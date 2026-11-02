Grande Fratello Vip, gli ascolti continuano ad essere bassi: il reality è un flop?

Pubblicazione: 02 novembre alle 12:25

C'era un tempo in cui entrare nella Casa del Grande Fratello significava diventare famosi. Oggi il rischio è l'opposto: essere famosi e scoprire che al pubblico interessa sempre meno guardarvi. La nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi non decolla, e i numeri raccontano una storia impietosa che va ben oltre la singola serata sfortunata. Il Grande Fratello Vip non ha cominciato a perdere pubblico venerdì sera.





Alex Belli al Grande Fratello Vip 2026, fonte: Mediaset

Occorre rassegnarsi al fatto che il Grande Fratello Vip è ormai un programma per nottambuli:. A tutti gli effetti, e come tale andrebbe giudicato. Gli ascolti medi per il doppio appuntamento settimanale del lunedì e del venerdì, che dovrebbe essere abbandonato a novembre, si attestano a 1.784.000 spettatori per una share del 16,4%. L'edizione della scorsa primavera, con formula analoga e sempre con la conduzione di Ilary Blasi, aveva chiuso sfiorando i due milioni di spettatori medi. Un tempo quella era l'asticella psicologica per giudicare il successo o l'insuccesso di un programma così impegnativo.che crolli in modo particolare: piuttosto, c'è un progressivo deterioramento dei pubblici più tipici del programma. A cominciare dal target femminile, che fa registrare una share del 19,6%, appena la sufficienza. I target giovani continuano a essere i più forti, in particolare nelle fasce 25-34 anni e 35-44 anni, ed è questa la ragione della persistenza in palinsesto. Sono soprattutto i venti-trentenni ad arretrare nella fruizione del Grande Fratello, pur con una share ancora buona del 25%. Dal punto di vista dei livelli di istruzione, dominano quelli elementari, col 23,5% di share. Dal punto di vista territoriale, il reality tiene ormai quasi solamente nelle regioni del Sud, col 26% in Sicilia, ma la metà in Lombardia, appena il 13%.

E qui arriva il problema vero. Non sembra essere Ilary Blasi. La conduttrice conosce tempi e linguaggio della televisione popolare, ha dimostrato di saper gestire le dinamiche del reality e gode dell'appoggio di tantissimi fan. Non possono essere scaricate responsabilità nemmeno sulle opinioniste: Selvaggia Lucarelli sa creare discussione e alimentare il dibattito social, mentre Cesara Buonamici garantisce un contrappunto più istituzionale e pacato. Si possono discutere singole scelte, certo, ma cambiare una conduttrice o spostare una poltrona in studio non risolve la questione centrale: che cosa dovrebbe ancora sorprendere il pubblico del Grande Fratello?



