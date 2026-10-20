Scandalo al GF Vip, l'intesa tra Giacomo e Megan sarebbe finta, Guendalina: "Si conoscevano già"

Pubblicazione: 20 ottobre alle 14:31

Il Grande Fratello Vip è un teatro dove le dinamiche personali si intrecciano con strategie di gioco, dove le amicizie vengono messe alla prova dalle nomination e dove ogni gesto può essere interpretato come mossa calcolata o sentimento autentico. Nelle ultime ore, la Casa più spiata d'Italia è stata scossa da accuse pesanti che hanno trasformato quello che sembrava un tenero avvicinamento romantico in un caso destinato a dominare le prossime puntate del reality condotto da Ilary Blasi.





"Non mi importa nulla se sei stato sincero e hai detto di avermi nominata. Un amico non nomina. Sei un infame, a Roma si dice così. Tu non sei un mio vero amico. Ti sei messo d'accordo con i tuoi amichetti per nominarmi. Ok che è un gioco il GF Vip, ma io non ti avrei mai nominato perché ti consideravo un amico". - Guendalina Tavassi

e si torna a stannare guendalina tavassi ci è voluto un mese ma alla fine si è svegliata https://t.co/qJWMwoqM3v — valeria (@cmqvals) October 20, 2026

, la cuisia degli inquilini che del pubblico a casa.avevano alimentato le speranze di chi, tra i telespettatori, sperava nellaall'interno del programma. Ma è bastata una nomination per far crollare questa narrazione romantica e per portare alla luce sospetti che ora gettano un'ombra sulla spontaneità del loro rapporto.La scintilla che ha fatto esplodere il caso è stata la decisione di Giacomo di nominaredurante l'ultima puntata. La gieffina romana, che considerava il modello un amico sincero, non ha affatto gradito la scelta e si è sentita tradita. Durante il post-puntata,con parole durissime che non hanno lasciato spazio a fraintendimenti.

Ma lo sfogo di Guendalina non si è fermato qui. Nelle ore successive, la concorrente ha iniziato a confidarsi con altri inquilini, tra cui Marina La Rosa e Giancarlo Danto, sganciando una bomba che ha completamente ribaltato la narrazione sul flirt tra Giacomo e Megan. Secondo la Tavassi, i due non si sarebbero conosciuti per la prima volta nella Casa, ma avrebbero già avuto modo di incontrarsi prima dell'ingresso nel reality.

"È tutto finto. Non alimentate questo teatrino, non fatelo, perché questa storia non esiste, non c'è, quei due vogliono rimanere qui dentro. Se adesso pomiciano e fanno le ship, non è vero nulla. Perché si conoscevano da fuori, se doveva succedere qualcosa, succedeva già fuori e non qui per rimanere nel gioco. Come lo so? Non vi preoccupate". - Guendalina Tavassi

"Se quei due si mettono a fare la storiella finta, perché non esiste, perché si conoscevano da prima, quindi se si piacevano potevano dirselo prima, significa che lo fanno solo e soltanto perché sanno che sono entrambi in nomination. Adesso io mi arrabbio e divento il Demonio. Si fanno la storiella e tutti ci credono. Si danno il bacio stanotte, lei con la mascherina con la ranocchia e lui che la bacia sul collo. Loro si fanno la storiellina solo per salvarsi. Lui così pensa che lo lasciano qui dentro". - Guendalina Tavassi

starebberodel pubblico enel programma. Una strategia che,, sarebbe particolarmente significativa considerando che entrambi si trovano attualmente in nomination enella prossima puntata. In piena notte, Guendalina ha raggiunto Andreas Muller per ribadire i suoi sospetti, aggiungendo ulteriori dettagli alla sua teoria. Secondo la gieffina, i due potrebbero presto arrivare a scambiarsi un bacio plateale proprio per conquistare il cuore dei telespettatori e salvarsi dal televoto.

Le parole di Guendalina hanno immediatamente diviso sia gli inquilini della Casa che il pubblico sui social. Da una parte c'è chi considera plausibile l'ipotesi di una strategia costruita a tavolino, soprattutto alla luce della conoscenza pregressa tra i due concorrenti. Dall'altra, molti hanno criticato la Tavassi, accusandola di aver cambiato atteggiamento nei confronti di Giacomo solo dopo aver ricevuto la nomination, passando dai consigli amorevoli agli attacchi feroci nel giro di poche ore. La nomination di Giacomo nei confronti di Guendalina ha fatto emergere quanto siano fragili certi equilibri e quanto velocemente possa cambiare la percezione di un concorrente agli occhi degli altri inquilini.