprio maestro, invitandola a cambiare atteggiamento e a recuperare la spontaneità mostrata nelle prime esibizioni. “Rompi le scatole per ogni cosa”, ha aggiunto, sottolineando come

A quel punto l'attrice ha ammesso di essersi bloccata, ma le critiche non sono finite. Anche Carolyn Smith è intervenuta per sottolineare che Anna dovrebbe lasciarsi guidare maggiormente dal ballerino professionista, senza aspettarsi che sia sempre lui a trovare la motivazione necessaria per affrontare la gara. Sulla stessa linea Ivan Zazzaroni, sorpreso dal fatto che una concorrente possa sentirsi già così demotivata alla terza puntata. Il giornalista ha invitato Safroncik a vivere l'esperienza con maggiore leggerezza, ricordandole che il ruolo di insegnante spetta a Leonardo e che metterne continuamente in discussione le indicazioni rischia di compromettere il lavoro di entrambi.

Ma Anna non ha nascosto che, almeno dal suo punto di vista, il problema vada oltre la semplice severità durante le prove. L'attrice ha infatti spiegato di non percepire più quella connessione con il maestro che aveva caratterizzato le prime settimane, quando riusciva a lasciarsi trasportare dai suoi movimenti e a fidarsi maggiormente delle sue indicazioni. “Non funziona la relazione di dialogo, non lo sento più”, ha dichiarato, facendo capire quanto la mancanza di sintonia stia influenzando anche la sua sicurezza sulla pista. Parole che assumono un significato ancora più particolare considerando quanto si sia parlato, negli ultimi giorni, del rapporto tra i due. Proprio alla vigilia della terza puntata, infatti, erano circolate indiscrezioni su una possibile intesa sentimentale tra Anna Safroncik e Leonardo Lini, alimentate anche da alcune osservazioni di Selvaggia Lucarelli.

La giornalista aveva raccontato che l'attrice sarebbe rimasta particolarmente colpita dal ballerino ancora prima dell'inizio del programma, tanto da chiedere alla produzione di. Un dettaglio che, spiegando di aver desiderato Leonardo come maestro soprattutto per le sue straordinarie capacità professionali e per i successi ottenuti nelle competizioni internazionali., infatti, è il vincitore dell'un risultato che aveva convinto l'attrice di poter affrontare con lui un percorso particolarmente stimolante. Le voci su una possibile relazione, tuttavia, non hanno trovato conferme da parte dei diretti interessati. Ed è proprio per questo che quanto accaduto nellaappare ancora più sorprendente.

Una coppia che fino a pochi giorni fa sembrava tra le più affiatate del programma si ritrova improvvisamente al centro delle critiche, con un punteggio dimezzato rispetto alla settimana precedente e una sintonia tutta da ricostruire. A rendere ancora più particolare il clima della serata ci ha pensato anche Selvaggia Lucarelli, che ha commentato con la consueta ironia la propria assenza dal programma, lasciando intendere che senza di lei Ballando con le stelle sia diventato una noia. Per Anna Safroncik e Leonardo Lini, dunque, la vera sfida non sarà soltanto migliorare la prossima coreografia, ma ritrovare quella fiducia reciproca che aveva permesso loro di conquistare la giuria. Perché a Ballando con le stelle la tecnica può fare la differenza, ma quando viene meno l'intesa tra concorrente e maestro, anche i passi più semplici rischiano di diventare complicati.