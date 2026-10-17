"Senza di me è una noia": Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio su Ballando e riaccende il dibattito

Pubblicazione: 17 ottobre alle 12:04

La nuova edizione di Ballando con le Stelle ha portato con sé un cambiamento importante, per la prima volta dopo dieci anni, Selvaggia Lucarelli non siede più al tavolo della giuria. La giornalista ha lasciato il programma di Rai 1 per dedicarsi a nuovi progetti su Mediaset, ma la sua assenza continua a far discutere. Ospite del podcast Non lo faccio per moda di Giulia Salemi, ha commentato la nuova formazione dei giudici con la consueta schiettezza. Alla domanda se avesse trovato noiosa la giuria senza di lei, ha risposto affermativamente, ammettendo di aver seguito soltanto metà della puntata d'esordio. Una dichiarazione che riaccende il dibattito sul suo ruolo nello show e sul motivo per cui una parte del pubblico oggi sembra rimpiangerla.

Il giudizio è arrivato durante il gioco finale del podcast, quando Salemi ha chiesto a Lucarelli di dichiararsi colpevole o innocente rispetto a un pensiero ben preciso, considerare noiosa la giuria senza la propria presenza. La giornalista ha scelto senza esitazioni la prima opzione. Il nuovo assetto comprende Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Alberto Matano e Barbara D’Urso, arrivata insieme a Matano dopo l'uscita di Lucarelli e Fabio Canino. La giornalista, tuttavia, non sembra sorpresa dall'attenzione che continua a ricevere, ha descritto la propria posizione come quella dell'elefante nella stanza, una figura che tutti finiscono per notare proprio quando manca.

A rendere particolarmente interessante il suo commento è il confronto con il passato. Lucarelli ha ricordato che, quando era una presenza fissa dello show, veniva bersagliata da critiche e insulti. A suo giudizio, una parte del pubblico, prevalentemente adulto, faticava a comprendere la sua ironia, interpretando alcune battute come provocazioni o mancanze di rispetto. Per questo, ha osservato, per molto tempo nessuno sembrava disposto a rimpiangerla. Oggi riceve messaggi di spettatori che chiedono di rivederla in trasmissione. La giornalista accoglie con piacere questo affetto, ma non lo considera una prova della propria insostituibilità, riconosce di aver contribuito al successo del programma e di aver ricevuto molto dalla sua esperienza, pur ricordando che chi arriva dopo una figura storica viene spesso confrontato con chi lo ha preceduto e rischia di essere giudicato ingiustamente.

Nel corso dell'intervista si è parlato anche del rapporto con Milly Carlucci, rimasto cordiale nonostante la fine della collaborazione. Lucarelli ha rivelato di non aver contattato la conduttrice né prima né dopo la prima puntata della nuova stagione. Per spiegare la scelta ha paragonato la conclusione del rapporto professionale alla fine di una lunga relazione sentimentale, dopo una separazione, ha suggerito, è naturale concedersi del tempo prima di tornare a sentirsi. Non si tratta di una rottura conflittuale, ma di una distanza che entrambe sembrano rispettare in questa fase. La giornalista ha raccontato in precedenza che Carlucci l'aveva difesa in passato quando, secondo il suo ricordo, ai vertici si sarebbe valutata la possibilità di sostituirla con personalità considerate più allineate politicamente.