Grande Fratello Vip, gli ascolti continuano ad essere bassi: il reality è un flop?
Grande Fratello Vip in crisi: ascolti al minimo storico con 1,5 milioni di spettatori. Analisi dei numeri Mediaset e delle cause del flop dell'edizione 2024.
C'era un tempo in cui entrare nella Casa del Grande Fratello significava diventare famosi. Oggi il rischio è l'opposto: essere famosi e scoprire che al pubblico interessa sempre meno guardarvi. La nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi non decolla, e i numeri raccontano una storia impietosa che va ben oltre la singola serata sfortunata. Il Grande Fratello Vip non ha cominciato a perdere pubblico venerdì sera.
Sul piano dei target non c'è una tipologia di pubblico che crolli in modo particolare: piuttosto, c'è un progressivo deterioramento dei pubblici più tipici del programma. A cominciare dal target femminile, che fa registrare una share del 19,6%, appena la sufficienza. I target giovani continuano a essere i più forti, in particolare nelle fasce 25-34 anni e 35-44 anni, ed è questa la ragione della persistenza in palinsesto. Sono soprattutto i venti-trentenni ad arretrare nella fruizione del Grande Fratello, pur con una share ancora buona del 25%. Dal punto di vista dei livelli di istruzione, dominano quelli elementari, col 23,5% di share. Dal punto di vista territoriale, il reality tiene ormai quasi solamente nelle regioni del Sud, col 26% in Sicilia, ma la metà in Lombardia, appena il 13%.
E qui arriva il problema vero. Non sembra essere Ilary Blasi. La conduttrice conosce tempi e linguaggio della televisione popolare, ha dimostrato di saper gestire le dinamiche del reality e gode dell'appoggio di tantissimi fan. Non possono essere scaricate responsabilità nemmeno sulle opinioniste: Selvaggia Lucarelli sa creare discussione e alimentare il dibattito social, mentre Cesara Buonamici garantisce un contrappunto più istituzionale e pacato. Si possono discutere singole scelte, certo, ma cambiare una conduttrice o spostare una poltrona in studio non risolve la questione centrale: che cosa dovrebbe ancora sorprendere il pubblico del Grande Fratello?
Dopo oltre venticinque anni, il meccanismo è diventato prevedibile. Il Grande Fratello è stato un format che ha cambiato la televisione italiana 26 anni fa. Ora resiste nella notte, più che nel prime time, di Canale 5 grazie ad alcuni suoi pregi che continuano a salvarne l'emissione nonostante gli ascolti sotto la soglia psicologica: è un programma riempi-serate, che si accorcia e allunga a seconda delle esigenze, e funziona ancora parzialmente su porzioni del suo pubblico d'elezione. I giovani tra i 25 e i 44 anni continuano a rappresentare lo zoccolo duro, il pubblico del Sud continua a seguirlo con una certa fedeltà.